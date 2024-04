Blue Jeans: “Los jóvenes leen más que lo que los adultos piensan”

Creadores de contenido, crímenes y la ciudad de la luz. El universo de Blue Jeans aterriza en la Feria del Libro de Córdoba. El escritor llega a esta gran cita de la literatura este 27 de abril. El sevillano trae una novedad consigo, su nueva obra Una influencer muerta en París.

Blue Jeans es el seudónimo con el que se conoce al escritor Francisco de Paula. El sevillano lleva a sus espaldas 15 años de actividad y “con la ilusión intacta”: desde Canciones para Paula hasta Una influencer muerta en París. Entre estas dos obras no solo van 15 años de publicaciones sino también una evolución. La obra de Blue Jeans podría dividirse en dos fases, su etapa de “corazoncitos”, como él la llama cariñosamente y su obra de thriller, novela negra y misterio. Como escritor de novela juvenil, ha dejado claro la manera equívoca que tienen muchos usuarios de valorarla. La novela juvenil es para todos los públicos y tiene el mismo valor que cualquier literatura.

Lo de Blue Jeans y sus lectores es increíble. Vía redes sociales se puede ver la cercanía que tiene con ellos y la relación que se ha ido forjando durante años. Como ha contado a este medio, hay seguidores que vienen a las firmas desde los inicios de su carrera. Hecho que para él es muy significativo. Días antes de ubicarse en su stand de la Feria del Libro de Córdoba, Blue Jeans cuenta a Córdopolis cómo se enfrenta a esta nueva aventura, su nuevo libro.

PREGUNTA (P). Llegas a la Feria del Libro este fin de semana con Una influencer muerta en París, ¿cómo describirías el proceso de creación y qué crees que es lo que más le va a gustar a los lectores?

RESPUESTA (R). Pues ha sido una novela muy entretenida de escribir, muy divertida. Ya iba siendo hora de que me divirtiera escribiendo, otra vez, porque llevaba tres o cuatro libros que me ha costado. El tema de la pandemia, temas familiares, cada vez cuesta más escribir un libro porque el cansancio lo vas acumulando. Esta novela me la planteé con una fecha de entrega con la editorial, quería llegar al 1 de diciembre bien. La he escrito como muy planeado todo y he ido cumpliendo las fechas que me iba proponiendo. Así que ha sido muy divertido. Luego, el contenido de la novela también ha sido divertido de crear: creadores de contenido, influencers y París. Estuve allí para buscar los escenarios de la historia. Espero que a los lectores les guste ese Blue Jeans de misterio, también de historia de amor y en una ciudad tan mágica como es París.

P. En el libro hablas de la salud mental y los haters, ¿no?

R. Sí, el mundo de los influencers y los creadores de contenido está tratado muy a fondo. Los personajes principales son cinco chicos que son influencers. Todo lo que tiene que ver con ese mundo: el tema de la salud mental de ellos, el tema de los haters, los fans que se obsesionan, la propia rivalidad que hay entre los creadores de contenido, el mundo de las marcas, el mundo de los representantes. Todo eso está dentro de la novela alrededor de la muerte de una de ellas, una chica influencer en un teatro de París donde los principales sospechosos son el resto de influencers.

P. ¿Cómo logras meterte tanto en la piel de los jóvenes, haciendo alusión a lo que les interesa, a lo que no? Recordar que en tus anteriores obras también se han ido introduciendo las redes sociales del momento e incluso la música que se llevaba en aquel entonces.

R. Lo que intento es actualizarme constantemente. Estoy pendiente de todas las redes sociales que van apareciendo, de la nueva manera de hablar, música que escuchan ahora, series que ellos ven. Si trato con personajes jóvenes y una gran parte de mis lectores son jóvenes, tengo que ir actualizando. Ahora cuesta más porque va todo más rápido. Surgen nuevas redes sociales, por ejemplo, yo no tengo Twitch, Tik Tok me cuesta (dice entre risas). Pero bueno, ahí tengo mi canal de Tik Tok, como en su día abrí el canal de Youtube. He ido pasando por todas las redes sociales. Es un mundo complicado, ya hay gente que no lo entiende de mi generación o lectores que empezaron con 18 años y que ahora tiene treinta y pico y han dejado un poco atrás eso. Como se van incorporando lectores nuevos y esta novela es muy actual, tengo que estar pendiente de todas las novedades.

P. Respecto a las plataformas, a día de hoy ha cambiado mucho la manera de consumir todo tipo de contenido, ¿lo has notado también en el ámbito de la lectura? ¿se sigue consumiendo el libro en formato papel o ya hay más gente que se ha cambiado al formato digital?

R. En mi caso no ha habido ese cambio. De lo que vendo, se puede decir que hay un 95% (papel) 5% digital, todavía. Es cierto que la manera de comunicar, comportarnos o leer ha ido cambiando, muchos chicos leen en su tablet o móvil. Tienen muchas opciones de ocio, de plataformas, redes sociales, videojuegos. Todo eso afecta en que cueste más que un chaval se entretenga con un libro, pero también digo que los jóvenes leen más que lo que los adultos piensan. Los adultos piensan que porque no leen los clásicos ya no son lectores. Los jóvenes leen lo que quieren. Se puede ver la gran generación de lectores para juvenil que hay actualmente. Dentro de los fenómenos que se producen, el último que tenemos es el de Alas de Sangre o el de Joana Marcús, Inma Rubiales. Lo de Mercedes Ron es una barbaridad. Los jóvenes siguen leyendo, lo que pasa que a lo mejor no leen lo que a los adultos les gustaría que leyeran.

