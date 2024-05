José Antonio Coca, presidente de Autacor: “En Córdoba se coge demasiado el coche”

Desde finales de marzo de este año, José Antonio Coca (Córdoba, 1981) es el nuevo presidente del colectivo mayoritario de los taxistas cordobeses, la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor). Pero su relación con este sector es mucho más larga. Cuenta que el taxi estaba en su casa antes que él. Fue el medio de vida de su familia desde mediados de los 70, varios años antes de nacer él. Y, orgulloso, destaca cómo su madre fue una de las primeras mujeres taxistas en Córdoba, durante 26 años.

Ahora, con su propia experiencia al volante del taxi, es el turno de Coca para dirigir el presente y futuro del sector en Córdoba. Y de todo ello habla en esta entrevista con Cordópolis realizada en el Centro del Taxi, lugar de operaciones de la nueva directiva y punto de encuentro de todo los taxistas de la ciudad.

De la salud del sector, de los retos del taxi, de sus demandas y de las novedades que recogerá la nueva ordenanza municipal del sector para los usuarios y para los taxistas, habla tras su aterrizaje en el cargo. También de cambios, de llevar aire fresco a la asociación y de completar la implantación de las nuevas tecnologías en el taxi para adaptarse a la evolución de la sociedad. Y del tráfico, tema de conversación que nunca falta.

PREGUNTA. Alguien que está al volante gran parte del día, ¿cómo ve el tráfico en Córdoba?

RESPUESTA. Uf. Fatal. En Córdoba el tráfico es horroroso en algunos puntos de la ciudad. Ya no solo por la ciudad, por la tipología de la ciudad, sino por la cantidad de coches que hay. Se tendría que reducir de algún modo la afluencia de coches en algunos puntos, que ya lo hay y es verdad que viene muy bien. Nosotros podemos acceder por algunos sitios que la mayoría de los coches no, pero hay otros sitios que habría que darle una vuelta porque es….A veces, es algo que te afecta al resto de la jornada.

Pero bueno, es algo que pasa en todas las ciudades. Somos un poco ajenos a lo que se puede hacer, pero no deja de ser un poco caos en ciertos momentos.

P. ¿Se echan en falta infraestructuras como la Ronda Norte o alguna otra acción que mejore el tráfico?

R. Sí, todo lo que sea mejorar el tráfico, obviamente siempre viene bien. Sí hemos visto, por ejemplo, cuando ha estado una parte de la autovía cortada por los trabajos que tenían que realizar, todo ese tráfico rodado que antes pasaba por ahí se ha tenido que buscar una alternativa. Muchas de esas alternativas, al no tener la ronda completa, pasan por la ciudad. Y cuando pasa por la ciudad, aquí tenemos grandes avenidas y es verdad que dentro de la propia Córdoba tenemos una circunvalación que favorece el tráfico, pero cuando hay una cantidad ingente de coches, todo se resiente. Y el tráfico, más.

P. ¿Se coge demasiado el coche en Córdoba, una ciudad mediana donde muchas cosas están relativamente cerca?

R. Bueno, bajo mi punto de vista, sí. En general, todos queremos la comodidad de ser autónomos a la hora de ir a un sitio o ir a otro. Y el coche nos da eso, autonomía. Sí es verdad que se tendría que favorecer mucho más el transporte público para que se descongestionara el centro y parte de la ciudad donde a lo mejor no haría falta tanto coche.

Nosotros, desde la parte que nos toca, hacemos todo lo posible que es estar ahí, para que el que lo necesite, coja un taxi.

P. Se dice que un taxista está en la calle y percibe el termómetro, el pulso, de la sociedad…. ¿Qué nota?

R. Córdoba es una ciudad que, en ese aspecto, es muy conservadora y es una ciudad un poco, como diría yo, tranquila. La tipología de ciudad con respecto al taxi cambia completamente de una ciudad a otra. Por eso el taxi es un servicio municipal que se presta en cada municipio de manera diferente, porque cambia la ciudad.

