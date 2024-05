Manuel Fragero: “El precio medio por alojarse en Córdoba no es el más caro de Andalucía ni siquiera en mayo”

Manuel Fragero (Córdoba, 1986) es un tipo serio. Se lo piensa mucho antes de exponerse a una entrevista, en recuerdo a algunas malas pasadas que le ha jugado algún titular. También porque, según cuenta, está a punto de expirar su segundo mandato al frente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), un organismo creado en 2016 para otorgar voz propia al sector del alojamiento de la ciudad, en un momento en el que los pisos turísticos se contaban por cientos, y no por miles, como ocurre en la actualidad.

A pesar de sus reparos, Fragero cita al periódico en el Hotel Marisa, un pequeño alojamiento familiar del que es gerente -además, es propietario y gerente de Apartamentos Alberca-, para invitarnos a pasear por la zona más cercana a la Mezquita. Es la hora en la que el espacio está tomado por los camiones de reparto y los turistas. “Hazme una foto con la marabunta”, llega a decir al fotógrafo, mientras recorre la zona de la Ribera, regalando alguna sonrisa que rompe con su imagen de hombre adusto.

Este ingeniero agrónomo que acabó en el sector del turismo por invitación familiar se confiesa un enamorado de Córdoba. Fragero es un gran conversador, de los que muestra interés en el locutor, sin reservarse tampoco su valoración ni omitir un “no estoy de acuerdo”. Sus opiniones son más razonadas que críticas, lo que no ha evitado que le cueste algún tirón de orejas por parte de los poderes de la ciudad, a los que siempre les ha demandado más promoción, en la línea de lo que cree que significa ser cordobés: más que un gentilicio, una forma de estar en el mundo que merece ser conocida.

PREGUNTA. Hay una cosa que tú y yo no vamos a vivir y que seguro que a ti te encantaría y a mí también, que es poder ser turista en Córdoba. A mí me encantaría ser de fuera y venir a Córdoba y que me peguen los estendalazos que supongo que se llevará mucha gente cuando viene.

RESPUESTA. Tú puedes ser turista en Córdoba perfectamente, en su provincia y en la capital, porque siempre hay alguna calle o alguna zona que tú no conozcas. Y eso que tú estás todo el día en la calle. Pero Córdoba es más grande de lo que parece.

Córdoba se merece más de un 5% de tasa de mercado de Andalucía

P. Sí, pero a ti te llega un feedback de la gente que viene a la ciudad, ese feedback que nosotros damos cuando somos turistas, cuando viajamos a otros lugares. Eso tú lo tienes de primera mano y eso tú, a la vez, sólo lo sientes cuando viajas fuera.

R. Completamente. La primera impresión de visitar la Mezquita-Catedral o la primera impresión de darte un paseo por la Judería, eso tú lo tienes en tus recuerdos de la niñez, no lo tienes actual, y la percepción que tú tienes pues es en otro momento. Pero realmente a mí me impresiona cada vez que lo hago. Y creo que hay que disfrutar de esos paseos, de esas plazas, porque realmente los cordobeses a veces no somos conscientes de la pedazo de ciudad que tenemos.

P. Tú no ibas a dedicarte a lo que te dedicas actualmente, ¿no?

R. Yo no.

P. ¿Qué estudiaste tú?

R. Yo estudié para ingeniero agrónomo y me gusta el tema de la valoración de recursos, me gusta el tema de ver cómo van creciendo esos cultivos. Es una cosa muy interesante. Lo que pasa es que mi madre me ofreció la posibilidad de empezar con un proyecto turístico y yo le contesté que sí, porque no se le puede decir que no a una madre.

P. De eso hace unos 12 o 13 años, me imagino, ¿no?

R. Más o menos. En el 2010 empezamos con todo el papeleo, eso fue el principio de todo.

P. ¿Y te ha acabado seduciendo el turismo?

R. Me ha acabado seduciendo el turismo. Realmente el turismo es al final un elemento de desarrollo que forma parte de lo que yo estudié, aunque fue desarrollo rural en mi caso. Pero ahora mismo tenemos desarrollo en Córdoba urbano, aunque también es curiosamente una ciudad con muchas raíces rurales. Pero realmente, es una cosa interesante el tema del turismo, porque es muy abierto a todas las culturas y, al final, lo que tú le das, te lo devuelve.

P. Desde que empezaste con los apartamentos no tardaste mucho en entrar en Aehcor, que es la asociación que ahora presides. ¿Cómo ha cambiado también tu percepción del sector desde que entraste en una asociación profesional como Aehcor?

R. Pues Aehcor nace en el 2016. Es una asociación de empresarios de hospedaje que están regulados y están dados de alta con su actividad como empresarios. Entonces, nos adherimos a Aehcor y estuvimos también representando en la negociación del convenio colectivo. El colectivo de los hoteles es muy atomizado. Entonces, para mí es fundamental la relación con los compañeros. Yo entiendo la economía como una colaboración de empresas, porque, si cada uno va por su lado, al final no tendremos riqueza. Es una de las cosas en las que más creo.

