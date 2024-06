Luis Miguel hace historia en Córdoba y le regala una noche de gala

Luz, mariachis y una fiesta por todo lo alto. Este viernes, Córdoba se iluminó más que nunca. Miles de espectadores tenían una cita en común. La plaza de toros Los Califas se vistió de gala y “el sol” brilló hasta casi medianoche. La noche de ayer no era una cualquiera. Luis Miguel comenzaba su tour por España y su primera cita sería en Córdoba, una ubicación que no estaba elegida al azar.

Hacía mucho que no se aglomeraba tantos asistentes en la puerta del ruedo de Los Califas. A pocos minutos del concierto aún había quienes no se creían que iban a poder disfrutar de Luis Miguel en Córdoba. Nervios, selfies en la puerta con su cartel de fondo y mucha ilusión. No querían perder ni un segundo en inmortalizar momentos previos al encuentro porque lo que iban a vivir iba a ser único.

Prensa de toda España y muchas caras conocidas se hicieron caer también por la ciudad en el inicio de esta gira. Referentes en el mundo de la música tampoco se quisieron perder a su compañero de profesión, como Luis Fonsi y Pastora Soler. Era imposible que este concierto pasara desapercibido, ya que un espectáculo de dicha magnitud no ocurre todos los días.

Todos los espectadores lucían sus mejores galas. La ocasión lo merecía. Iban a ver brillar a El Sol de México. Sus nervios se hacían notar a cada minuto. Las ganas dibujaban gritos de emoción y hacían que más de uno se levantara de sus asientos para no querer perderse ni un detalle. Cuando los focos del escenario se encendieron, los gritos fueron los protagonistas del ruedo: todos sacaron las manos de sus bolsillos para inmortalizar este hito casi histórico: la apertura de la gira de Luis Miguel en Córdoba.

Un vídeo de instantáneas del artista abrieron paso el show. Unas fotografías que viajaban en el tiempo y recalaban por toda la carrera del cantante, aunque el artista ni siquiera había pisado las tablas de los Califas. Los espectadores necesitaban respirar al ritmo de Luis Miguel, hecho que estaba a punto de suceder.

Al contrario de lo que dice la canción con la que dio el pistoletazo de salida a su gira, Córdoba ama a Luis Miguel. Será que no me amas sonó en el Coso de los Califas y el ritmo del mexicano llegó hasta el último rincón de la plaza de toros. Le siguieron himnos de la música como Amor, amor, amor o Suave.

Aunque él es “el sol”, quizás también necesitaba a sus estrellas para iluminar con el máximo poder esta noche en Córdoba. La grada le hizo el acompañamiento y las luces de la plaza de toros le cedieron un poco de su luz. Y sonó Te necesito.

Las pantallas de Los Califas no solo enfocaban al artista, sino que también dieron protagonismo al público; unos espectadores entregados que se dejaron el alma cantando cada una de las sílabas de los éxitos del artista, muchos emocionados y aún sin creerse que tenían a su ídolo a unos pocos metros.

Bailes, saltos y movimientos de cadera en cada estrofa. Su poder y presencia en el escenario contagiaron a un ruedo que casi no rozó sus asientos. El artista nos dejó momentos muy románticos sobre el escenario, pero uno de los que se sintió más a flor de piel fue cuando, sobre las 22:25, cantó Por Debajo de la mesa. La ovación se prolongó en el tiempo mientras la música cesaba a su ritmo.

“Te quiero Luismi” se escuchó mientras cantaba Como yo te amé, momento en el que muchos asistentes aprovecharon para disfrutar de la velad, abrazarse a sus parejas y vivir un momento muy romántico con una banda sonora de película: la voz de Luis Miguel.

Durante la noche, Córdoba también recibió a otras leyendas del mundo de la música, esta vez de forma virtual. El artista realizó un dueto virtual con dos leyendas; uno de ellos, Michael Jackson..

Uno de los momentos más simpáticos que dejó el artista fue cuando cogió el dron que le grababa y empezó a enfocar a su público. Miradas y risas cómplices con un entorno que estaba deseando que él también tuviera un recuerdo de ellos.

Ritmos más lentos y románticos le daban la bienvenida a un séquito de mariachis que llenó el escenario porque hoy iba a sonar en Córdoba su fiesta, “La fiesta del mariachi”. Por supuesto que también se pudo escuchar La bikina. Cuando llegó el turno de La Incondicional, unos corazones de cartulina roja y brillante salieron a la pista para balancearse al ritmo de este himno.

Lo de la fiesta era más que real en Córdoba. Aunque llevaba dos horas sobre el escenario, el artista no paraba de saltar y animar al público. Antes de que el reloj marcará las 23:30, unos globos gigantes se unieron al show. Todo atrezzo era poco para esta apertura de gira tan especial. Estos se pasearon por el público mientras se escuchaba La chica del bikini azul. Aplausos y muchos besos al aire se adueñaron del recinto. Aunque el público no quería despedirse de su ídolo, el Sol dejó de iluminar Córdoba. Pero, como diría Luis Miguel, “no culpes a la noche”. Córdoba se despidió del cantante aún soñando que se diera la vuelta.