Aquí en Córdoba, el servicio de taxi que damos está enfocado más a la gente de Córdoba que al turista. Sí es verdad que estamos viendo un incremento del turismo que repercute directamente en nosotros. Pero es, digamos, una ciudad de costumbres, conservadora. Y eso, por ejemplo, en el taxi, da cierta seguridad y, a veces, tranquilidad. Saber que tenemos un público que está ahí, y que formamos parte de ese público porque nosotros también somos usuarios de taxi.

P. ¿Cómo está siendo su aterrizaje en la presidencia de Autacor? (Lleva ya algo más de un mes en el cargo cuando se realiza esta entrevista)

R. Bueno, llevo como presidente y con la nueva junta directiva un mes y poco. Antes, el último año, estaba de vocal en la anterior junta directiva, porque pensaba dar el paso para presentarme y liderar la asociación. Era una forma de enterarme del día a día de la asociación, ver las necesidades desde dentro, a las que yo ahora me voy a tener que enfrentar.

No son solo los cambios que yo quiera implantar o intentar hacer, sino que esto lleva un día a día que no se puede parar. Entonces, se junta el día a día que no puede parar con lo que yo quiero hacer, que tampoco debe parar. En buscar ese equilibrio entre las dos cosas es en lo que estamos ahora mismo.

P. Si hiciéramos una radiografía del sector del taxi en Córdoba, ¿cómo diría que se encuentra?

R. Ahora mismo, el taxi en Córdoba goza de buena salud, principalmente gracias a los taxistas que hay detrás. Sí es verdad que el taxi, como servicio, necesita unas mejoras, que vayan acordes a lo que es la ciudad de Córdoba, la sociedad en general, y el taxi no se puede quedar atrás.

El taxi es un servicio que va a estar ahí, pero los taxistas vamos y venimos. Gracias a los taxistas, ahora mismo el servicio que se da en Córdoba es bueno. Y sí es verdad que la respuesta que estamos teniendo tanto de la gente de Córdoba como de la gente que viene de fuera, a día de hoy, es buena. Por lo tanto, se puede decir que el taxi en Córdoba goza de buena salud.

P. Esos cambios que citaba, esas mejoras, ¿por dónde pasan los principales retos que se marca la nueva directiva de Autacor?

R. Bueno, hay muchos retos que, en algunos tenemos mucho que ver nosotros y, en otros, somos a lo mejor actores secundarios, a expensas de lo que dicten las diferentes administraciones.

En lo que depende de nosotros en el día a día pues, igual que instalamos las nuevas tecnologías para que la gente pueda acceder al taxi, nosotros tenemos que instaurar esas nuevas tecnologías para hacer mejor el día a día nuestro, el propio de la asociación. Por ahí, somos los principales precursores y los responsables de que todo vaya bien.

Luego, respecto a otros cambios, necesitamos que la administración dé esos pequeños pasos, impulsados por nosotros, para avanzar en esas mejoras que necesita el sector. No son cambios radicales, sino que son mejoras en lo que ya se está haciendo, que se está haciendo bien, pero todo necesita una evolución.

P. ¿Hay alguna cuestión concreta, que tenga prioridad?

R. Bueno, hay una reivindicación que se lleva haciendo desde siempre y no solo desde el taxi sino desde otros sectores. Y es la lentitud que tiene a veces la administración. Nosotros, por ejemplo, cuando necesitamos algo, lo necesitamos de ahora para ya, porque es algo que afecta directamente al servicio que se presta. Entonces, en muchas ocasiones, esa lentitud de la administración, es algo que nos afecta directamente.

Es una de las cosas que hay que intentar mejorar, hablando con la propia administración y ver cuáles son las soluciones para tratar todo esto. Se van haciendo cositas, es verdad que con el Ayuntamiento de Córdoba tenemos muy buena relación. Pero bueno, se tiene que ir en esa dirección, mejorar, comunicación, resolver los problemas que vayan surgiendo en el día a día. Es algo que se tiene que hacer, sí o sí, y ya.