Los pisos turísticos no son un problema en Córdoba, pero lo serán si no se aborda

P. Me sorprende mucho que hasta el 2016 no hubiera una asociación profesional de profesionales del sector.

R. Estaba Hostecor. Estábamos asociados dentro de Hostecor.

P. Sí, pero no propia.

R. Había una presidencia que cada cuatro años era un hotelero, cada cuatro años era un hostelero.

P. Sí, pero podemos convenir en que Hostecor mayoritariamente estaba más en los periódicos ocupada de los asuntos de la hostelería que de la hotelería

R. No estoy de acuerdo. Había un presidente que era hostelero y un vicepresidente que era hotelero. Y al contrario cuando estaba el hotelero al frente. O sea, que siempre ha habido una simbiosis en ese sentido.

P. Sin embargo, decidisteis impulsar una exclusiva del sector.

R. Sí, pero porque las especificidades de los hoteles cambiaron. Porque al final se ve que necesitamos, por ejemplo, la promoción. La promoción es fundamental en los hoteles. En un restaurante, depende del volumen del restaurante. Si tienes un restaurante donde tengas muchos comensales, necesitas hacer promoción porque tú lo que vas a tener allí son grupos. Y evidentemente, si tienes una taberna pequeñita en cualquier sitio, pues a lo mejor con el cliente que ya te viene, y tienes que centrarte en dar un mejor servicio, no en buscar clientes fuera. Entonces, depende de cada empresa pues tienes una necesidad u otra. En el alojamiento, en aquel momento, se necesitaba apostar por la promoción.

P. ¿Y por eso buscasteis una voz propia?

R. Por supuesto que sí. Y así lo entendieron los compañeros que me eligieron a mí como presidente. Y así empezamos con los 75 socios que somos ahora de toda la ciudad y provincia.

P. Parece que fue una buena decisión, además viendo cómo está ahora mismo Hostecor, que está afrontando unos problemas económicos bastante importantes.

R. Es difícil, la situación ha sido complicada. Le deseo lo mejor a Jesús Guerrero, que acaba de tomar posesión hace poco. Nosotros, gracias a Dios, manejamos bastante menos presupuesto. Y entonces, pues también avanzamos cada uno cómo puede.

No estoy de acuerdo con el liberalismo puro, si ganas, tienes que aportar socialmente

P. ¿Cómo era la planta hotelera cuando vosotros montáis Aehcor, en Córdoba? Porque se habla mucho de los precios, se habla mucho de los pisos turísticos, pero es que muchas veces no se es consciente de cómo es Córdoba a nivel de hoteles.

R. Córdoba tuvo un boom hotelero en el año 1992. En la época de la Expo se construyeron cuatro hoteles muy grandes, que eran el Adelfas, el Hesperia, Los Abetos y el Hotel Alfaros. Y hubo un cierre, que fue el del hotel que estaba en la Avenida América, Hotel Occidental, creo que se llamaba. Después, en el 93-94 hubo una crisis muy gorda, donde no había los números que hay hoy día en el turismo. El turismo, a partir del año 2013, empezó a subir hasta ser uno de los motores de la economía. Es verdad que en el año 2020 tuvimos la crisis más gorda que puede tener este sector, que ya se nos ha olvidado, pero que las empresas hoy día siguen teniendo un crédito ICO Turismo, donde han tenido que buscar financiación, gracias al Estado con unas condiciones favorables, pero que están hasta el 2030 pagando ayudas, un préstamo que antes no tenían. Y entonces, eso también tienes que tenerlo en cuenta, que si no estás enfermo, es porque gracias a Dios está respondiendo al mercado. Pero, si tú en 2021 cuentas que esto se ha recuperado como se ha recuperado, la gente no daba crédito a eso.

P. Ha sido vertiginoso.

R. Claro, estaba todo negrísimo. Es que yo estaba paseando por aquí, por la Mezquita, y no había nadie. O sea, no había nadie más allá de la policía porque, además, no se podía salir a la calle.

P. Habrá quien te diga que eso de pasear por aquí solo es un lujo, ¿no?

R. Lujo no era, porque al final fue una tristeza. Aquella época fue muy complicada. O sea, nosotros teníamos uno de los establecimientos como hotel refugio y allí la gente venía a trabajar por obligación, pero con tristeza. Porque siempre has tenido a alguien cercano con problemas y encima con la obligación también de trabajar. Y eran unos tiempos muy complicados, que parece ya que es el siglo pasado, pero que eso ha sido antes de ayer.

P. También eso le ha pegado un cambio a la planta hotelera de la ciudad, ¿no? En la ciudad ahora mismo crecen mucho los apartamentos turísticos, los pisos turísticos, que ahora hablaremos de ellos.

R. Hombre, hay dos proyectos hoteleros muy grandes ahora mismo en funcionamiento. Son dos hoteles, uno enorme y otro con un producto también muy definido de alta gama, pero que los dos van a ser dos hoteles de referencia en Córdoba. No me cabe ninguna duda.

