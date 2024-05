Adrián Lapeña y una idea clara en el Córdoba CF: “Necesitamos llegar activados al 'play off'”

Ser el líder de un equipo no consiste en llevar el brazalete de capitán, sino que aportar tu jerarquía tanto dentro del campo como fuera, por lo que es importante que, al margen de esa figura, existan otros jugadores que puedan añadir este concepto al vestuario, más aún en el eje de la zaga, como es el caso de Adrián Lapeña. El jugador blanquiverde es un intocable para Iván Ania después de comenzar la presente temporada con más dudas que certeza, pero, sin embargo, se ha consolidado en una posición que sufrió en exceso a lo largo del pasado domingo en Granada. En cambio, el defensor subraya que, actualmente, el equipo está “tranquilo”.

“Sí que fue un partido malísimo, no tuvimos esa capacidad competitiva que tenemos en otros partidos. Quiero pensar que también es un poco por el golpe que nos llevamos del día anterior de ver cómo el Castellón se llevaba el partido en la última jugada y yo creo que eso también afectó al equipo”, una causa que justificaría el porqué se ha visto un Córdoba tan diferente. “El equipo sí que es verdad que cuando recibe un palo se levanta rápido, al día siguiente viene a entrenar con la normalidad de todos los días, por lo tanto, a seguir trabajando y ya pensando en el fin de semana ante el Sanluqueño”, explicó Lapeña sobre la reciente caída.

Con respeto al encuentro de este sábado, Lapeña subrayó la necesidad de recuperar la esencia del equipo. “El partido fue muy malo, no hemos sido competidores, pero que no somos nosotros, que olvidemos lo que hemos hecho, que no lo podemos volver a repetir, que tenemos que retomar los conceptos y hacer lo que hemos hecho durante todo el año, porque haciendo un partido sin intensidad y sin esos niveles de actitud se puede ver que no somos nada ni nadie y con esa intensidad nos gana cualquiera”. Dicha concentración tiene que estar presente ante un Atlético Sanluqueño que se juega la vida. “Al estar necesitado va a ser un partido muy intenso, que se va a decidir por detalles. Al final cuando un equipo está necesitado de puntos se aferra a cualquier cosa, corre todos los balones, pelea el doble, disputa el doble, por lo tanto necesitamos una activación superior a la de ellos”.

El jugador del Córdoba CF también destacó la necesidad de asegurar la segunda plaza en la tabla de clasificación. “Al final lo que tenemos que hacer es ganar, ya no se puede ser primeros, por lo tanto tenemos que quedar segundos para obtener los beneficios en el play off. Si nosotros ganamos y hay otros resultados que nos acompañan podríamos certificar esa segunda plaza, pero no nos queremos quedar ahí, quedan tres jornadas, necesitamos llegar activados al play off, por lo tanto tenemos que ganar este fin de semana, obtener el mayor número de puntos posibles y llegar con esos niveles de activación altos al play off que es lo que necesitamos”.