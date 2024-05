Las cuentas del Ángel Ximénez para mantenerse en Liga ASOBAL

El Ángel Ximénez Puente Genil dijo adiós a la temporada regular en el Alcalde Miguel Salas con un regusto amargo en el paladar. El equipo pontano, que ilusionó a propios y extraños allá por los meses de febrero y marzo, se ha visto envuelto en una espiral de resultados adversos que le ha dejado contra las cuerdas de cara a la última jornada. Parecía que los de Paco Bustos tenían apalabrada la permanencia desde hace ya meses, y que los sueños con cotas mayores les harían olvidarse de esa pesadilla, pero, sin embargo, deberán de pelearlo hasta en el último duelo con tal de evitar pasar apuros.

Y es que el Ángel Ximénez encadena una catastrófica dinámica de ocho derrotas consecutivas, siete de ellas en Liga ASOBAL. Además de la correspondiente eliminatoria perdida en Copa del Rey ante el Caserío Ciudad Real de División de Honor Plata, los pontanos han ido cayendo puestos en la tabla hasta verse inmiscuidos en esa lucha por un play out que parecía muy lejano hace no tanto tiempo. La reacción de Frigoríficos del Morrazo, decimocuarto pero con ocho victorias en los últimos diez duelos -solo perdió ante FC Barcelona y CD Bidasoa Irún- ha puesto en jaque a los pontanos.

Así, esa lucha por la salvación ha quedado más apretada que nunca con tan solo una jornada por disputarse en la Liga ASOBAL. El Frigoríficos del Morrazo, decimocuarto con 22 puntos, es quien ocupa esa plaza de play out de descenso en la actualidad. En decimotercer lugar se encuentra REBI BM Cuenca, con 23 puntos, los mismos que suma el Ángel Ximénez Puente Genil. Por lo tanto, recordando que cada victoria otorga dos puntos, y el empate uno, y que el Ángel Ximénez tiene el average particular ganado, a los de Puente Genil les bastaría con un empate en la última jornada para evitar el play out, algo totalmente asequible puesto que los de Paco Bustos se ven las caras con BM Sinfín, decimoquinto clasificado con solo 8 puntos, y ya descendido matemáticamente a División de Honor Plata -solo han sumado 2 victorias y 4 empates en los 29 partidos-.

Otra opción, claro está, para el Ángel Ximénez sería que Frigoríficos del Morrazo no venciese en su duelo. Los de Cangas recibirán en su feudo a Atlético Valladolid, ubicado en sexta plaza. Sin embargo, la gran dinámica que atraviesa el equipo, sumado a la imposibilidad de mejorar posición de los pucelanos, invita a pensar que la victoria se irá para Galicia. En el abanico de opciones también entra la actuación de REBI BM Cuenca, que cuenta con el average particular perdido ante el Ángel Ximénez, y que en esta última jornada se enfrentará al segundo clasificado, el CD Bidasoa Irún. Una victoria de Cangas y una derrota de los conquenses los condenaría a disputar el play out, independientemente de lo que haga el Ángel Ximénez.

De esta manera, las opciones de salvar la categoría para los de Puente Genil son muy amplias, puesto que tan solo una carambola les podría mandar, prácticamente, a disputar ese play out. El peor de los escenarios para los pontanos serían sendas victorias de Frigoríficos del Morrazo y REBI BM Cuenca, lo que, unido a una derrota del Ángel Ximénez ante un descendido BM Sinfín, les condenaría a disputar esa eliminatoria de descenso. Pero eso sí, todo quedará listo para sentencia una vez la última jornada de Liga ASOBAL cierre el telón, y los pontanos también le digan el adiós definitivo -que ya lo hicieron en el Alcalde Miguel Salas- a cuatro de sus integrantes en la plantilla: Tincho Jung, Arsenashvili, Luisfe Reina y Márcio Silva.