P. ¿Y se han perdido muchos hoteles pequeños desde la pandemia hasta ahora?

R. Hoteles pequeños han cerrado unos cinco hoteles pequeños, luego han cambiado de dueños, pero algunos otros siguen cerrados. Pero realmente el sector del hospedaje, igual que la hostelería, es un sector muy sacrificado. Esto hay que trabajarlo los fines de semana, hay que trabajarlo 24 horas y es un tema que no es fácil. Lo que pasa es que ahora mismo hay un boom entre parte de la sociedad con el tema de la vivienda turística. Pero, realmente, la vivienda turística tiene que dar servicio y para hacer un buen servicio hay que estar encima de los negocios. Y precisamente esto ocurre cuando quieres descansar, que es lo habitual, los fines de semana. Cuando tú trabajas en hostelería y hospedaje sabes que el descanso no es cuando tú quieres.

Todas las ciudades se están convirtiendo en lo mismo

P. ¿Sorprendió que después de tu primera fase como presidente volvieras otra vez de presidente? ¿Quién te engañó?

R. (Se ríe) Hombre, no se trata de un engaño, se trata al final de una responsabilidad. Pero el primer sorprendido fui yo cuando me volvieron a elegir, la verdad, cuando me instaron a que me presentara de nuevo. Pero es complicado, al final, parece que a alguna parte de la asociación le gusta mi manera de entender cómo dirigirla y me ofrecí en su momento. Afortunadamente, el mandato son solamente dos años y tampoco te pesa mucho, porque realmente, representar a un sector tan importante como este en la ciudad y hacerlo bien, requiere tiempo.

P. ¿A ti qué te ha dado meterte en esta asociación como presidente?

R. A mí me ha dado tener un grupo de amigos hoteleros que realmente valoran mucho la ciudad, valoran mucho a sus trabajadores y creo que esa conexión con compañeros del sector es lo más bonito que me ha dado esta asociación y lo que yo he intentado promover entre todos. Que haya un grupo donde haya programas en común, donde se pongan las distintas fases del año en común, donde se pueda forzar a lo mejor a una promoción, se pueda forzar una manera de entender el turismo… Y eso, la verdad, es lo que me ha dado a mí esta profesión: la unidad del equipo, más allá de mi casa.

P. Y me imagino que también te habrá dado una ventana por la que mirar a la ciudad desde otro punto distinto, ¿no?

R. Yo es que soy un enamorado de Córdoba, es que a mí Córdoba me apasiona. Yo la comparo con muchísimas ciudades y creo que Córdoba es la ciudad más peculiar del mundo.

P. ¿En qué sentido?

R. Fíjate que la fiesta principal de Córdoba, que son los Patios de Córdoba, es una fiesta en la que las personas abren lo más íntimo, que es su domicilio, al mundo. Es algo totalmente contrario a lo que a veces representa Córdoba, esa parte de no creerse lo que realmente tenemos entre manos. Córdoba es una de las ciudades, vamos, la única, que tiene cuatro patrimonios de la humanidad compartidos. Y además, tenemos una posibilidad de crecimiento de visitas en la provincia que pocas ciudades en el mundo tienen.

P. Claro, es que hay una contradicción entre esa idea del cordobés rancio, que está más que instaurada entre los cordobeses, y el hecho de que los patios son gente que abre sus casas. O somos rancios o abrimos nuestras casas, ambas cosas no son compatibles.

R. Los Patios son la única fiesta en el mundo que permite conocer el domicilio de una persona privada. O sea, los Patios son una cosa espectacular que deberían proteger más. Y nosotros, desde la asociación, se lo hemos transmitido Miguel Ángel Roldán, que es fundamental. La labor que hicieron ellos en su momento, en esos años, comprando las dos casas que compraron, es loable, y así lo hemos apoyado en los proyectos que nos ha pedido. Igual con Rafael Barón, en su momento, también hemos intentado fomentar que se unan más todavía y que cuenten con nosotros para lo que necesiten.

El turista se tiene que adaptar al entorno que visita, no puede exigir y cambiar la ciudad

P. Sí, ahora vamos a hablar también de los Patios. Pero antes te hablaba de que el ser presidente de la asociación te habrá abierto una ventana, más que nada a ver también cómo funcionan los altos estamentos de la ciudad, quiero decir, el Ayuntamiento, ¿no?

R. Hombre, nosotros tratamos con la Diputación, con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía. Tratamos con todos los estamentos que deciden sobre esta ciudad, y es verdad que la Administración ha vivido, también a raíz de la pandemia, una mejora de la comunicación con las personas.

P. ¿Y cómo es la relación con el Ayuntamiento y con el Imtur (Instituto Municipal de Turismo)? ¿Consideráis que os tienen en cuenta para tomar decisiones?

