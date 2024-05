Ocho sanciones por negar el acceso a casetas y por incidentes con porteros en la primera noche de la Feria de Córdoba

Miles de personas se dieron cita anoche en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que arrancó oficialmente a las 22:00. Según el balance de la Policía Local, se trató de una noche relativamente tranquila para ser la primera jornada.

En relación a las casetas, los agentes impusieron cuatro sanciones por negar el acceso a casetas y otras cuatro por incidentes con porteros o vigilantes. Además, intervinieron en cuatro ocasiones por cuestiones relacionadas con las hojas de reclamaciones de las casetas.

Durante estas primeras horas de feria, la Policía Local no detuvo a nadie, tan solo identificó a un ciudadano y actuó en una reyerta que acabó con una persona lesionada por un botellazo en la calle Corredera. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios de Cruz Roja.

Por otro lado, los agentes intervinieron en dos intoxicaciones por alcohol o drogas, y llevó a cabo 15 actuaciones por pérdida o recuperación de documentos.