P. Cuando hablamos para concertar esta entrevista, me decía que ya estaban ‘liados con la Feria’. ¿Qué supone de trabajo el Mayo Festivo para el sector del taxi?

R. El Mayo Festivo para nosotros es una fecha que está marcada en rojo, porque hay una afluencia de gente que accede al servicio del taxi que, a lo mejor, el resto del año no accede con tanta asiduidad como en este mes. Entonces, claro, tenemos que dar un plus en este mes. Porque sabemos que tenemos que dar respuesta a la necesidad de la gente a la hora de moverse. Hay distintas alternativas, como el autobús, la bicicleta, el coche particular… pero el taxi tiene que dar la respuesta, acorde con la necesidad.

Se da un servicio bueno, dentro de las posibilidades. Es verdad que hay momentos puntuales donde no se puede llegar a todo el mundo, porque físicamente es imposible. Pero lo intentamos y lo damos todo. De hecho, las jornadas en mayo se aumentan, también porque nosotros vemos una rentabilidad de, a mayor número de horas en la calle trabajando, pues mayor rentabilidad. Es un círculo: la gente quiere más taxi, nosotros se lo damos, por tanto, tenemos una mayor rentabilidad. Todo va acorde a intentar que se dé el mejor servicio posible.

P. Y el turismo, ¿qué supone para los taxistas en Córdoba? ¿Repercute directamente o no tanto?

R. Sí, el incremento de turistas repercute porque es mucha gente más que viene a Córdoba ahora que antes y mucha de esa gente necesita del taxi para moverse. Como hemos hablado antes, la tipología de la ciudad de Córdoba, hace que cuando un turista viene y, por ejemplo, llega en tren, coge el taxi para ir al hotel o al apartamento. Y luego, claro, al ser toda la Judería una parte que concentra la mayor parte de visitas, toda esa parte se hace andando, aparte de que hay muchas zonas donde no se puede entrar con el coche. Ese turista, a nosotros sí nos repercute a la hora de llegar e irse.

Luego, sí, Córdoba es una ciudad encantadora, que da para andar…y mucha gente va y lleva tres o cuatro horas andando, y dice: 'Se me ha ido el tiempo, voy a coger un taxi para volver al hotel', porque ya está cansada. Por la tipología, a lo mejor no es como en otras ciudades que tienen las distancias mayores, pero afecta y afecta para bien.

P. ¿El sector del taxi se adapta a ese turismo? Se me ocurre, por ejemplo, no es lo mismo llevar a una persona local que a una persona que habla en otro idioma…

R. Sí, al final el taxi se va adaptando. Si hablamos de turistas extranjeros, cada vez hay más taxistas que, no es que hablen un inglés fluido, pero perfectamente pueden mantener una conversación con ese turista.

El turista que viene de otras ciudades que es nacional, a final de cuentas, esa persona en su ciudad y su municipio también tiene servicio de taxi. Es verdad que se compara el servicio que se da en una u otra ciudad. El servicio de taxi de Córdoba es uno de los mejor valorados no solo de Andalucía sino a nivel nacional. Eso también nos fortalece a la hora de saber que estamos haciendo las cosas bien.

P. ¿Perciben que se ha conseguido desestacionalizar la llegada de turismo a Córdoba?

R. Sí, bueno, como presidente llevo un mes y no nos ha dado tiempo a hacer una valoración con datos que manejamos. Pero sí es verdad que, trabajando en la calle, antes empezaba a mitad de abril, con la Semana Santa, se juntaba con mayo, que en Córdoba tenemos prácticamente todo el mes de fiestas y celebraciones. Y claro, estaba todo más focalizado ahí.