R. Bueno, nosotros estamos en la mesa del Consejo Consultivo del Imtur, donde nos transmiten todos los planes de acción que se realizan en cuanto al turismo. Estamos en el Consejo Rector también de la Diputación de Córdoba, donde se estipulan todas las políticas de promoción de la provincia. Entendemos que hacen lo que está en su mano, nosotros siempre demandamos que tengan más presupuesto y que miren también a ciudades hermanas, como Sevilla, que ha hecho 14 promociones este año directas en ciudades de España y del mundo. Por ejemplo, Sevilla hace Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga y País Vasco en España, y luego hace Tourespaña, hace también Marruecos y hace Alemania. Te lo digo así, de memoria. Y Sevilla y Córdoba tienen un cliente muy similar.

P. ¿Y Córdoba hace eso?

R. Córdoba, por ejemplo, ha estado esta semana pasada en Dubái, donde ha hecho una promoción específica, pero conjunta con Málaga. Pero no estamos haciendo ahora mismo una promoción directa en ciudades, y es una cosa que nosotros demandamos a las dos administraciones, que es fundamental que se siga haciendo. Se hizo durante un tiempo, pero ahora no. También tengo que decirte que también es labor del empresario agruparse y hacer también promoción por su cuenta. Ahí está el modelo de la Costa del Sol, donde ha funcionado. Aquí, al final, nos tenemos que unir todos y luchar por esta ciudad. No tiene tampoco la administración que ser la que lidere ese proyecto. Puede ser el propio empresariado el que se una y haga una promoción, como se ha hecho también en esta ciudad en otras ocasiones. Al final, si no sirve como palanca, pues tienes que liderar proyectos y, tienes que salir a vender tu ciudad. Porque Córdoba se merece eso. Córdoba se merece más de un 5% de clientes de Andalucía que vienen. Córdoba tiene espacio para mucho más.

P. En el último mandato se habló de liquidar el Imtur. No sé si en el consejo consultivo en el que estáis presentes se ha hablado de esto o si sabéis algo, porque parece que quedó en punto muerto.

R. Nosotros por los medios conocimos que se iba a liquidar el Imtur, pero no hay un movimiento en ese sentido actualmente que nosotros veamos ni que nos haya llegado. De hecho, han nombrado hace poco a un gerente. Nosotros entendemos que el Imtur es importante y le daríamos incluso más contenido, de cara a tener esa mesa donde se sienten todos los representantes, todos los que hacen algo relacionado con el turismo de la ciudad y que sea ese el sitio donde se escuche su voz. Me imagino que sería ese el objeto cuando se creó este instituto. Nosotros consideramos que, además, tiene muchas posibilidades ahora con el tema de que ya por fin Córdoba es una de las ciudades de la red de destinos inteligentes. Y puede conseguir usar tecnología que aplican en otras ciudades para conocer perfectamente a las personas que nos visitan, para determinar cuáles son los mercados donde debes acudir y para trabajar al final en un sentido más ordenado y más justificado de por qué está haciendo una promoción en determinado país o en determinada zona de España.

Creemos eso porque además estamos viendo que las ocupaciones en determinadas fechas que pretendíamos interesantes pues se están un poco copando y no subiendo. Entonces vemos que todavía hay hueco para seguir creciendo, y más con la creación de los nuevos hoteles que vienen. Y porque consideramos que Córdoba, con este Palacio de Congresos, con el Centro de Exposiciones, con el Aeropuerto, debe tener más turismo.

P. Hay un debate que siempre ha habido con el Imtur, que es si debe promover acciones culturales.

R. Hombre, yo lo tengo claro. En Córdoba, la delegación de Promoción de la Ciudad depende de Cultura, y nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos que Turismo tiene que ser Turismo y Promoción de la ciudad. Y Cultura tiene que desarrollar todos los eventos de la ciudad. Porque, al final, quien conoce a los determinados actores de la ciudad, quien conoce los gustos de los ciudadanos y quien al final es capaz de hacer una programación en condiciones es el personal de Cultura, que tiene además los propios edificios donde se pueden realizar actividades culturales. Es decir, el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora y La Axerquía. Turismo tiene el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) con un auditorio estupendo, donde, por ejemplo, podrían proyectar un vídeo de iniciación a la ciudad para que el turista tenga un producto en el que sepa lo que van a ver. En un centro de visitantes, al final te tienen que indicar qué es lo que va a ver usted, en varios idiomas, con varios pases. Está preparado así, me imagino yo, y hay incluso vídeos.

La principal obligación que tenemos como sociedad es dejar una ciudad mejor que la que nos encontramos

P. El Imtur ha tenido bastantes debates, últimamente no tanto, y una de las cosas que se debatió y creo que estabas tú también de presidente, fue lo de la tasa turística. Ahora ha vuelto a ponerse sobre la mesa, lo ha puesto el alcalde de Córdoba, que no sé si ha hablado con el sector aquí en Córdoba antes de lanzarse y tirar esa propuesta como la tiró.

R. Bueno, nosotros la tasa turística la consideramos un impuesto al turismo, en el que al final todas las personas que visiten Andalucía, sean andaluces o no, van a tener un coste extra. Y no somos partidarios de imponer una tasa turística en la ciudad de Córdoba, porque, como te digo, solo tiene el 5% de tasa de mercado en toda Andalucía. De hecho, imaginamos que no cuajará la implantación de una tasa en Córdoba, y esperamos en ese sentido que no sea así tampoco en Andalucía.

