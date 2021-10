Un Torremolinos con mucho gol

No hay ningún rival fácil, y menos cuando hay un título en juego. El Córdoba, en su particular persecución de la Copa RFEF, afronta su segundo partido que le llevará, en esta ocasión, hasta Torremolinos. El Estadio Municipal El Pozuelo albergará el duelo entre Juventud Torremolinos y Córdoba, después de que los torremolinenses eliminasen en la pasada eliminatoria al CD Betis de Hadú con un contundente 0-5 a domicilio. Los pupilos de Ibón Arrieta llegan al enfrentamiento, además, con la moral por las nubes, puesto que, a la mencionada goleada en Copa hay que sumarle también la cosechada en liga donde, en la última jornada disputada, venció con claridad al Real Jaén por 4-1. Nueve goles en los últimos dos partidos, que serían once si se tiene en cuenta el empate a dos frente al Atlético Malagueño, que ya advierte a los cordobesistas de que, pese a ser un conjunto de inferior categoría, los malagueños van a vender cara su piel.

El Juventud Torremolinos, fundado en 1958, está viviendo estos años su momento más exitoso. Los de Arrieta aún no conocen la derrota esta temporada, lo que les ha llevado a ocupar la zona noble del Grupo IX de Tercera RFEF. Pese a tener un inicio más dubitativo, donde el gol se les resistía, el Juventud Torremolinos pareció resarcirse en la cuarta jornada de competición liguera. Tras dos empates y una victoria, y con tan solo un tanto en su haber, obra de Javi López, los verdiblancos visitaron al Atlético Malagueño, filial del Málaga, y duplicaron sus prestaciones ofensivas. El empate a dos frente a los malaguistas dio paso a la racha goleadora antes mencionada, con el 0-5 contra el Betis de Hadú y el 4-1 ante el Real Jaén. Tampoco se puede olvidar uno de sus mayores logros en esta campaña, y es que el Juventud Torremolinos ha conseguido ya un título: la Copa RFAF. La escuadra costasoleña se alzó vencedora del torneo organizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol tras derrotar a El Palo, al Ciudad de Torredonjimeno y al Xerez CD, lo que a la postre también les dio la clasificación automática a la Copa RFEF.

Ibón Arrieta ha conseguido una balanceada mezcla de veteranía y juventud en el equipo, y cuenta con jugadores con calidad que pueden complicarle las cosas a la zaga cordobesista. Antonio Jesús Ramos Gato y Javi López son dos de ellos, a los que hay que sumar también nombres como Fran Castillo o el jovencísimo Alexis. Gato, formado en la cantera del Málaga y con pasado en el Salerm Puente Genil, es el máximo artillero del conjunto con seis tantos, seguido de cerca por Fran Castillo, con cuatro. Los dos delanteros, Alexis e Ito, se reparten las dianas con dos cada uno, aunque los 19 años del primero llaman la atención. El paraguayo recaló en las filas del Juventud Torremolinos tras forjarse en las bases malaguistas y destacar en el juvenil del Granada, donde ocho partidos de titular le sirvieron para anotar otros tantos goles. Muchas armas en un ataque dinámico que, pese a que le costó arrancar, parece llegar en el mejor momento de la temporada. Los verdes tratarán de seguir haciendo historia y ampliar el buen momento que atraviesan, por lo que el miércoles en El Pozuelo se espera una fiesta con tintes de historia.