Pero ya, cuando ha llegado a venir más gente y esa subida ha sido exponencial, ya vemos que a partir de mitad de septiembre, octubre, empieza a venir cada vez más gente. Y bueno, las fiestas, la Navidad, es un momento constante, donde la ciudad recibe gente, se va gente de aquí… Pero sí es verdad que se va descentralizando ese turismo solo y exclusivamente del inicio de la primavera, se va alargando a lo largo del año.

P. ¿Incluso en verano siguen llegando turistas?

R. Ahora están viniendo más. Sí es verdad que, conociendo Córdoba, sabemos que julio y agosto son dos meses donde aprieta mucho el calor y, claro, mucha gente decide ir a otros sitios antes que venir aquí.

Pero Córdoba, con todo lo que tiene, a la gente le da igual, que sea julio o agosto. Viene cuando puede y porque quiere. Eso es gracias a Córdoba, a la ciudad que tenemos. Sí se nota un poco la bajada de turistas durante estos meses más calurosos, pero siguen viniendo.

P. No sé si la masificación del turismo denunciada por algunas asociaciones de vecinos repercute en el sector del taxi…

R. La masificación de personas puede influir en zonas de la Judería, todo el alrededor de la Mezquita. Ahí, nosotros hemos reivindicado muchas veces la avenida del Doctor Fleming que, ya no es solo una zona donde se acumula bastante gente a pie, sino gente que viene con sus coches intenta buscar aparcamiento por allí, colapsando de alguna manera toda esa parte. Al final, eso es mucho tráfico, mucha gente, nosotros que estamos ahí en medio… Y claro, los vecinos se quejan.

¿Formas de paliar toda esa problemática? Bueno, muchas asociaciones han pedido al Ayuntamiento que tome cartas a la hora de rebajar esa masificación. Pero bueno, nosotros estaremos apoyando a Córdoba en lo que pueda acoger y a los barrios, porque todo lo que sea mejorar un barrio a la hora de la accesibilidad, nos repercute directamente.

A día de hoy, hemos hablado con alguna asociación de vecinos, que está en la Mesa de la Ciudadanía del Ayuntamiento donde se debaten muchas cosas. Nosotros estamos ahí porque formamos parte de la ciudad, en lo que podamos ayudar y aportar, ahí estaremos.

P. Córdoba tiene actualmente 509 licencias de taxi. ¿Son las necesarias? ¿Hay mercado para más taxistas?

R. A día de hoy, son las justas y necesarias. No haría falta ni dar más ni quitar, que además no se pueden quitar así porque así. Pero, ahora mismo, acorde al trabajo que hay, acorde a buscar una suficiencia económica en base a la rentabilidad con el trabajo que hay y el número de licencias… Hay momentos puntuales que se podría mejorar el servicio, hay momentos que a lo mejor quizás habría que reducir. Es decir, buscar ese equilibrio es muy complicado.

Si miramos de manera global, no hacen falta más licencias de taxi. Y si hiciera falta, se pondrían antes otros medios en vez de dar licencias de taxi. Nosotros tenemos unos calendarios de descansos, tenemos un régimen horario, todo eso enfocado a que haya un equilibrio dentro de esa oferta y demanda.

Si viéramos que esa demanda supera con creces y en un periodo prolongado de tiempo, se buscarían alternativas. Pero el último caso sería dar licencias de taxi, que ahora mismo no se contempla.

P. ¿Cómo está la situación actualmente respecto a las licencias VTC (Vehículos de Transporte con Conductor)?

R. Es la misma que viene desde hace muchos años. La VTC es una autorización estatal que, por esas plataformas como son Uber, Cabify…están haciendo de taxis sin ser taxi. Pero siempre han estado las VTC aquí. En la convivencia en Córdoba no tenemos el problema que tienen Sevilla, Málaga o Madrid, que están masificados de este medio de transporte alternativo, que no es taxi. Al incumplir la ley, se están cargando un sector del taxi que es municipal.