P. ¿Pero porque os parece que no hay que cobrar a los turistas?

R. Porque queremos que haya otras herramientas para ello, como puede ser la subida de los precios públicos de los museos o el cobro de una tasa de actividad a la vivienda turística para poder regular un problema que entraña, o para poder ofrecer más contenido de calidad en los museos de titularidad municipal o autonómica en Andalucía.

P. Entiendo, por lo que dices, que el nuevo decreto de la Junta de Andalucía de los pisos turísticos no te ha terminado de convencer del todo o no te parece que ataje bien el problema

R. Sí, la vivienda turística ahora mismo supone problemas con algunas comunidades de vecinos. También depende un poco de la educación del inquilino, porque puedes tener el mismo problema en un hotel. Al final, va más allá de la educación de las personas que usan esos servicios. Lógicamente, ahora mismo estamos en Feria, ¿no? Pues habrá algún sitio seguro donde han llegado esta noche de madrugada y habrán molestado al vecino. Pero, claro, eso es también intrínseco al modelo de fiesta que tenemos en la ciudad, donde todas las fiestas van ligadas al jolgorio y a la celebración. Yo entiendo que el turismo de la vivienda turística no será un problema si está, bien ordenado, si se sabe perfectamente dónde está la vivienda, que las personas que trabajan en esos pisos turísticos estén dados de alta y que las personas que se dediquen a estos sectores declaren sus ingresos. Lo que sí es un problema con los pisos turísticos es que suponen una competencia desleal.

P. Eso es lo que te iba a preguntar, porque hoy, después de este decreto, sigue siendo una competencia desleal. Tú no puedes competir igual con un apartamento turístico que con una vivienda turística que, simple y llanamente, tienes que declararla. No tienes que darte de alta en el impuesto de actividad económica.

R. Ya, pero, bueno, se supone que la persona que está trabajando ahí la tienes que tener dada de alta. Lo cierto es que no puedes dar de alta a una persona si tú no estás dado de alta como empresario. Al final, bueno, sí lo puedes hacer como autónomo, pero no necesitas darte de alta como autónomo para gestionar la vivienda turística, nada más que como empresa de gestión. Entendemos que la Administración, en el sentido del decreto nuevo, lo que facilita es la figura de las empresas explotadoras, que al final son gestoras de apartamentos. Ahí sí va a haber una, digamos, fiscalización de la actividad, que es donde entendemos nosotros que va el decreto.

Es verdad que el Ayuntamiento se debería haber posicionado ya en el mapa famoso, diciendo cómo están las capacidades de carga de cada barrio, como sí ha hecho Sevilla y Málaga. Es verdad que el problema que tienen Sevilla y Málaga a lo mejor está más acrecentado que en Córdoba, pero debería también de ponerse aquí a estudiar el tema, y entendemos que así lo estarán haciendo.

P. Claro, la cuestión es evitar que esto se convierta en un problema; la cuestión es abordar los problemas antes de que se conviertan en tales, ¿no?

R. Ahora mismo, en Córdoba, la vivienda turística no es un problema, pero lo será si no se aborda. Necesitamos que el Ayuntamiento, a través del organismo que se dedica a la regulación de las actividades, que es la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, establezca en su plan urbanístico, como lo ha hecho Sevilla u otras ciudades. Es decir, necesitamos una herramienta para controlar las viviendas turísticas y la actividad de cada piso turístico de la ciudad. Pero también hay que reconocer que hay otro problema: que no hay vivienda en alquiler. Vosotros lo mencionasteis hace dos días o ayer en un artículo, diciendo que cuesta mucho encontrar una vivienda en alquiler hoy en Córdoba.

P. En Aehcor se gestionan también pisos turísticos, ¿no? No sé si tú también lo haces a nivel empresarial.

R. Nosotros tenemos una empresa gestora. Aparte de las actividades que tenemos, gestionamos viviendas donde los vecinos se nos han acercado y nos dicen que tienen una vivienda turística y que quieren ponerla en el mercado, aprovechando este boom. Nosotros tenemos nuestro personal y eso nos hace tener más horas para nuestros trabajadores.

En todas las ciudades hay visitantes de paso, pero tenemos la percepción de que en Córdoba sucede más

P. Y también una visión más panorámica, ¿no? Porque muchas veces uno de los problemas que yo veo en el tema del turismo es que se queda mucho en los números y no se ve lo que hay detrás. Si todo lo valoras cuantitativamente, te pierdes parte de la película.

R. La calidad es fundamental. Y, si hablamos de números, también se ponen notas al alojamiento, notas al servicio municipal de transporte, notas a la ciudad, a la limpieza, que también salen con ese análisis cuantitativo de números. También se mandan y se hacen encuestas a las personas que nos visitan, donde nos dicen cómo están los hoteles de la ciudad, cómo están valorados, de cero a diez. Y Córdoba suele tener una buena nota, porque es una ciudad muy agradable y además tiene muy buenos servicios.

