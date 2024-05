Un empate que bien vale una segunda plaza

La prueba de fuego ideal antes de terminar una temporada regular apasionante, donde la sorpresa y la regularidad ha hecho que el Córdoba CF haya estado peleando por el ascenso directo a falta de cuatro jornadas para el final. Aun así, ahora los objetivos son otros, ya que la primera meta para los blanquiverdes era asegurar cuanto antes la segunda plaza de cara a un mejor spot en la promoción y para ello necesitaba, al menos, puntuar en su visita a Can Misses ante una UD Ibiza que era el único equipo que podía arrebatarle el subcampeonato a los blanquiverdes. Por tanto, este duelo tenía todos los condicionantes posibles para ser uno de los mejores de la jornada.

Un encuentro que desde el principio se vio que no tenía la intensidad necesaria para ser catalogado como play off, a pesar de que se enfrentaban dos de los mejores equipos del tramo regular dentro del Grupo II de Primera RFEF. Y es que la UD Ibiza sabía desde el primer momento que tenía que imponer un ritmo alto y así lo hizo, pillando desprevenido a un Córdoba CR que resistía como bien podía, teniendo muchas complicaciones sobre todo a la hora de marcar la corpulencia tanto de Obolskii como de Suleiman. Aun así, el primer acercamiento con peligro llegó de la mano de unos blanquiverdes que estuvieron a punto de inaugurar el marcador después de que Kuki Zalazar dejase al segundo palo un balón al que no pudo llegar Alberto Toril, aunque el colegiado anuló cualquier tentativa por supuesto fuera de juego.

A partir de aquí, la UD Ibiza parece que bajó el pistón, dejando la posesión del balón a unos chicos dirigidos por Iván Ania que ahora llegaban con cierta facilidad a la meta de Reynet, pero sin ocasiones peligrosas. En cambio y cuando menos se esperaba, un balón dividido que ganó Suleiman ante una marca débil de Calderón hizo que pusiera un centro medido para que Obolskii adelantase a los ibicencos en el marcador tras un cabezazo excelso. Este tanto sentó como un auténtico jarro de agua fría para un Córdoba CF que tenía que reaccionar si no quería que la segunda plaza se complicase en exceso.

Aun así, llegó la ayuda inesperada de un actor que no estaba invitado a la película. Y es que Cambronero González le enseñó la segunda amarilla a Álex Gallar después de una falta que era clara, pero dudosa a la hora de amonestar, lo que provocó que el público de Can Misses elevase sus críticas hacia el colegiado castellano manchego. Además, los propios jugadores de la UD Ibiza comenzaron a crisparse, aumentando la intensidad de manera innecesaria. Después de todos estos acontecimientos, el duelo quedó en una buena posición para un Córdoba CF que primero tenía que igualar el marcador si quería aprovechar esta superioridad numérica.

Y es que los blanquiverdes, hoy con esa tercera equipación -preciosa, por cierto-, ya tuvieron la obligación de dominar y someter a un rival que no quería encerrarse en su propio campo, lo que provocó que los visitantes tuvieran muchos espacios. En una de esas internadas, el Córdoba CF sacó una falta al borde del área que ejecutó perfectamente al primer palo un Kuki Zalazar que dejó el esférico solo para que Iván Rodríguez metiese la punta de la bota, despistando la trayectoria a un Reynet que no pudo evitar que el conjunto califal se fuese al paso por los vestuarios con un positivo empate.

La reanudación dejó una tónica continuista con lo visto en los últimos minutos de la primera mitad, ya que el Córdoba CF salió a dominar el choque, consiguiendo anular a una UD Ibiza que no tenía contrargumentos a la filosofía blanquiverde. Tanto fue así que los visitantes gozaron de un acercamiento muy peligroso por medio de un Carracedo que vio en el corazón del área a un Adilson que disparó a bocajarro pero donde se encontró con un Reynet inmenso que evitó el tanto cordobés.

Entonces y cuando menos se esperaba, la UD Ibiza tuvo una reacción impecable, pasando de estar dominado a dominar el choque con uno menos después de la expulsión de Álex Gallar en el ecuador de la primera mitad. Lejos de quedarse en un avasallamiento estéril y horizontal, los de Onésimo llegaron con mucho peligro a la meta de Carlos Marín por medio de un disparo de Cédric y un cabezazo posterior de Pepe Sánchez que obligaron al guardameta almeriense a reaccionar con atajadas espectaculares. En cambio, esto no duró mucho y, conforme los minutos fueron pasando, el Córdoba CF igualó nuevamente las fuerzas.

A los chicos dirigidos por Iván Ania le valía el empate, no hay que engañar a nadie. Eso es así. El objetivo era asegurar la segunda plaza para tener una plácida última jornada en El Arcángel. Por tanto, el Córdoba CF no quiso cometer demasiados riesgos defensivos, aunque sin dejar de mirar al área rival como es el caso de Carracedo que tuvo una nueva ocasión para adelantar a los suyos, pero el marcador, como era previsible, no se movió. La entidad blanquiverde asegura el mejor spot posible en el play off y ahora toca pensar en esa intensa promoción que dará comienzo el fin de semana del 1-2 de junio.