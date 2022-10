TBA21 inicia su segunda etapa de 'Futuros abundantes' invitando a la reflexión climática

Futuros abundantes, la exposición con los fondos de la TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba, ha arrancado este miércoles 19 de octubre su segunda etapa con la incorporación de tres nuevas obras, que además han llevado a renombrar la muestra, ahora llamada Futuros abundantes en tiempos convulsos.

Así, desde ahora, se incorporan a la exposición, que se inauguró en abril, nuevas obras de Pipilotti Rist, Patricia Domínguez, Olafur Eliasson, Tomás Saraceno y Teresa Solar, que reflexionan sobre los complicados tiempos en los que vivimos, además de reflejar temas como la crisis climática. Esta fase, que podrá verse hasta el cinco de marzo de 2023, ha sido inaugurada por la fundadora de TBA21, Francesca Thyssen-Bornemisza, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades.

En su discurso, Francesca Thyssen-Bornemisza ha reflexionado sobre los efectos del cambio climático, que enhebran la muestra. “Desgraciadamente, hemos esperado demasiado para responder a la crisis ecológica y para darle a la tierra una oportunidad de regeneración. Hemos dado por sentado demasiadas cosas en este asunto, y hemos cogido de la tierra mucho más de lo que podemos devolverle. La desertificación, las lluvias e inundaciones que hemos visto en Andalucía este verano hacen necesario reflexionar sobre la crisis climática, porque nos encontramos en una situación que es muy peligrosa”, ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha compartido este mensaje en su discurso y ha señalado que: “estas obras son altavoz para conversar en torno a un futuro más sostenible”. El alcalde no solo ha invitado al público a disfrutar de estas obras de arte sino a la reflexión sobre estos tiempos convulsos. “El arte tiene capacidad de poder dar cordura en estos tiempos. Disfrutemos de esta colaboración”, ha dicho el regidor, que ha deseado que se extienda más allá de los tres años que quedaron plasmados por convenio.

Entre las nuevas piezas de la muestra, destacan las obras de Patricia Domínguez en torno al agua, uno de los principales ejes temáticos que preocupa a TBA21. Entre ellas, encontramos La balada de las sirenas secas, 2020, una instalación sobre el derecho al acceso del agua en países como Chile; Gaiaguardianxs, 2020, una publicación interactiva que examina los complejos flujos de agua, la crisis medioambiental y la espiritualidad en la era digital; y, por último, Los testículos colgantes y el espíritu femenino del agua, 2020, donde Domínguez se centra en cómo la ecología del capitalismo perpetúa las prácticas coloniales de extracción y explotación.

También cabe destacar la videoinstalación y cortinas de Pipilotti Rist, Piernas relacionadas (dientes de león de Yokohama), 2001, en la que, como en muchos de los trabajos de la artista, hay una superposición de una pieza sobre otra a través de remezclas, reediciones y reinstalaciones de imágenes, sonidos y objetos.

Estas obras se suman a la videoinstalación de Tomás Saraceno sobre las formas de producción y ocupación alternativas del espacio de las arañas; a la instalación y serie de fotografías de Olafur Eliasson, un artista conocido por sus proyectos ecologistas y de compromiso social; y a la instalación realizada por Teresa Solar, autora cuya obra también forma parte de la exposición central de la 59ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia.

Desde hoy, las piezas mencionadas ocupan el lugar de los trabajos de artistas como Claudia Comte, Ana Mendieta o Sarah Lucas; obras que el público pudo disfrutar durante los seis meses que duró la primera fase de la exposición. La segunda fase de Futuros abundantes podrá verse hasta el 5 de marzo de 2023: otro medio año en el que se invitará al público a imaginar futuros ecológicos a través del prisma de la abundancia y la plenitud.

La exposición, que inauguró el ciclo de tres años de la programación cultural de TBA21 en la ciudad, está coproducida por el C3A en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba.

Otra de las particularidades de la nueva fase de la exposición llega de la mano de Rivane Neuenschwander. A través del taller participativo Espécie bandeira (Flagship species), la artista brasileña invita a la comunidad local a reinventar las banderas de multitud de países desde el punto de vista de las luchas por los derechos de la naturaleza.

En Futuros abundantes en tiempos convulsos se mostrará el resultado de estos talleres: una instalación compuesta por banderas realizadas en acrílico sobre tela en cuya elaboración final la artista ha trabajado con profesores y alumnos de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba. Espécie bandeira (Flagship species) es una obra especialmente relevante, ya que reivindica un nuevo marco jurídico para la protección de nuestro planeta.

La segunda fase de Futuros abundantes coincide con el 20 aniversario de TBA21, un hito que la fundación quiere celebrar en el C3A con diferentes actividades que tendrán lugar el 19 y 22 de octubre. El día de la inauguración, la artista chilena Patricia Domínguez invitará a la comunidad local a participar en Matrix Vegetal, un taller experimental de dibujo etnobotánico basado en el pensamiento decolonial. Además, tanto el día 19 como el 22 de octubre, los integrantes del Coro Brouwer y los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba realizarán la performance mains hum (zumbido eléctrico), una composición vocal creada en 2017 por el dúo artístico Allora & Calzadilla que tiene como tema central la crisis energética de Puerto Rico

Además de las oferta educativa ya instaurada en el C3A (que comprende visitas y talleres para escolares, familias y otros grupos con previa inscripción), el programa de proximidad de TBA21 se reactivará durante estos meses retomando la mediación diaria en las salas del museo, cuyo objetivo es proporcionar toda la información acerca de la exposición, así como la realización de las visitas comentadas que imparten los mediadores, que pueden solicitarse en el mostrador de entrada del museo.

La primera actividad del programa de proximidad será la conferencia sobre los imaginarios de la energía y la crisis ecosocial actual que llevará a cabo el historiador y crítico Jaime Vindel el 19 de noviembre. Por su parte, la performance mains hum se podrá volver a disfrutar los días 19 de noviembre y 10 de diciembre de 2022.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!