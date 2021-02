Javi Hervás, de vuelta a Finlandia

Siempre es bueno regresar a un lugar conocido. Uno donde realmente se siente valorado. Y eso mismo ha debido pensar el cordobés Javi Hervás, que ha llegado a un acuerdo con el FC Lahti finés para lo que resta de campaña, tal y como adelantó hace algunos días el digital cordobadeporte.com. En efecto, el centrocampista de 31 años, que hasta ahora estaba sin equipo y se encontraba entrenando con el Atlético Espeleño, ya tiene nuevo destino para su dilatada y exótica trayectoria deportiva. Eso sí, no será nada nuevo para él.

El cordobés cumplirá su tercera etapa en el fútbol nórdico, pues a su actual club aterriza procedente del FC Honka, también de la Veikkausliiga de Finlandia, máxima categoría del país, en el que compitió en dos tramos distintos entre 2018 y 2020. Previamente ya contaba con experiencia en el Brisbane Roar de Australia o en el Zeljeznikar bosnio.

Y es que hace tiempo que el futbolista califa no disfruta en su tierra. Es más, no lo hace ni en su país. El jugador ha ido labrándose un cartel de mucho renombre en los últimos cursos a nivel internacional, aunque dichas actuaciones no le han valido para tener una oportunidad de vuelta al fútbol español, lo cual ha estado persiguiendo insistentemente desde la llegada de la pandemia.

Un futbolista que brilló con luz propia en el primer equipo del Córdoba en el curso 2011-12, cuando Paco Jémez le rescató desde el filial -con paso por el Montilla incluido-, lo cual le valió para ganarse un importante contrato en el Sevilla. Sin embargo, en el club hispalense no encontró continuidad, lo que le obligó a hacer en varias ocasiones las maletas rumbo al Hércules o al Sabadell antes de probar la aventura australiana. Ahora hará el camino de vuelta a Finlandia para volver a sonreír sobre el césped y demostrar que todavía le queda mucho fútbol en sus botas.