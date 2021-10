El mejor Córdoba de los últimos quince años

Sigue la racha blanquiverde, y siguen cayendo, uno tras otro, los récords históricos cosechados por el Córdoba en los últimos años. Tras conseguir superar el mejor inicio liguero de las últimas décadas, y el más goleador, el Córdoba acumula diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota. La victoria ante la UD San Fernando del pasado domingo por 4-1 en El Arcángel supuso el décimo encuentro, igualando así lo visto hace quince años, según los datos ofrecidos por @LaLigaEnNúmeros. Corría la temporada 2006-07 cuando el cuadro blanquiverde, entonces en Segunda División B, logró encadenar hasta once partidos consecutivos sin perder para acabar ascendiendo al final de esa temporada de nuevo a la categoría de plata. Un triunfo por 4-2 en El Arcángel ante el Cartagena supuso el inicio de la racha, durante la cual, el conjunto dirigido por Escalante acumuló ocho victorias y tan solo tres empates. Finalmente, la derrota frente al Extremadura puso fin a la dinámica. El Córdoba, que solo cosechó nueve derrotas en toda esa campaña, acabó la temporada regular como cuarto clasificado y finalizó con el histórico ascenso frente al Huesca.

Con todo, para vislumbre la mayor racha de su historia, que se encuentra en la aún lejana cifra de 17 partidos consecutivos sin perder, hay que remontarse a los años 1988 y 1999, ambas temporadas también en la división de bronce. En el primer caso, que abarca dos campañas, el Córdoba dirigido por Campillo tuvo un gran final de curso. Tras tocar fondo en la jornada 25 y colocarse como decimoquinto clasificado, los blanquiverdes tuvieron una gran reacción y no volvieron a conocer la derrota hasta la temporada 1988-89. La remontada hasta el quinto puesto no sirvió para el ascenso, pero sí para eliminar cualquier atisbo de duda sobre una posible caída a Tercera División. Campillo, que siguió a cargo del equipo la siguiente campaña, completó los cuatro primeros encuentros sin perder, sumándose a los trece anteriores para hacer el total de diecisiete. El segundo caso, en 1999, vino también de la mano de Escalante. Tras un mal inicio de campaña por parte de Pedro Jiménez, el técnico cordobés tomó las riendas del equipo en la jornada 16 del campeonato y, desde su llegada, los blanquiverdes no conocerían la derrota hasta pasados más de cuatro meses. Fue en el partido número 33, donde la visita del Melilla arruinó la racha y la fijó también en diecisiete choques. El Córdoba acabaría como tercer clasificado esa campaña, y consumaría el ascenso a Segunda con otra mítica promoción, esta vez en Cartagena.

Volviendo a la actualidad, el equipo dirigido por Germán Crespo ya acumula los mencionados diez partidos consecutivos sin conocer la derrota. En caso de ganar frente al Juventud Torremolinos este miércoles igualaría la racha de la campaña 2006-07. En cambio, si quisiese superar su propio récord, los blanquiverdes tendrían que alzarse como vencedores de la Copa RFEF, además de no perder ninguno de los encuentros ligueros frente a Mensajero, Antequera y San Roque. En caso de vencer en la final del mencionado torneo, el club igualaría su mejor marca y recibiría en la siguiente jornada a la UD Montijo con el objetivo de superarla y ampliar la racha allá a donde llegue la calidad de la plantilla. Aún queda mucho para llegar a esas cuotas, no obstante, si el Córdoba se sigue mostrando tan dominante como hasta el momento, las estadísticas no tardarán en saltar por los aires.