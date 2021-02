Ahora sí, Cecilio es el octavo cordobés con la selección española

Ya son ocho. Tal es la cifra de jugadores nacidos en la provincia con presencia, en un momento u otro, en la selección nacional de fútbol sala. Queda claro, todavía más, que Córdoba cuenta con una magnífica cantera de futbolistas. A unos cuantos habituales en los últimos tiempos como Carlos Barrón o Francisco Javier Solano se suma ahora Cecilio Morales. Porque Chillo, como es conocido también el ala actualmente del Inter, sabe al fin lo que vestir la camiseta de España. Lo de al fin es porque una sucesión de infortunios le impidiera debutar con la Roja el pasado viernes. Sea como fuere, entra en la cada vez más amplia lista de deportistas cordobeses que en esta disciplina son internacionales. Como broche a la especial cita participa además, junto con Rafael García Bebé, en una importante victoria ante Eslovenia.

La noche del martes seguro que es inolvidable para Cecilio, que tuvo ocasión de jugar por primera vez con el combinado nacional. Por si fuera poco, su debut se produjo con la positiva noticia de la titularidad. El montoreño actuó de inicio en el encuentro que enfrentaba a una España muy cambiada respecto de las convocatorias frecuentes y sin Fede Vidal en el banquillo. En cualquier caso, el ala del Inter saboreó su estreno con la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Fue el pabellón de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el escenario para el tercer choque de la fase de grupos para la clasificación para el Europeo de 2022. El rival era Eslovenia, que vendió cara la derrota que reflejó finalmente el electrónico (3-1).

Junto al futbolista del cuadro de Torrejón de Ardoz estuvo también como representante cordobés, en este caso de la capital, Bebé. El ahora jugador del Jimbee Cartagena es uno de los asiduos en las listas de la selección desde antes de que Fede Vidal tomara las riendas. Los dos ayudaron a España a lograr los tres puntos en un encuentro que se celebró después de que días antes se suspendiera otro. No en vano, el debut de Cecilio tuvo lugar en forma de peripecia. El de Montoro fue citado con motivo de una reconfiguración profunda de la convocatoria del ex preparador del Bujalance por un caso de Covid-19. Este hecho provocó que ocho jugadores salieran de la expedición a Suiza, donde debía jugar la Roja el viernes, y entraran otros tantos. Sin embargo, la detección de contagios también en el equipo helvético hizo que el choque terminara por no jugarse.

Precisamente por esta razón no estuvo en el banquillo de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas Fede Vidal y hubo de dirigir a la selección su segundo, Albert Canillas. Pese a la extraña vivencia, Cecilio Morales puede decir desde el martes que es el octavo cordobés que participa con España. Le precedieron Lolo Urbano, Rafa López, Andrés Alcántara Andresito, Bebé, Carlos Barrón, Solano y Antonio Manuel Sánchez Boyis. El antepenúltimo de esta lista, el guardameta del Palma Futsal, se encuentra en estado de cuarentena al resultar positivo de Covid-19 después de tan estrambótica situación del combinado nacional. Él y el pívot que le sucede en la enumeración anterior fueron dos de los futbolistas que tuvieron que abandonar la expedición.