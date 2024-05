Córdoba registra 169 disoluciones de empresas en el primer cuatrimestre del año.

La provincia de Córdoba registró un total de 169 disoluciones de empresas durante el primer cuatrimestre del año 2023, donde destaca el sector del comercio y la construcción.

Así, entre enero y abril de este año, en Córdoba se disolvieron 42 empresas del sector del comercio, mientras también lo hicieron 37 de la construcción y actividades inmobiliarias. Entre los sectores más destacados por las disoluciones empresariales también figuran los servicios empresariales, con 21.

Le siguen 13 disoluciones de empresas del sector de la industria, diez más del sector de la hostelería y otras ocho de la intermediación financiera. Son datos del Estudio sobre Demografía Empresarial realizado por Informa D&B, especializada en información comercial, financiera, sectorial y de marketing,informe consultado por este periódico.

Estos datos colocan a Córdoba como la quinta provincia de Andalucía en número de disoluciones empresariales en el primer cuatrimestre del año. Este ranking lo lidera Málaga con 549 disoluciones, seguida de Sevilla (488), Cádiz (226) y Granada (216).Tras Córdoba, en quinta posición, se sitúan Almería con 104 disoluciones empresariales, otras 85 en la provincia de Huelva y 74 más en Jaén.

Por otro lado, la provincia de Córdoba ha acumulado un total de 28 procedimientos concursales en el primer cuatrimestre de este año 2023, incluyendo la suma de los concursos, de los planes de restructuración y de los procesos especiales para microempresas que se han registrado.

En total, en el primer cuatrimestre de 2024 se han registrado 288 procedimientos concursales y 1.911 disoluciones en Andalucía. En concreto los concursos en la comunidad andaluza durante estos cuatro meses crecen un 39% para quedar en 247, los procedimientos especiales suben un 560% hasta 33 y los planes de reestructuración bajan de 18 a 8. La media nacional se eleva para los concursos, un 31%, y los procedimientos especiales, un 1.480%, pero los planes de reestructuración se reducen un 27% desde enero.

Comercio es el sector con mayor número de concursos y procedimientos especiales en los primeros cuatro meses en Andalucía, con 79 y 10 respectivamente. Además, lidera los planes de reestructuración, con 2, junto a Servicios empresariales y Construcción y actividades inmobiliarias, que es el que más disoluciones acumula, 524. Por provincias, Málaga y Sevilla son las más afectadas por concursos y disoluciones, con 54 y 78 y 549 y 448 disoluciones respectivamente. Sevilla lidera también los procesos de reestructuración junto a Cádiz, ambos con 3, y Granada los procedimientos especiales con 13.