Aquí en Córdoba no tenemos esa masificación. Hay VTC que trabajan, pero su número no afecta ahora mismo al trabajo diario del taxi. Estuvieron aquí, hace un tiempo, había más licencias que venían de la mano de una de estas plataformas y bueno, al final de cuentas, se fueron porque la gente no las utilizaba. También aparte, nosotros damos un buen servicio. Y cuando tienes algo de confianza, cercano y de aquí, la gente lo prefiere antes que coger algo que viene de fuera que no sabe cómo va a reaccionar ni sabe los precios en un momento dado, qué es lo que te van a cobrar. Y eso hace que, como no les interesa económicamente, se van.

Yo, como taxista, sí a mí hay un mes que no me interesa económicamente, no puedo decir pues paro y luego vuelvo. No. Porque somos un servicio municipal los 365 días del año, 24 horas, siete días a la semana. Y tenemos que estar sí o sí, con unas tarifas reguladas. Formamos parte de Córdoba.

P. Las VTC de manera permanente no están aquí o están en número reducido. ¿Vienen a lo mejor ahora con el Mayo Festivo?

R. Sí claro, ahora en estas fechas, mucha gente visita Córdoba y hay quien utiliza medios de transporte alternativo al tren o al autobús. A lo mejor vienen de otras localidades y vienen con estos servicios de VTC. Entonces, claro, ese servicio de VTC viene a Córdoba pero no está prestando el servicio aquí. Aquí hay autorizaciones de VTC que prestan el servicio, pero no es un servicio diario que sea 24/7 como el taxi, sino que viene esporádicamente en función que les interese más o menos. Y como he dicho, en el taxi no nos movemos por intereses, tenemos que estar.

La visión con la que se ve un transporte y otro, si nos preguntas a nosotros, es diferente y no se asemeja en nada. El problema es que nos han querido colar las VTC como taxi porque ha habido una serie de intereses por ahí que son ajenos a nosotros, pero no nos podemos quedar callados.

P. Como dice, el taxi es un servicio público y, como tal, un sector regulado. ¿Los precios están ajustados o deben cambiar?

R. El precio del taxi va por tarifas, está tarificado. Hay una serie de parámetros, para establecer esas tarifas. Al igual que todo, todo sube, a nosotros también y, por lo tanto, nosotros tenemos que mirar, año a año, la subida que nosotros tenemos, junto al Ayuntamiento, para velar por que el servicio que se dé se haga con un mínimo de eficiencia económica que no perjudique la viabilidad del taxi.

Eso pasa en todos los sectores. Sí es verdad que al tener precios fijos en las tarifas, no podemos jugar con la volatilidad que en otros mercados, por ejemplo, pueden tener los precios. Pero claro, todo va subiendo todos los años, y nosotros no podemos ser ajenos a ello. Es algo intrínseco a lo que es la propia actividad.

P. Creo que ahora mismo está en tramitación la actualización de la ordenanza del taxi.

R. Ahora mismo, el Ayuntamiento nos ha presentado la modificación de las ordenanzas, porque como se cambió el Reglamento Andaluz del Taxi, pues las ordenanzas obviamente tienen que recoger todos esos cambios normativos que vienen desde la Junta de Andalucía. Se nos ha pasado un primer borrador, donde nosotros hemos hecho algún tipo de alegación.

Eso ahora lleva los trámites oportunos, como cualquier ordenanza de cualquier sector, se tiene que llevar por parte del Ayuntamiento a consumidores y otro tipo de organismos. Y luego tendremos una segunda oportunidad para ya volver a ver las necesidades, para incluirlas dentro de las ordenanzas. Y entre el Ayuntamiento y las distintas asociaciones del taxi -en este caso estamos nosotros y la minoritaria-, tendremos que hacer que sea lo más justo posible y acorde a las necesidades reales del servicio.

