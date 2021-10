Germán Crespo: "Tenemos que ser un equipo competitivo por la gente que nos sigue"

Si había algo que Germán Crespo quería evitar en el partido frente al Juventud de Torremolinos era la prórroga, y el gol tardío de Simo en el minuto 85 fue el que lo evitó. El Córdoba avanza una ronda más en la Copa RFEF y ya espera al Xerez CD, rival de cuartos de final, al que tendrá que visitar en Municipal Pedro Garrido. Sobre el encuentro de octavos frente al conjunto torremolinense, el técnico granadino ha remarcado que la clave del encuentro ha sido "no perderle la cara al partido". A pesar del tempranero tanto de Javi López, el Córdoba ha logrado darle la vuelta a la situación ya que, tal y como el entrenador blanquiverde ha afirmado que "a pesar de recibir mazazos, el equipo no se desanima e intenta ir a por el partido". Además, mucho se ha hablado en estas últimas semanas del Juventud de Torremolinos, que ha visto hoy como caía derrotado por primera vez en toda la temporada. "Lo habíamos hablado, que enfrente teníamos a un equipo competitivo y con mucha calidad en la plantilla, por lo que iba a ser complicado", ha recordado Crespo, que también ha reconocido que no esperaban recibir ese gol tempranero, aunque con los ejemplos de Xerez y Don Benito en mente, el equipo ha conseguido "otra remontada que te da ánimos de cara a los siguientes partidos".

En cuanto a las grandes cifras goleadoras que está mostrando la escuadra blanquiverde, el granadino ha subrayado que lo que se busca es "variedad en el ataque", por lo que los jugadores ofensivos suelen ir alternando "para que los rivales no sepan o no se adapten a cómo tienen que defender". Las variantes parecen estar dando sus frutos ya que los blanquiverdes están rompiendo récords goleadores. El buen juego del equipo y la actitud ofensiva está satisfaciendo a una afición que, según el propio Crespo, "da muchos puntos y en eliminatorias como esta, ayuda". "El Córdoba tiene que ser un equipo competitivo por la gente que nos sigue. Imagínate si no nos dejamos todo en el campo estando arropados como estamos. Es un club muy grande en todos los aspectos, y, sobre todo por esa afición que nos acompaña a todos lados, tenemos que ganar todo", ha señalado el entrenador califa.

Por otro lado, ya con la vista puesta en los próximos partidos, el granadino, ya consciente de que el próximo rival en Copa RFEF será el Xerez CD, se ha mostrado aliviado ya que, la otra alternativa, el Yeclano Deportivo, suponía "tener que hacer un viaje hasta Yecla, que son cinco o seis horas, y hacer noche", por lo que se buscaba, ante todo, "no tener una prórroga y la cercanía en la próxima eliminatoria", ya que el cansancio acumulado en las piernas de los futbolistas empieza a ser notorio, y la enfermería cada vez cuenta con más efectivos en consecuencia. "Es verdad que estamos teniendo muchas lesiones, y a lo mejor esto de cara a la liga no nos beneficia, pero el Córdoba tiene que ser un equipo competitivo por la gente que nos sigue", recordó de nuevo, haciendo alusión a la afición cordobesista.

También hubo tiempo de alabar al rival de hoy que, pese a ser un equipo de una categoría inferior, puso contra las cuerdas a los blanquiverdes durante gran parte de la contienda. Crespo, que conocía perfectamente "al Torremolinos, sus jugadores, cómo trabajan y los conceptos", ha reconocido que eran conscientes de que este podía ser "un partido más complicado que el de La Línea", sobre todo por el campo. Pese a todo, el llegar "frescos a esos últimos minutos" les ha valido para anotar el gol de la victoria y así evitar la prórroga.

Por último, en cuanto al hecho de que el vencedor de la Copa RFEF dispute su primer encuentro de Copa del Rey frente a un rival de Primera División, Crespo ha alabado a la Real Federación Española de Fútbol, reconociendo que “ha estado acertada”, ya que “el fútbol modesto lo necesita”. “Equipos de División de Honor, de Tercera o de Segunda RFEF pueden llegar a eso, y al final puede ser ilusionante para los equipos con mas modestia”, culminó el técnico nazarí.