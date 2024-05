El cinturón de seguridad del Córdoba, roto en Granada y San Fernando

Ya lo dijo Helenio Herrera en su carrera como entrenador: “Los buenos equipos se empiezan a armar desde atrás”, “un equipo que no domine el fútbol defensivo, que olvide sus aspiraciones de ser campeón” o, por último, “un delantero puede ganar un partido, pero los títulos los aseguran los defensas”. Y es que el técnico argentino no iba desencaminado en sus afirmaciones, ya que la línea zaguera te permite, como mínimo conseguir un punto si no encajas ni un solo gol. Y es que el Córdoba CF tenía que mejorar y mucho en esta estadística, sobre todo después de un comienzo de temporada que fue para olvidar.

A pesar de que ahora está en una posición inmejorable aún después de la debacle ocurrida en el Nuevo Los Cármenes, la escuadra blanquiverde no tuvo un buen inicio de campaña regular en este sentido. En las cuatro primeras jornadas, el Córdoba CF encajó ocho goles, no pudiendo cosechar ninguna portería a cero y cayendo en tres duelos, lo que le colocó en las últimas posiciones del Grupo II de Primera RFEF. Es por ello que Iván Ania supo cuál era el problema, lo que le faltaba era ponerle solución y consiguió en tanto Lapeña como Gudelj dos futbolistas más que seguros en quien cimentar una defensa que, a la larga, se ha demostrado que es una de las mejores de todo el campeonato.

Y es que desde entonces, el Córdoba CF tan solo ha encajado 23 goles en los 30 partidos disputados, tan solo 15 más que en las cuatro jornadas iniciales. Unos registros brutales para un equipo que se ha colocado como la segunda mejor defensa de todo el Grupo II de Primera RFEF, superado únicamente por el Málaga CF. Además y para aumentar esta estadística, la entidad blanquiverde ha perdido únicamente dos partidos por más de dos goles, el del pasado fin de semana ante el Recreativo Granada en el Nuevo Los Cármenes y el disputado frente al San Fernando en la tercera cita regular en el Estadio Iberoamericano.

Aun así, tampoco es el mejor equipo en esta última estadística, ya que, de nuevo, el Málaga CF es el único club del Grupo II que no ha perdido por dos goles o más, incluso el Castellón está por detrás tanto del conjunto malaguista y un Córdoba CF que se tiene que agarrar tanto a su potencial defensivo como a sus armas ofensivas para conseguir el ascenso por vía play off. Un rendimiento que parece haber perdido algo de fuelle en las últimas jornadas, aunque la motivación de que las posibilidades están ahí es cada vez mayor.