P. ¿En qué afecta esas modificaciones que se van a hacer en la ordenanza?

R. Bueno, hay modificaciones, cosas que hay que cambiar, porque como hemos dicho antes, el mundo va avanzando y el taxi no se puede quedar atrás. A nosotros, desde lo que es el Reglamento de Andalucía, ya nos permite el taxi compartido y el precio cerrado, que son dos de las cosas más relevantes que se han incluido en ese reglamento y la ordenanza tiene que recogerlo.

Córdoba tiene atribuidas todas las competencias en materia de movilidad urbana y nosotros nos tenemos que regir por el Reglamento Andaluz, también por el ROF (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales) y la LOTT (Ley de Ordenación de Transportes Terrestres) a nivel nacional. Pero tenemos que tener ese reglamento urbano como servicio municipal que somos. El taxi es un servicio municipal como es el de Aucorsa, lo que pasa es que está prestado, digamos de manera privada, por autónomos, pero es una actividad reglamentada.

Nosotros nos regimos por esa ordenanza, todo lo que tiene que ver con el servicio en sí, tanto de nuestras obligaciones como nuestros derechos, tanto como las obligaciones y derechos de los usuarios. Todo ese compendio tendremos que mirarlo para que sea acorde al servicio que se tiene que prestar. Y mirar las necesidades que tiene el servicio de taxi para intentar mejorarlo.

¿Cosas que se pueden mirar? Todo lo que tiene que ver con las tarifas, con el precio cerrado, con el taxi compartido, las obligaciones que tienen los usuarios de hacer un uso efectivo, real, consciente, respetuoso con el taxi en general. Porque a nosotros se nos pide una serie de condicionantes para garantizar la seguridad, la comodidad, la ccesibilidad… Queremos también que se nos respete y se nos den nuestros derechos a la hora de hacer un trabajo que no sea oneroso, tanto en las tarifas, como que la gente abone los servicios, etc.

P. ¿Ese taxi compartido cómo funcionaría?

R. El taxi compartido es una cosa que siempre ha estado, pero yo no puedo ofertarlo. En las ordenanzas viene que el cliente cuando contrata el servicio de taxi lo hace por la totalidad del vehículo. Lo que sí ha estado siempre es que, cuando hay gente en la parada y hay cola, se ponen a hablar: ‘Yo voy para tal sitio, yo también voy para allá’, y se montan juntos.

Entonces, ahora, lo que se nos da a nosotros es la oportunidad, en base a la tecnología, de que podamos utilizarlo para poder ofertarlo nosotros directamente y que ese usuario se beneficie de él. Esa es la diferencia. Hay quien dirá: ‘Yo he compartido taxi siempre’. Pero no éramos nosotros quienes podíamos ofertarlo. Entonces, ahora sí vamos a poder hacerlo.

Y bueno, dentro de Córdoba, el taxi compartido no tiene tanta cabida como puede ser el precio cerrado, pero a la hora de hacer servicios más lejanos, a otro municipio en la provincia, incluso a otras ciudades, pues quizás sí tengan un sentido mucho mayor y se acoja de una mejor manera.

P. ¿Y cómo sería el precio cerrado?

R. El precio cerrado es, aprovechar la tecnología que nosotros tenemos en el taxi ya implantada para darle al cliente, a final de cuentas, cierta seguridad, que es lo que se busca con el precio cerrado: que el cliente sepa en ese momento lo que le va a costar el servicio de taxi. Y dar cierta seguridad a la hora de pagar ese servicio.

El precio cerrado, a fin de cuentas, es una mejora que va directamente para el usuario. A nosotros nos conlleva una serie de gastos el poder tener esa tecnología para poder dar el precio cerrado, pero entonces también hay que incluir que ese precio cerrado a nosotros nos dé la seguridad y garantía de que vamos a cobrar ese servicio.

