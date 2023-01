Sergio Benito, en la rampa de salida del Córdoba CF

Una noticia sorpresa por los últimos movimientos, pero esperada por el rendimiento que ha mostrado defendiendo la blanquiverde. Y es que el Córdoba CF mantiene su esfuerzo en mejorar un equipo califa que ya ha conseguido un gran nivel en la primera parte de la temporada en Primera RFEF a pesar de ser un recién ascendido al tercer escalón del fútbol español. Por ello, la dirección deportiva ya dejó claro que no habría salidas a menos que los mismos jugadores pidieran su marcha, tal y como ha pasado con Álex Bernal, José Cruz y un Sergio Benito que podría ser el próximo en abandonar la disciplina cordobesa.

Canario, más cerca que nunca del Córdoba CF

En efecto. Tal y como han adelantado tanto Diario Córdoba como Canal Blanquiverde, el delantero madrileño no ha entrenado a lo largo de la sesión matinal de este miércoles y su destino podría estar lejos de la capital califa. Durante las últimas semanas, el nombre de Sergio Benito ha estado relacionado con diferentes clubes de Primera RFEF, aunque todo parecía indicar que estaría presente a lo largo de la segunda vuelta, pero nada más lejos de la realidad. El ariete de 23 años -cumple 24 durante el próximo mes de marzo, por lo que liberaría una ficha no sub 23- tendría atado su futuro después de pedir su marcha en los últimos días.

Esta baja abre un nuevo horizonte para un Córdoba CF que ahora tendrá que decidir si usar esa ficha no sub 23 que podría quedar libre para firmar a un central tras la baja de José Cruz o a un delantero centro que pueda compaginar las labores que realizan tanto Willy Ledesma como Antonio Casas, a la espera de que finalmente Canario firme en las próximas horas. Un rompecabezas después de que Sergio Benito pidiera su marcha. De hecho, el ariete madrileño tan solo ha disputado 255 minutos en Liga y ha marcado únicamente un gol tras firmar el pasado verano hasta 2024 con opción a una temporada más.

Aun así, podría no ser la última baja del mercado invernal, ya que, tal y como también adelanta Diario Córdoba, la agencia de representación de Cédric Teguia estaría buscando opciones a lo largo de los diferentes clubes que componen la Primera RFEF después de no tener la continuidad esperada bajo los mandos de Germán Crespo. Por ello, queda poco más de una semana para que cierre esta ventana de incorporaciones y el trabajo se le acumula al Córdoba CF.