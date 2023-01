Adrián Fuentes, cerca de abandonar el Córdoba CF

Los movimientos siguen su curso y parece que no van a parar en las próximas horas. Tras saltar las alarmas a lo largo de la mañana de este martes, la tarde no se ha quedado atrás y el Córdoba CF cerrará el día sabiendo que otro de sus jugadores que estaba cerca de la rampa de salida podría abandonar la disciplina cordobesista en las próximas horas. Y es que, según la información adelantada por el periodista Ángel García en su cuenta de Twitter @__AngelGarcia__, Adrián Fuentes no defendería más la elástica blanquiverde después del reciente interés de un club puntero del Grupo II de Primera RFEF.

En efecto. Los rumores de salida del ariete madrileño y su polémica tras las palabras del técnico Germán Crespo al término del encuentro frente la Real Balompédica Linense parecían que el futuro de Fuentes estaba más lejos de Córdoba de lo que podía parecer, pero la comparecencia, a su vez, del director deportivo Juan Gutiérrez Juanito disiparon un ruido que ha vuelto a aparecer este mismo miércoles. Y es que Ángel García, el mismo que adelantó el interés del Real Murcia en hacerse con sus servicios, ha explicado que el CD Castellón ha apostado fuerte por el jugador blanquiverde, estando muy “cerca” de recalar en la entidad orellut.

Y es que es cierto que el protagonismo de Adrián Fuentes en el Córdoba CF ha caído en picado. El jugador llegó en 2021 procedente del Real Murcia y su rendimiento fue inmejorable, disputando 33 partidos, 20 de ellos como titular, y afianzándose en su etapa goleadora con 13 tantos. Aun así, en la presente campaña regular no ha corrido la misma suerte, debido a que tan solo ha podido sumar 431 minutos, además de que no se ha sentido cómodo en el terreno de juego, lo que le ha obligado a escuchar ofertas de otros clubes de la tercera máxima categoría de este deporte a nivel nacional. El mercado invernal es así y los movimientos no dejan de surgir.