Eso es un proceso que tardará pero, bueno, es una mejora para todos. Creo que será algo bueno, costará implantarlo porque tenemos que hablar con el Ayuntamiento para ver cómo se hace de la mejor manera posible. Tiene que recogerlo la ordenanza. En esta primera valoración por parte nuestra cuando el Ayuntamiento nos ha presentado el borrador, se ha incluido que se pueda dar ese precio cerrado, pero está supeditado a que, posteriormente, nos sentemos más tranquilamente para abordar de qué manera se va a implementar para que sea beneficioso para todo el mundo y de la mejor manera posible.

P. Sobre otro aspecto, en relación al cambio climático y al cuidado del medio ambiente, ¿cómo va la integración de coches eléctricos o híbridos en el taxi?

R. Aquí, año a año, se van comprando cada vez más vehículos eléctricos. También es verdad que Córdoba tiene el mayor porcentaje de licencias de coches eco y cero (emisiones). Un porcentaje muy elevado son coches híbridos. El dar ese paso a coche eléctrico quizás no sea un cambio tan brusco como en otras ciudades porque ya venimos de un parque móvil del sector bastante mejorado con respecto a la combustión normal. Y, bueno, poquito a poco se va avanzando.

Sí es verdad que desde que el Ayuntamiento ha dado una línea de ayuda para esa electrificación del parque móvil del taxi, se ayuda. El problema es que las infraestructuras que hay a la hora de cargar y demás, todavía está muy verde. O tienes sitio particular para poder cargar el coche o te puedes encontrar con un problema. Esa infraestructura de carga es insuficiente a nivel ciudad. Hay puntos de recarga que son privados, que a lo mejor no te hace tan viable tener un coche eléctrico para dedicarlo a la profesión del taxi. Entonces, bueno, vas buscando alternativas que surtan el mismo efecto a la hora de dar un servicio de calidad. Pero, año a año va mejorando y subiendo la flota de taxis eléctricos.

P. ¿Hay propuestas para cambiar o modificar algunas paradas, o sumar alguna nueva?

R. El problema es que nos encontramos con que hay muchos barrios nuevos que ahora mismo están saliendo en Córdoba o que ya estaban pero ahora es cuando la gente se está yendo realmente a vivir allí, a hacer vida diaria. Y eso no es algo tan fácil de implementar. Lleva un tiempo, hay que hablar con el Ayuntamiento, razonar los motivos por los cuales nosotros queremos tener una parada, luego el Ayuntamiento tiene que mirar todo el viario urbanístico para ver el mejor sitio… Todo eso lleva un proceso que no es sencillo ni es algo ágil.

Nosotros tenemos tarificadas unas zonas, con nuestras paradas que tenemos habitualmente, intentamos que se ajuste lo máximo posible a esos nuevos barrios. Pero sí hay que buscar alternativas para esos barrios nuevos, cada vez es más gente la que está retirada del centro y necesita moverse de una manera más rápida que quizás con el autobús, que sería el otro método de transporte urbano municipal.

En base a eso, iremos mirando poquito a poco, se está mirando pero es algo que va en función de las necesidad real del día a día. Hay una parada que queremos cambiar de ubicación, que es la de San Rafael de la Albaida que está en el Hipercor y, bueno, estamos mirando cómo poder cambiarla y trasladarla a otro punto o poner otra parada para toda esa zona nueva de pisos. Tenemos que verlo poco a poco.

P. ¿Y de las del núcleo de la ciudad hay alguna que al final no vayan los taxistas porque no haya gente?

R. Nosotros, al tener un servicio de radiotaxi donde tenemos nuestra oferta para que la gente demande un taxi, prácticamente todas las paradas, a la hora de solicitar un taxi de manera telemática -por la aplicación, por whatsapp o llamando por teléfono-, cualquier parada es buena.

