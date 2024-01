El punto más lluvioso de España de este jueves está en Córdoba

Córdoba es un lugar de contradicciones. Tanto que en el día en el que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abierto el debate de la sequía un punto del término municipal de Córdoba ha sido el que más precipitaciones ha registrado de toda la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España. No solo eso, otras dos estaciones más han entrado en el ranking de los diez puntos en los que más ha llovido de toda España.

A las 18:00 de este jueves, la estación que la Aemet tiene en la zona de Guadanuño, en las inmediaciones de Cerro Muriano y de la base militar, la lluvia había dejado ya 43 litros de manera provisional. Es un registro superior incluso al de Barcarrota, en Badajoz, donde la lluvia ha dejado 38,8 litros durante esta jornada. O de Almadén de la Plata, en Sevilla, con 35,4 litros a las 17:00. No obstante, en cuarto lugar y con datos hasta las 16:00, aparecía otra estación cordobesa, Cardeña, en la que también se habían superado los 35 litros.

Las lluvias de este jueves han sido especialmente generosas en Sierra Morena. Los pluviómetros del SAIH de la cuenca del Guadalquivir han alcanzado registros altos también. En los embalses del Yeguas y Martín Gonzalo se han llegado a superar los 55 litros. El Guadalmellato se ha ido también por encima de los 41 litros.

Nos llega esta crecida del arroyo del Concejo a su paso por #adamuz ayer. En algunas zonas de la sierra entre Adamuz y el pantano de Guadalmellato se superaron los 40mm. en poco tiempo, de ahí la crecida rápida de algunos arroyos de sierra.#lluvia #altoguadalquivir #adamuz pic.twitter.com/Nx9dQwHkEU — 🌞VILLAFRANCA_METEO☂ (@VILLAFRANCMeteo) 18 de enero de 2024

Pero en el top ten de la Aemet aparece Córdoba capital. La estación que la Aemet tiene en el Aeropuerto de Córdoba ha alcanzado un registro de 26,7 litros hasta las 18:20 de este jueves. Se trata del séptimo punto Aemet de España donde más ha llovido este jueves. Pero es que hay otra estación más que aparece en noveno puesto, la de Montoro, donde a las 17:00 de este jueves se habían superado los 21 litros de precipitación.

La lluvia en esta ocasión se ha localizado en el Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena, pero ha dejado escasos registros en el resto de la provincia. En la zona norte, en Valsequillo no ha caído ni un litro. A dos no han llegado en Villanueva de Córdoba mientras que en Espiel no se han alcanzado los cinco litros. En el sur ha ocurrido algo similar. Ni en Priego de Córdoba ni en Benamejí se ha alcanzado el litro. En otros puntos de la campiña los registros han oscilado entre los tres y los cuatro litros, una cantidad claramente insuficiente.