Lo que pasa es que en momentos puntuales, por ejemplo ahora en el mes de mayo, hay servicios que son complicados de dar con calidad. A mí, de hecho, me han cancelado hasta las reservas esta semana de la Feria. Entonces, ahí es donde debería haber un organismo municipal que sea capaz de mover estas palancas para que no se produzcan ese tipo de problemas; igual con la vivienda, igual con todos los servicios que al final la gobernanza exige en una ciudad tan grande como Córdoba.

P. También te tengo que decir que yo, cuando soy turista, soy muy fácil de impresionar. Cuando uno está de vacaciones, todo le gusta más.

R. Pues no, hay de todo. Eso ya depende de tu carácter. Al final, hay gente que es muy exigente, precisamente porque está pagando por un servicio. Hay gente que es exigente y tienes que hacerlo todo perfecto. Hay todo tipo de turistas. Aquí viene una persona que además tiene otra cultura. Aquí tenemos personas que vienen del Golfo Pérsico y su cultura es muy distinta a la tuya. O te viene un asiático, y no tiene nada que ver la apreciación del turismo de un asiático con la tuya. Tenemos la imagen del asiático haciendo 200.000 fotos, ¿no? Porque lo que buscan es esa parte cultural que nosotros aquí pasamos por alto.

P. Una de las cosas de las que siempre más se habla en esta ciudad, y que estoy seguro que a ti más te molesta, es que el precio de los hoteles está caro en Córdoba.

R. Hombre, si el precio de los hoteles está caro, los hoteles pagarán muchos impuestos y eso redundará en la ciudad para que los ciudadanos tengan también mejores servicios. Es un impuesto directo que va de la empresa al Ayuntamiento. Entonces, habrá temporadas que están caras. Precisamente este año no lo estamos viendo así. He encontrado ofertas, por ejemplo, para este segundo fin de semana de Patios, donde puedes venir a Córdoba desde 150 euros la noche. Eso es impensable en una ciudad como Sevilla en su Feria o en un puente de agosto en la ciudad de Málaga.

Y luego, hay que tener en cuenta que no es el precio que está a la venta hoy, a última hora. Es el precio que se vendió, a lo mejor, una habitación que se reservó para esta fecha en el mes de febrero. Entonces, se habla también sin considerar que el precio medio que está publicado de los hoteles -nosotros tenemos la obligación de hacer unas encuestas mensuales donde uno de los parámetros que decimos es el precio medio al que se han vendido las habitaciones-. Así se ve que el precio medio por alojarse en Córdoba no es el más caro de Andalucía ni en mayo.

P. ¿Cuál es? ¿Te lo sabes?

R. No de memoria, pero te lo mando por Whatsapp.

(Un par de horas después, Fragero envía el dato: “El precio medio de alojamiento en Córdoba en 2023 fue de 74.03 euros. En 2022, de 72.57, y en 2021, de 61.49 euros)

P. No sé cómo habéis visto este mayo, en el que los Patios han tenido la mejor media de visitas de los últimos años y ahora la Feria, según dijeron el lunes, había registrado un 25% más de visitantes. No sé si este año ha sido de ocupación más alta que otros años.

R. Pues no. Mayo no va a ser más fuerte que el año pasado en cuanto a ocupación y lo vamos a ver. El año pasado ya vimos que mayo no fue el mes que más ocupación tuvo. Fue octubre, y este año vamos a seguir con la misma tendencia. Al final, mayo tiene la Feria y la fiesta de los Patios, pero se ha perdido la Cata. Este año ha sido un año un poco extraño en la programación de mayo. Hemos tenido ahí el final de mayo que no hay ningún tipo de actividad, hemos tenido la semana típica del medio entre Patios y Feria que no hay nada, y hemos perdido tres días de Patios que no hemos tenido este año. Por eso te digo la importancia de la promoción, porque no hemos tenido esa recuperación con respecto al histórico del resto de los meses. Mayo tiene que funcionar porque luego tenemos el verano, y en Córdoba es muy difícil. De hecho, hay varios hoteles que cierran en el mes de julio.

P. Los que no tienen piscina, me imagino, ¿no?

R. Bueno, los que no tienen piscina, y los que no tienen servicio porque no puedes cuadrar unas vacaciones. Al final es complicado. Este año, por ejemplo, se plantea el cambio de jornada en los trabajos. Será progresivo, pero la idea planteada es a pasar a 37 horas y media para un hotel. Cuadrar un turno de día donde normalmente hay tres personas y un refuerzo, y que cada persona tenga que echar media hora menos, es complicado.

Mayo no va a ser más fuerte que el año pasado en cuanto a ocupación

P. A mí es verdad que me ha sorprendido la cantidad de gente que vi en los Patios cuando he paseado por allí y también en la Feria el sábado que estuve. Pero sí que es verdad que en todo momento tuve la impresión de que era gente que venía y se iba. El típico problema del que llevamos ya más de 20 años hablando, que Córdoba sigue siendo una ciudad de paso. Venir, visitar e irse.

