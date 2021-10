El carrusel de CORDÓPOLIS (12-13 de octubre)

11:44 h

No hay ningún rival fácil, y menos cuando hay un título en juego. El Córdoba, en su particular persecución de la Copa RFEF, afronta su segundo partido que le llevará, en esta ocasión, hasta Torremolinos. El Estadio Municipal El Pozuelo albergará el duelo entre Juventud Torremolinos y Córdoba, después de que los torremolinenses eliminasen en la pasada eliminatoria al CD Betis de Hadú con un contundente 0-5 a domicilio. Los pupilos de Ibón Arrieta llegan al enfrentamiento, además, con la moral por las nubes, puesto que, a la mencionada goleada en Copa hay que sumarle también la cosechada en liga donde, en la última jornada disputada, venció con claridad al Real Jaén por 4-1. Nueve goles en los últimos dos partidos, que serían once si se tiene en cuenta el empate a dos frente al Atlético Malagueño, que ya advierte a los cordobesistas de que, pese a ser un conjunto de inferior categoría, los malagueños van a vender cara su piel.