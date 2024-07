La nueva era del UCB: de estar a un paso de Segunda FEB, a renunciar a salir en EBA

Unos crecen y otros sufren. El curso 2024-25 será una nueva reformulación en lo que al baloncesto cordobés se refiere. El proyecto del Coto Córdoba CB sigue afianzándose en su nueva andadura en la Segunda FEB, tras haber confirmado ya las renovaciones de Lucas Muñoz y Fernando Bello, así como el fichaje de Austin Fadal. Por su parte, también el Climanavas Agrometal Peñarroya ha confirmado que competirá de nuevo en Liga EBA, con un proyecto liderado por Pedro Cabello y que ha ya desvelado varias piezas de su nuevo plantel. De este modo, de los tres equipos cordobeses que el pasado año estuvieron en la cuarta división nacional, hay dos de los que ya se conoce su nuevo destino: uno asciende y otro se mantiene. Por su parte, el tercero en discordia es el que más problemas está padeciendo.

El UCB Camper Eurogaza ha pasado de ser el gran referente califa en la EBA, a verse abocado a un nuevo rumbo de inferior categoría. La entidad presidida por Jaime Aguilera se erigió el pasado año como el plantel más potente del Grupo D-B. De hecho, conquistó el título del grupo liderados por Rafa Gomáriz, por lo que afrontaron la fase de ascenso con muchas opciones. No obstante, las lesiones de Valentín Burgos y Luis Rodríguez afectaron notablemente al equipo, que, pese a todo, se quedó muy cerca de la promoción, ya que cayó en un igualado tercer partido de su grupo, el cual le hubiera dado la opciones de pelear por el último billete en la eliminatoria de los mejores segundos.

Al final, el Coto Córdoba fue el que se llevó la promoción y el UCB, después de una campaña para el recuerdo, acabó con lágrima en los ojos. Eso sí, edificando un sólido proyecto que apuntaba de nuevo a estar en la zona alta de la EBA, al igual que las dos campañas anteriores. Sin embargo, parece que no será así. Comenzando por el propio entrenador, que ha sido el líder indiscutible del proyecto y que no seguirá al frente del mismo. De hecho, según ha podido saber Cordópolis, Gomáriz ha dispuesto de varias ofertas del extranjero, e incluso, de alguna de Segunda FEB, aunque de momento no tiene nada confirmado para el próximo año.

Además, el club ha estado en las últimas semana valorando su propio futuro y ajustando cuentas para saber dónde podrá competir este próximo año. Y ha sido este jueves cuando finalmente se ha confirmado. A través de un comunicado, el UCB expone que renuncia a competir en Tercera FEB (Liga EBA) “por la incertidumbre económica”, ya que “la viabilidad, la solvencia y el futuro de nuestro club está por encima de cualquier aspiración deportiva”.

Se desconoce cuál será el futuro del equipo sénior masculino del club, ya que, tal y como ha confirmado este periódico, tampoco saldrá en Nacional 1, por lo que, salvo que se decidan a competir en categoría provincial, Córdoba perderá a uno de sus últimos referentes en categoría adulta.