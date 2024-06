Club de Tiro con Arco de Villafranca, dianas en familia

Objetivos vitales que se hacen realidad. Deseos forjados en familia. Hace cosa de un lustro que comenzó la andadura vital del Club de Tiro con Arco Tradicional de Villafranca de Córdoba, basicamente por las ganas y la ambición de un cordobés como Francisco Javier Prieto, que quería seguir queriendo disfrutar de su deporte favorito, que no es otro que el tiro con arco. De este modo, al contar con el apoyo del Ayuntamiento local, la entidad dio sus primeros pasos al calor de sus seres queridos. Pasiones que se transmiten, que van en el ADN y pasan de generación en generación por pura selección natural. También por la propia idiosincrasia de la disciplina y el ambiente generado entre un grupo de amigos que semanalmente se reúnen para disfrutar acertando en la línea. Ilusión alejadas de las masas, que encuentran su propia luz más allá de los focos generales. Y siembran un legado.

Hay que estar en primera línea literalmente, aunque no tanto de manera metafórica. Y eso lo tienen bien asumido los participantes del cuadro villafranqueño. De estar en el centro de la diana, pese a tener que competir con los deportes más masivos y tradicionales que se desarrollan en el municipio, donde, incluso, el takewondo también tiene un hueco destacado. No obstante, a base de esfuerzo y ganas han logrado labrarse un recorrido donde el Club de Tiro con Arco Tradicional de Villafranca ya es todo un referente provincial. En un entorno aparentemente hostil, más por las formas de llegar que por el fondo, ellos han sabido acertar. Directos al amarillo, aunque no sin antes haber pasado por muchos azules y rojos.

“Es una stisfacción para mí ver que hay un montón de niños y mucha gente que se ha ido sumando al club. Esto empezó sin socios, sin materiales y poquito a poco hemos ido reuniendo todo eso”, apunta Prieto, que fue el fundador del club y presidente hasta hace no mucho. Además, subraya que “un club sin niños, no tiene futuro. Una de nuestras actividades es el fomento del tiro con arco entre los niños y, de hecho, todos los años colaboramos con los campamentos que organiza el Ayuntamiento y damos jornadas de puertas abiertas, hacemos circuitos por los institutos. Es más, en el club, los niños se acogen gratuitamente, únicamente pagan su cuota federativa”.

Y es que en familia nació y en familia ha evolucionado, ya que la mayor parte de los integrantes del club cordobés, en cierto modo, tienen algún tipo de parentesco. Una pasión que se transfiere de abuelos a nietos, de padres a hijos. Todos apuntando hacia el mismo lugar. Aproxidamente, la entidad cuenta a día de hoy con poco más de una decena de alumnos en sus categorías base, y todo ello pese a ser “un deporte con muy poco tirón y que no atrae a las masas”, por lo que “cuando vamos a competir, nos encontramos el problema de que no hay niños y no se pueden completar las categorías”, apunta Juan José Zamorano, actual presidente del club, y quien, de hecho, según él mismo reconoce, se aficionó al tiro con arco gracias a que empezó a llevar a su hijo a entrenar y él mismo quiso empezar también a probar.

La característica singular de este club, a diferencia de otros más conocidos y del deporte en sí que se práctica a nivel olímpico, es que, como el propio calificativo de tradicional indica, es el tiro con arco más puro que pueda existir, ya que los deportistas no cuentan con ningún tipo de ayuda a la hora de disparar sus flechas. Es pura intuición, que no es mejor ni peor que la modalidad olímpica, pero que sí posibilita una mejora radical de la técnica de tiro, al ser la puntería de uno mismo el único recurso para acertar en la diana. “Nosotros no tenemos visor, no tenemos estabilizadores, es el arco completamente desnudo. El tiro es instintivo. Se supone que el cuerpo se va adaptando a tirar de esa manera, y en teoría el cuerpo se acostumbra y es el que apunta a la diana”, puntualiza el dirigente.

Un club que se ha ganado el respeto de toda la provincia, logrando a su vez multitud de participaciones en campeonatos de Andalucía, incluso en alguno de España. Una modalidad que apunta maneras. Y la mayor parte de las veces, suele acertar. Mas de un lustro de vida y el tiro con arco de Villafranca ya es un actor a tener muy en cuenta, y va dando pasos de gigante a nivel andaluz. Sin ayuda alguna. Un arco y una flecha, al modo más tradicional posible. Superando barreras a base de pura puntería. De hacer diana en familia.