Relatos en serie: la base del deporte cordobés

Siempre es bueno (y muy recomendable) volver la vista atrás. Desandar el camino recorrido. Ir al origen de todo. Ese es el propósito que en su momento se marcó CORDÓPOLIS para hacer valer el trabajo en las categorías inferiores del deporte cordobés. El fruto real de todo. Se suele decir, y en la mayoría de casos es una máxima innegable, que la élite es lo que termina de afianzar un deporte como referencia, sea cual sea su circunscripción. Sin duda. Pero tan verdadero es también decir que jamás podría existe deporte de máximo nivel sin un buen trabajo de base. Los logros del futuro se cimentan en las horas y el esfuerzo que dedicas al presente. Los que serán mañana en la cima son los que hoy deben atenderse en la raíz de todo. En definitiva, el motor que sustenta cualquier disciplina. Récords, logros, títulos, campeonatos. Jugadores históricos, leyendas, referentes a nivel local, provincial, nacional o internacional. Sea cual sea el deporte. Todos tienen un nexo común e indisoluble. Todos comenzaron en la base.

Humildad y pasión para crecer. Eso son los ingredientes perfectos, y a la vez obligatorios, para que cualquier disciplina minoritaria crezca y, sobre todo, sobreviva al paso del tiempo. Es lo que le tocó asumir al Club Badminton Córdoba, que a base de empeño, trabajo y mucho sacrificio ha ido pasando etapas y sumando décadas hasta erigirse como un referente. Lo que nació (y sigue) siendo un grupo de apasionados a dicho deporte que quisieron un día unirse y formar un colectivo para disfrutar de su gran afición, es hoy día un tejido sólido que, sin más pretensión que el disfrute, ha sabido progresar hasta codearse con la élite andaluza.

Hay disciplinas que ya no es solo que deban luchar contra su carácter de minoritario, sino también con el hecho de contar con una escasa tradición, además de medios insuficientes para su supervivencia. Todo ello, en el caso del Mezquita Rugby Club, se incrementa con la obligación (cada vez menor) de tener a su vez que tumbar estereotipos y falsas creencias. Pero si hay empeño, hasta la dificultad más alta se consigue solventar, y en este caso fue gracias a la ilusión y al arrojo de unos pocos locos que un día quisieron forjar su sueño. Con constantes altibajos, pero con el deseo de seguir formando buenos deportistas y, sobre todo, buenas personas.

Villafranca de Córdoba cuenta con una población que no alcanza los 5.000 habitantes. No obstante, eso no ha sido obstáculo para que la localidad haya visto brotar a uno de los mejores equipos del país en lo que al taekwondo se refiere. El Club Los Remedios, no sin mucho trabajo a sus espaldas, puede presumir de ser una entidad con más de 30 de existencia, y de la que han salido algunos de las mejores luchadores de la historia de dicho deporte a nivel andaluz, y con sólidas trayectorias en el terreno nacional. Una pasión, en determinados y sobresalientes casos, compartida de padres a hijos, pero que ya ha logrado traspasar la frontera del ADN. Eso sí, a su paso ha forjado ya lazos prácticamente irrompibles.

No todos los días se aprende de uno de los mejores boxeadores de la historia de dicha en España. Y en Córdoba tienen la suerte de hacerlo desde hace ya casi una década en las instalaciones del club José Gutiérrez 'Guti'. Lecciones de un campeón que ha sabido traspasar su talento y sabiduría a los más pequeños. Y es que buena parte del futuro de la ciudad en dicha disciplina se concentra día tras día en la Torrecilla. Entre sus cuatro paredes, como se ha dicho, se está gestando la savia que traerá los éxitos futuros, los cuales se están impregnando del presente y el pasado más dorado en clave califa. Solo hace falta hacer un repaso visual por uno de sus entrenamientos. Pasión en cada costado. La misma que envuelve las paredes de un gimnasio donde el esfuerzo y el talento, así como la diversión, se llevan por bandera sobre el cuadrilátero.

