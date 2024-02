El caso Koldo nos demuestra que la corrupción no tiene color político. Al igual que en otros casos, protagonizados por distintos personajes de distintos partidos, se han quedado con dinero público sin que nadie le ponga puertas al campo.

Los corruptos están en todos sitios: socialistas, peperos y hasta en la mejor de las izquierdas, y, por lo tanto, en toda condición humana donde vean posibilidades de meter la mano donde no deben, con independencia de la ideología.

Por tanto, deben fallar los controles y posiblemente no los correspondientes al gasto, sino los relativos a los que eligen los políticos para designar a quienes tienen que gestionar.

Es hora de pensar en que no es suficiente con que los responsables de los corruptos digan que no sabían lo que hacían. Yo, a lo largo de mi vida, tanto laboral como de otras características, con personal a mi cargo, no he considerado suficiente con saber que lo están haciendo bien, sino que he estado siempre alerta de que en el futuro no lo hagan mal. Por lo cual, aquel que no actúa de esta manera, no sirve para dirigir, sino para que lo dirijan.

Vuelvo a repetir que el o la corrupto o corrupta no lo es por ser de izquierdas o de derechas, sino por su condición intrínseca de chorizo/a en función de la condición humana.

Sería bueno repensar, sobretodo para quien quiera ser dirigente, que esté muy pendiente de sus subordinados/as, forma de vida, gastos que tiene, forma de manifestarse, etc., etc.

Todo esto nos debe llamar a estar muy atentos para que, llegado el momento, no nos demos por no avisados. Es hora de ver, no solo lo que dirigimos, sino de quien nos acompañamos para dirigir.

Dicho queda, principalmente para que nadie se extrañe que, cuando suceda algo similar, se culpen tanto al autor como al culpable de que el que debía vigilar no lo haya llevado a cabo.

Los que hemos dirigido algo, o lo continuamos dirigiendo, tenemos la obligación de vigilar.

Paco Nieto

Expresidente Federación Asociaciones Vecinales AL-ZAHARA.