El Pleno inicia los trámites para liquidar el Instituto Municipal de Turismo

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves, con los votos en contra del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, el inicio de los trámites para la liquidación del Instituto Municipal de Turismo (Imtur). Esta propuesta es una de las exigencias de Vox para negociar y aprobar los presupuestos municipales del año 2023, tal y como destacó su portavoz, Paula Badanelli, que se felicitó de la decisión.

El gobierno local, tanto en palabras de su portavoz, Miguel Ángel Torrico, como de la propia presidenta del Imtur, Isabel Albás, ha acordado el inicio de los trámites por el elevado Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la entidad, el más alto de todo el Ayuntamiento. La apuesta del gobierno local pasa por que las políticas turísticas se gestionen directamente desde el Ayuntamiento y no desde un organismo autónomo como el del Imtur.

Técnicamente, el punto aprobado en Pleno señala la “designación de una Comisión de Estudio para la determinación de la forma más viable e idónea para la gestión del Servicio Público de Información y Promoción Turística de Córdoba”. Es decir, la liquidación del Imtur es algo que no ocurrirá próximamente.

Vox fue la formación más expeditiva y que más se felicitó de la decisión. Badanelli habló de que “vamos a cepillarnos un chiringuito que poco beneficia a la ciudad” y señaló que tras ello “tenemos la mano tendida para la negociación del presupuesto de 2023, que como los anteriores no se aprobará en tiempo y forma”.

La oposición cargó contra la decisión del gobierno local. Podemos, a través de Cristina Pedrajas, habló del “chantaje de Vox”. Izquierda Unida, con Pedro García, aseguró que con los mismos argumentos “hay que liquidar también la Gerencia Municipal de Urbanismo, que funciona como mínimo igual de mal que el Imtur”. El concejal del PSOE José Rojas dijo que la decisión evidencia “la falta de gestión de un servicio público que es competencia local” y señaló que esto es la “consecuencia de no tener un modelo de ciudad”.

La presidenta del Imtur Isabel Albás defendió que “sí que hay un plan de acción que llevamos aprobando desde que llegamos al Ayuntamiento, basado en las conclusiones de las mesas de CECO”, pero que “el periodo medio de pago es elevadísimo y eso hay que mejorarlo”. Albás dijo que “hay margen de mejora y la comisión va a intentar dar con la mejor fórmula de gestión”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!