Hay deportes que nacen sin previo aviso. No solo sin tradición e infraestructura, sino que a veces no hay ni conocimiento mismo de éstas. En Puente Genil brotó, desde la pasión docente, la idea de poner en marcha un club de hockey. Ahí es nada. Y aquello que en su día pareció ser solo una completa y absoluta locura, es hoy día una entidad con más de 30 años de historia como referencia del hockey andaluz y cuna de grandes talentos internacionales. De hecho, dos deportistas olímpicos, y uno de los pocos medallistas del deporte cordobés, pueden decir que surgieron del Club Estudiantes 87.

Un inmenso abanico de posibilidades deportivas inunda la ciudad año tras año. Son miles y miles las personas que, de manera completamente altruista, dedican su esfuerzo, su tiempo y, en no pocos casos, su dinero al desarrollo de su pasión, en este caso, a través del deporte. Mucho de ellos, como se ha visto en varios casos anteriores, teniendo que luchar contra el poder de atracción de las disciplinas más masivas. No obstante, sin su empeño, el impulso real de un tejido atractivo sería impensable. Y otro ejemplo de ello aparece en la esgrima, donde el Club Almedina es uno de los referentes en lo que a divisiones base se refiere. Una entidad que ha hecho de su ilusión un arte.

Compartir más que competir. Esa es la filosofía de vida que inunda al club Córdoba 81 de tenis de mesa, que desde su fundación asumió la idea de hacerse grande desde la humildad. Una necesidad adquirida, a su vez, por contexto, escenario, circunstancias e, incluso, problemas, aunque también por convicción propia. Y es que junto a la piscina de La Fuensanta se levanta la voz de una entidad que ha conseguido hilvanar una cultura grupal. Una idea compartida que se ha convertido en santo y seña de una barriada completa. Puertas siempre abiertas y un propósito común: enseñar.

Es de sobra conocido (y reconocido) el peso histórico del Deportivo Córdoba en la historia del deporte capitalino. Nunca un club ha llevado tan altas sus aspiraciones deportivas en la ciudad. Y es que un día, todo el fútbol sala femenino español estuvo rendido a los pies del conjunto cajista, campeón de todo hace poco más de una década. No obstante, ese proyecto titánico era, en realidad, un gigante con los pies de barro, pues cuando la crisis tumbó las expectativas del primer equipo, el castillo de naipes se derrumbó al no contar con una base sólida. Por ello, y por puro instinto de supervivencia, sus gestores han trabajado desde entonces en edificar una categoría de relevancia y que vuelva a aupar al club deportivista a lo más alto del panorama nacional. Son muchas las promesas que se están forjando en Vista Alegre. Las que ya son una realidad y las que serán en un futuro próximo. Una aspiración de élite.

Hay veces que un simple juego de niños puede, con tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, convertirse en una práctica deportiva perenne y arraigada con fuerza en un determinado territorio. Fue a mediados de los años 80 cuando, por mera casualidad, unos jóvenes de Benamejí comenzaron a practicar una disciplina lo más cercana posible al béisbol, o al menos, a lo que ellos entendían como béisbol. Unos inicios que, como los mismos protagonistas recuerdan, fueron absolutamente rudimentarios y en los que la gran relación presente entre lo que esos chicos jugaban y la práctica real de dicha disciplina era que, para su desarrollo, se utilizaba una pelota y un palo. Más de 30 años después, la localidad cordobesa es toda una referente como un enclave singular dentro de una práctica tan atractiva como desconocida y que tiene su punto de amor propio en el corazón de la Subbética.

Hablar de éxito en la natación cordobesa es hablar del club Navial. Nunca es fácil nacer con la aspiración de ser un referente a nivel nacional, aunque bajo ese prisma se edificaron los cimientos de la entidad de Vista Alegre, que pasados los años ha conseguido cumplir con su ambicioso reto. Un club que ha visto nacer a algunos de los mejores nadadores de la historia de la disciplina, no solo a nivel local, sino también andaluz e incluso estatal, y que año tras año es el centro de todas las miradas de la natación andaluza de base. Sueños que se forjan bajo el agua y que reflotan como una de las mejores canteras de España en sus casi 30 años de existencia.