R. Claro, está muy bien conectada, tiene muchas frecuencias de trenes, está fácil por carreteras, a pesar de que todavía tenemos, por ejemplo, el déficit de la carretera de Granada a Badajoz. Esa carretera sería fundamental para la ciudad de Córdoba. Esa conexión con Portugal es muy, muy importante. Y, desde luego, no tenemos herramientas tampoco para que una persona que tenga una agencia de viajes en Sevilla o en Málaga se dedique a vender un producto de Córdoba.

P. ¿Pero cómo que no tenemos una herramientas para eso?

R. Tú no puedes excluir a nadie, es una ciudad abierta. ¿Qué vas a hacer, poner una tasa, a lo mejor, de descarga de autobuses, una zona habilitada para ellos y cobrar por el servicio que entra el autobús allí?

P. No, yo lo que me refiero es a hacer campañas que indiquen que Córdoba no se visita en un día. Es que yo creo que en el imaginario de la gente que visita Andalucía, Córdoba es una ciudad de paso de un día. Venir a ver la mezquita e irse.

R. Pero eso no es una tendencia que diga la persona. La persona, al final, contrata un viaje. O sea, tú contratas un crucero, por ejemplo, y a ti te ofrecen la visita un día desde el crucero que está atracado en el Puerto de Málaga. O tú visitas Sevilla y te ha vendido la agencia una visita a Córdoba, vemos la Mezquita y seguimos. Al final, la inercia tiene que llegar más allá de la persona. Tiene que llegar a la empresa que organiza el viaje.

P. Claro, eso es a lo que me refiero.

R. Allí es donde hay que incidir. Pero eso es una tendencia de años que es muy difícil de cambiar. Y nosotros, con la promoción que te comentaba al principio, es lo que queremos hacer. O sea, hay que cambiar. Es que hay una tendencia de décadas.

P. Antes has dicho que no hay una promoción en las ciudades. Quizá eso sirva para paliar este déficit.

R. Pero que en todas las ciudades hay visitantes de paso. En Málaga hay visitantes de paso, en Sevilla, en Granada... Y es muy difícil eso atajarlo, es un problema que no es solamente de Córdoba. Lo que pasa es que en Córdoba tenemos la percepción de que sucede más. Pero, últimamente, gracias también a la gastronomía, gracias a la categoría cultural de algunas visitas de la ciudad, pues estamos cambiando esa inercia. Y hay que seguir cambiando. Esto no es darle una parada en que se enciende la luz. Las inercias en el turismo son muy difíciles de cambiar cuando son empresas, en este caso multinacionales, las que deciden cómo van los tours, cómo van a parar y dónde van a parar sus clientes.

Y quien lo hace por su cuenta, pues lógicamente con las redes sociales, a lo mejor, pues puedes llegar al momento en que se produce la decisión de viaje de un cliente y lograr que Córdoba esté en su mapa. En ese ámbito, se está trabajando. Ahí está la Junta de Andalucía, con la campaña Andalusian Crush, que ha sido este año un éxito. Ha sido muy, muy vistosa. Además ha salido bastante Córdoba en el anuncio. Pero se debería haber aprovechado también para nosotros meter una cuña en ese sentido y hacer visitas a dónde se produzca esa promoción.

P. No sé si la vivienda turística ha ayudado a que crezcan las pernoctaciones, por el hecho de que haya un récord de pisos turísticos que, por lo general, son más baratos.

R. No estoy de acuerdo en que sea más barato. Depende del hotel, al final. Claro que la vivienda turística ofrece más, porque es que hay más posibilidad de alojamiento. Por ejemplo, en otras ciudades, en Málaga sin ir más lejos: Málaga no hubiera crecido turísticamente si no es por la vivienda turística, porque es que no había hoteles en la ciudad. En Córdoba siempre había más hoteles. Y, como te digo, aún así se están construyendo más hoteles. Entonces, consideramos que Córdoba necesita una organización en el sentido de que tiene que haber de todo. Porque, al final, no puede haber en una misma calle todo lleno de pisos turísticos, porque no tiene ningún sentido. Al final las personas que lo visitan quieren también conocer la ciudad. El centro, como hemos hablado antes, no es lo que busca todo el mundo. Eso es algo de lo que ya hemos hablado tú y yo en otras ocasiones.

P. Sí, que puede que implique una pérdida de identidad que a la larga puede ser muy perjudicial.

R. Todas las ciudades se están conviertiendo en lo mismo. Todas tienen los mismos comercios, todas tienen los mismos productos, y es un riesgo que se pierda la identidad de la ciudad, que es algo que es muy difícil perderlo en Córdoba. Córdoba tiene una identidad intrínseca que es muy difícil que se pierda, pero hay que tener cuidado.