P. ¿Qué le diría a un cliente que se queje de que a veces no hay taxis en una parada o tarda en llegar?

R. Las paradas de taxi son lugares donde el Ayuntamiento nos pone a nosotros para que podamos parar, para no estorbar, digamos, al tráfico. Y luego para que la gente tenga un punto de referencia de dónde puede solicitar un taxi. Eso no quiere decir que en todas las paradas tenga que haber un taxi. Una parada de taxi es un lugar de referencia para que la gente sepa dónde acudir y que nosotros podamos parar. Pero no es que un taxista tenga la obligación de estar en una parada.

P. ¿Por qué cree que aún son minoritarias las mujeres taxistas en Córdoba? ¿Cuántas hay?

R. Bueno, aquí actualmente en Córdoba el número de mujeres con respecto al de hombres es verdad que es….hay pocas. Ahora mismo no recuerdo, porque han entrado muchas ahora, jóvenes, y puede haber entre 50 y 70, tendría que mirar el dato. Hablo de taxistas, ya sea uno propietario de la licencia o sea asalariado. Pero sí es verdad que las mujeres a lo mejor no llegan a un 20%.

Ser taxista no es una profesión que esté considerada de hombres o de mujeres, como todas. Es una profesión más. ¿Que antes era más de hombres que de mujeres? Venimos de una sociedad donde antes todo era del hombre y de la mujer no era nada. Queda mucho camino por recorrer, que ese cambio se haga efectivo realmente, no solo en el taxi sino en todos los sectores. Yo tengo la suerte de que mi madre fue una de las primeras taxistas. Mi madre se ha tirado 26 años en el taxi. ¿Qué ahora mismo hay más hombres que mujeres en el taxi? Pues el devenir de la sociedad en general será lo que pase en los próximos años.

P. Hablaba de la tecnología antes, cómo se han incorporado nuevos modos de relacionarse el taxi con el cliente con el whatsapp, con la app… ¿Hay nuevos retos en ese ámbito?

R. Ya entró hace muchos años la aplicación que, como todo, cuando se implanta un nuevo sistema, hay un proceso de asimilación por parte del usuario. Ahora se ha implantado el whatsapp, que la verdad es que está teniendo bastante éxito al ser una aplicación que prácticamente todo el mundo usa, quizás esa asimilación sea un poquito más rápida que con la app.

Y ahora, la siguiente que se va a implementar, que tenemos que esperar a que el Ayuntamiento nos dé la ordenanza definitiva para el tema del taxi compartido, es una aplicación que vamos a hacer para eso, para compartir taxi, no tanto para los servicios urbanos sino más enfocado a los servicios interurbanos. Cuando la gente necesite moverse a la hora de ir a cualquier municipio, ya sea Posadas o Almodóvar que están aquí cerquita o como si tiene que ir a Priego de Córdoba. O si alguien quiere compartir taxi porque va al aeropuerto de Sevilla o al de Málaga. Todo eso está enfocado hacia eso. Para entendernos, aunque no es lo mismo, es una especie de Blablacar del taxi, pero algo totalmente profesional. El Blablacar es algo particular y esto sería algo profesional, enfocado a que esa gente que tiene la necesidad de moverse de manera más lejana, tenga la oportunidad de compartir los gastos.

P. Para terminar, ¿cómo ve el futuro del taxi en Córdoba?

R. El futuro del taxi en Córdoba, en toda Andalucía y España, es algo que va a estar sí o sí. El taxi es un medio de transporte y ya es una necesidad de la gente. Lo que tenemos que hacer los taxistas que nos ha tocado vivir esta época, quizás un poco convulsa por toda esa aplicación de las nuevas tecnologías y de cómo cambia la sociedad en general, es que tenemos que adaptarnos. Pero eso ya le ha pasado al taxi antes y se ha adaptado.

El taxi seguirá estando hoy, mañana y dentro de muchos años. Lo que cambiará será la forma de relacionarse los taxistas con la masa social y llevar ese cambio de la mejor manera posible. Pero el futuro del taxi está garantizado hoy, mañana y por muchos años.

