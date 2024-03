El Córdoba Patrimonio de la Humanidad oficializa la marcha de Huguinho por “motivos personales”

Uno de los jugadores que más expectación había generado por su juventud y por las ganas que tenía de explotar en territorio español, pero finalmente no sucederá así. La máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional es una de las divisiones más complicadas de toda esta disciplina en el panorama internacional, siendo una competición muy agresiva si no tienes la cabeza centrada en lo deportivo. Es por ello que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad intenta fijarse en talentos extranjeros para dar un paso al frente como proyecto, aunque hay apuestas que no salen del todo bien.

Y es que la entidad blanquiverde anunció durante la pasada ventana invernal la incorporación en calidad de cedido de Huguinho, procedente del Jimbee Cartagena. Este habilidoso ala brasileño llegaba a Córdoba como uno de los grandes talentos del futuro dentro del país sudamericano. De hecho, este cartel hizo que el cuadro murciano se fijase en su figura, firmándolo para que pudiese adaptarse en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre, aunque tres meses después se ha demostrado que no ha sido así.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha hecho oficial la marcha de Huguinho en un escueto comunicado oficial compartido en sus redes sociales. La entidad blanquiverde alega que esta decisión es “por motivos personales” del propio jugador, por lo que se desconoce si volverá a Brasil o se reincorporará a la disciplina del Jimbee Cartagena para afrontar un nuevo año en la Primera División española.