La Delegación de Promoción de la Ciudad debe depender de Turismo, no de Cultura

P. Entiendo que es una de las cosas que más te preocupa.

R. Hay que trabajar para que Córdoba no pierda su identidad. Ya hemos hablado de la promoción de puertas para afuera, pero de puertas para dentro también se tiene que apoyar al tejido cultural y artesano de Córdoba. Eso quizás es lo que falta aquí. Eso es fundamental. Aquí se ha trabajado mucho la joyería, la platería, la artesanía, las marroquinerías, la cerámica de La Rambla... Se ha trabajado muchísimo en esta ciudad. Es una manera de ganarse la vida muy noble, el crear esos productos. Son cosas únicas, artesanales, que resulta que está buscando la persona que visita eso. Eso no lo tienes nunca en ningún sitio. Además, la pieza que haces tú es única. Y luego está el arte y la cultura.

P. Es que la Mezquita lo tapa todo, sobre todo en temas culturales.

R. Es un problema de no saber llegar a la persona que lo visita. Porque al final hay cosas en Córdoba que son espectaculares, que no se conocen y, cuando tú vienes aquí la ves y dices, pero ¿esto es posible?

P. La pregunta es ¿por qué no se conocen? ¿Por qué no se logra todavía articular esa agenda única de la que también llevamos hablando mucho tiempo y no se consigue?

R. Porque, a lo mejor, la agenda única no la puede articular una administración pública. Ahora hay un empresario que se dedica a hacer una agenda única que parece ser que está funcionando mejor, donde está dando cabida a todo el mundo y al final se preocupa de que cualquier evento que haya se promocione y llegue al público. Al final, hay determinadas cosas que no las puede hacer lo público y tiene que entrar lo privado. Y eso hay que entenderlo y fomentarlo también.

P. ¿Te sorprende que haya pocas críticas al ayuntamiento, sobre todo con el tema de lo que ha ocurrido con la gestión del espectáculo del Alcázar? Y lo digo ya en retrospectiva con lo que ocurrió cuando estaba en Turismo Izquierda Unida, que aquello fue un machaque constante.

R. Hombre, todavía creo que el ayuntamiento tiene esperanza porque salga ahí algo en el Alcázar. Pero nosotros, desde febrero del año pasado que se acabó el espectáculo, vemos que no hay un movimiento en ese sentido. Y vemos como en Sevilla el espectáculo está siendo un éxito y aquí hemos perdido una oportunidad. Porque, desde luego, un sitio como el Alcázar por la noche en verano, lleno de ese espectáculo colorido, que además decían que iba a ser cambiante, pues es un plus enorme. Desde nuestro punto de vista, con Naturaleza Encendida se ha perdido una oportunidad.

P. Le quiero preguntar también por el hecho de que en Caballerizas Reales están cobrando entrada al edificio incluso a los cordobeses.

R. Hombre, yo creo que la entrada no se puede cobrar.

P. Se están cobrando cinco euros, creo.

R. Si así fuera, debería actuar el ayuntamiento. El Ayuntamiento, o el que sea responsable, debería controlar que no se produzcan ese tipo de actividades. Pero, desde luego, el espectáculo de Caballerizas Reales para el turismo en Córdoba es importante y, además, en verano es uno de los principales atractivos de la ciudad.

P. ¿Cuál es el mito que más te molesta sobre el Córdoba vinculado al turismo?

R. Lo que más me molesta es lo del precio de los hoteles en Córdoba. Lo de que es caro. De hecho, dijeron que era un mal endémico alguna vez. Eso a mí, que sé realmente el precio de otras ciudades vecinas, pues ese mito me molesta.

P. ¿Crees que Córdoba depende demasiado del turismo? ¿Crees que está demasiado expuesto en caso de que ocurra una nueva pandemia o una crisis?

R. Bueno, ya hemos tenido hace tres años la pandemia y ya se ha visto que realmente el turismo y la hostelería es gran parte de la actividad de esta ciudad. Hemos tenido también momentos donde había menos turismo y, realmente, este sector mueve gran parte del producto interior de la ciudad.

P. Te lo digo porque ahora estamos en una deriva de partidos que piden prácticamente eliminar los impuestos, y, como hemos hablado, hace poco cuando ocurrió la pandemia, si se pudo rescatar a los empleados a través de los ERTE, fue gracias a esos impuestos.

R. Yo es que no veo que se estén eliminando impuestos.

P. Bueno, Madrid está compitiendo en eliminar impuestos y este fin de semana se hablaba en un acto abiertamente de eliminarlos.

R. Nosotros, lo que vemos es que es necesaria esta actividad. Y, si tienes una actividad, pues tú quieres pagar tu impuesto, que al final te repercute por esa actividad. No podemos tener una carga administrativa excesiva o no podemos tener una carga impositiva altísima, porque no sería viable la actividad. Pero no estoy tampoco de acuerdo de que esto sea liberalismo puro 100%. Porque, al final, si ganas tienes que aportar socialmente. Pero claro, hay que entender un poco la situación en cada momento. En la pandemia, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos los establecimientos cerrados, tuvimos que hacer frente a impuestos a pesar de no tener el negocio abierto. Y eso pues es sangrante.

P. Vosotros y todas las empresas.

R. Efectivamente. Al final, la empresa y la sociedad, la principal obligación que tenemos es dejar una ciudad mejor que la que no la encontramos. Y yo creo que será que sí.