P. Hemos podido ver distintas adaptaciones al audiovisual de tus libros. En primer lugar, La película El Club de los incomprendidos (2014) y luego la serie de La Chica Invisible que salió el año pasado. ¿Cómo llevaste esta última adaptación ya que en una serie se puede explicar mejor los detalles de un libro?

R. Muy bien, la verdad es que ha sido todo muy intenso. Trabajar con Morena Films ha sido algo muy positivo. Además, que Disney apueste por un libro tuyo es algo increíble. ¡Quién me lo iba a decir a mí! Quizás, con esta si que he estado más informado. Aquí Morena Films me dejó leer la primera versión del guión, he estado en contacto con los guionistas y actores, he ido al rodaje, he hecho la promo con ellos… Yo no he participado de una manera directa en la serie porque creo que esa no es mi misión y tampoco me lo han requerido. Yo he estado para lo que me han necesitado y he apoyado el proyecto desde la posición del escritor. Mi función es escribir libros. Luego, la productora, los directores, los actores, los guionistas han intentado hacer la mejor serie posible. Estoy contento y ojalá hubiera una segunda temporada.

P. Respecto a la Feria del libro, ¿qué es lo que más te impresiona de los lectores que se acercan a disfrutar de esta gran cita de la lectura? ¿Cómo gestionas también cuando te preguntan sobre las fechas donde se van a realizar las firmas?

R. Quizás esa es la parte más complicada: cuando te preguntan si vas a ir a tal sitio y tienes que contestar que no se puede ir a todos los lados. Es la primera vez que voy a la Feria del Libro de Córdoba. Creo que este año han innovado, he visto que hay muy buen cartel. Tengo ganas de ir a verla. A mí me gusta mucho el tema de la feria, de las firmas, el contacto con el lector es la parte más chula de todo esto. Además, hemos sacado novedad y coincide con la feria. Es muy cansado, no te voy a engañar. Estar en una misma semana en Córdoba, Sevilla, Barcelona después de haber estado en Granada… Para mí es una parte divertida, me encanta ver la ilusión de los lectores. Esa ilusión es impagable. Es gente que se reúne en torno a un libro, parece mentira que en la era digital los libros sigan teniendo estas cosas. Yo muy feliz de verlos en la firma, ojalá vengan muchos a Córdoba. Seguiremos haciendo eventos para estar en contacto con los lectores.

P. Claro, porque tienes lectoras de distintas edades. Desde Canciones para Paula a esta nueva obra han pasado muchos unos 15 años.

R. Hay de todo (dice entre risas). Hay dos generaciones: los que tienen unos treinta y algo, veinti y los chicos de doce, trece o catorce años que me han conocido por La Chica Invisible o El Campamento y que no conocen mi lado de corazoncitos (haciendo referencia a la primera generación de su obra que eran novelas romanticas).

P. Y ¿cómo fue para ti esa evolución de “corazoncitos” a novela negra y thriller?

R. Siempre sin dejar de lado lo juvenil. Estoy orgulloso de escribir literatura juvenil. Lo que pasa que la literatura juvenil tiene ese concepto, que solamente se escribe para jóvenes. Realmente, la literatura juvenil es para todos los públicos.

P. ¿Has sentido alguna vez que la novela juvenil está infravalorada?

R. Cuando se habla de cosas para jóvenes, se tiende a menospreciar. Son historias normales y corrientes, simplemente que hay jóvenes como protagonistas. Es literatura como otra cualquiera. Si que es verdad que yo la he estado defendiendo durante estos 15 años. Pasé de los corazones a los misterios. El cambio no es tanto como puede parecer. Es verdad que es arriesgado cambiar esas portadas con corazones, los títulos, temáticas… Antes hacíamos historias románticas con algún tipo de misterio o incertidumbre pero el centro era las relaciones entre los chicos. Ahora, es al revés: el centro de la historia es un misterio, crimen o desaparición y la historia de amor o amistad es paralela. Hemos dado esa vuelta, el eje principal es la investigación.

P. ¿Cómo es la vida de un escritor en 2024? ¿cómo animarías a la usuarios a que se decidieran a dedicarse a esto?

R. Pues sigue siendo igual de complicado. El mundo de los libros es muy complejo, hasta que no estás dentro no ves cómo funciona una editorial, como funciona una librería, la vida que tiene un libro… Cada vez hay menos espacio en los centros comerciales para la sección de literatura, cada vez hay menos periodistas culturales, cada vez hay menos programas de televisión que hablen de libros, es un mundo complicado. No hay mucha gente que pueda decir que viva solo de los libros que escribe. Yo soy una de ellas y soy una persona normal y corriente, simplemente que lleva muchos años currando de esto. Si tienes una meta, sea cual sea, inténtalo, porque es la única manera. Si yo he sido capaz de meterme en este mundillo, porque no cualquier persona que le guste escribir. Hay casos de gente joven que empezó a escribir en Wattpad y ahora vende miles y miles de libros. Sobre todo en juvenil ha sido algo brutal, las escritoras que más venden ahora mismo han salido de ahí.

P. Para finalizar, ¿qué viene después de Una Influencer muerta en París?

R. Pues acaba de salir el libro (dice entre risas). Estoy en plena gira hasta el 30 de junio, no paso ningún finde en casa. Siempre hay en mente cosas. Llevo sacando libros sin parar desde 2009, son 15 años sacando novedades. Está pendiente si se hace o no la segunda temporada de La Chica Invisible. Tenemos pendiente El Campamento que lo compró una productora británica para hacer una serie, estamos ahí a ver qué pasa después de la huelga de guionistas y actores. Cuando pasen unas semanas, esté un poco más asentado y tenga por lo menos de lunes a jueves libre, empezaré con lo siguiente. Ya veremos qué es. Con la ilusión intacta, tengo muchas ganas de seguir creando y ver cómo le va a este Influencer muerta en París.

