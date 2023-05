Fallece Juan Muñoz, exjugador del Córdoba CF en Primera División

Una nueva noticia mala para la historia del Córdoba CF. Son pocas veces las temporadas en las que el club blanquiverde puede decir que ha estado presente en la máxima categoría del fútbol a nivel nacional, pero las ocasiones han existido y eso escribe muchas de las páginas de la vida de la entidad califal que, en la actualidad, no está pasando por su mejor momento. Por ello, el pasado es digno de recordar y, a veces, de lo que sentirte orgulloso, aunque el pasado martes tocó decir adiós a un jugador que se ha enfundado la camiseta blanquiverde en Primera División y que ha sido testigo de dos de los años más gloriosos de la institución cordobesa.

El pasado 23 de mayo, el exjugador valenciano Juan Muñoz falleció a los 78 años de edad. El también ex entrenador ha tenido una dilatada carrera como futbolista profesional. Criado en las categorías inferiores del Valencia CF, fue el propio club ché quien le abrió las puertas para poder debutar en Primera División, y, de hecho, fue capaz de levantar la Copa del Generalísimo en el año 1967. Aun así, su poca participación esa temporada le hizo recalar, curiosamente, en un Córdoba CF que peleaba por no descender a Segunda División. De hecho, Muñoz fue clave en esa primera campaña como blanquiverde, consiguiendo la permanencia en el play out, disputando 23 partidos, todo ellos como titular y anotando cuatro goles.

Aun así, el segundo curso regular perdió importancia en un Córdoba CF que acabó descendiendo en la 1968-69 a Segunda División y finalmente Juan Muñoz cerró su etapa como blanquiverde. En cambio, el jugador valenciano terminó su ciclo como jugador vistiendo las camisetas de Badajoz y Salamanca, antes de pasar a los banquillos, donde también tiene una dilatada experiencia al dirigir a Alcoyano, Salamanca, Levante, Gandía, Benidorm, Manlleu y Ontinyent.