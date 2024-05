Tensa tranquilidad en la última semana de trabajo liguero del Córdoba CF

Una vez asegurado de manera matemática el segundo puesto, el Córdoba CF afronta la última semana de competición liguera, previa al play off, en una calma tensa. Iván Ania, en consenso con la dirección técnica del equipo, así como con la propia plantilla, decidió concentrar al equipo en Montecastillo a partir del próximo miércoles, de cara a un duelo ante el Algeciras en el que, de manera matemática, no habrá en juego, pero que sí que resultará trascendental para el futuro. Hay que evitar tropiezos innecesarios que puedan afectar a la confianza, así como sanciones inesperadas para la ida de la primera de las eliminatorias de ascenso.

Y es que, en el tema apercibidos, el único que cumplirá sanción en este último duelo ante el Algeciras será Cristian Carracedo, que vio su quinta cartulina amarilla en Ibiza y, por lo tanto, causará baja de cara a la última jornada. De esta manera, se mantienen tres jugadores de la plantilla apercibidos: Alberto Toril, Kuki Zalazar y Carlos Marín. Cabe recordar que, si bien el ciclo de tarjetas se limpia una vez se llega al primer partido de play off, si algún jugador viese la quinta tarjeta amarilla en esta última jornada, cumpliría su sanción en la primera manga de las eliminatorias de ascenso, por lo que los blanquiverdes deberán tener especial cuidado en ese sentido.

Por otro lado, Iván Ania hará bien en advertir a sus jugadores de la importancia de mantener el ritmo competitivo en este último duelo. Pase lo que pase en el partido ante el Algeciras, ya nada moverá al Córdoba CF de la segunda posición, por lo que, sí o sí, tendrá a su favor el factor campo y el pase de eliminatoria una vez se supere una supuesta prórroga con empate -no hay penaltis-. Sin embargo, un tropiezo inesperado en el último partido previo al play off podría semblar, quizá, ciertas dudas a una plantilla que no ha tenido apenas deslices inesperados durante la temporada, obviando lo ocurrido en Granada.

Por lo tanto, y con la Feria de Nuestra Señora de la Salud a escasos metros de El Arcángel, la plantilla viajará el miércoles hasta Montecastillo, donde se mantendrán concentrados de cara al duelo hasta el viernes, día previo al partido. Esa noche del viernes al sábado la pasarán también concentrados en un hotel de la capital cordobesa, y llegarán todos, de manera conjunta, a El Arcángel el mismo sábado a las 17:20 horas. De esta manera, Iván Ania busca transmitirles la importancia de un partido que, pese a lo intrascendental que pueda parecer en cuanto a clasificación, sí que aguarda mucha importancia detrás de bambalinas, en términos de confianza, ilusión, apoyo de la afición e inercia de cara a los play offs.

Mientras tanto, los blanquiverdes seguirán de reojo lo que ocurra en el Grupo I de Primera RFEF, toda vez que ya están definidos los cuatro equipos del Grupo II que competirán en las eliminatorias de ascenso: Córdoba CF, UD Ibiza, Málaga CF y AD Ceuta -con el tercer puesto del Ibiza como único en juego-. En el otro grupo, Gimástic de Tarragona -segundo, 67 puntos- recibirá al Rayo Majadahonda -último-, mientras que Barcelona Atlétic -tercero, 67 puntos- visitará al Celta Fortuna -cuarto, 67 puntos-. La Ponferradina, momentáneo rival del Córdoba en la primera eliminatoria por ahora -quinto, 63 puntos- recibirá al Teruel -ya descendido-, mientras que la Cultural Leonesa -sexto, 60 puntos- lo intentará hasta el último momento con una victoria ante Sestao River -decimocuarto, un punto por encima del descenso-.