La fuerza indomable de Camela llega al corazón del público cordobés

“En los conciertos de Camela se enamora todo el mundo”. Este viernes en la plaza de toros Los Califas, uno de los dúos musicales más famosos de España regaló a su público un viaje por sus treinta años de trayectoria. Tres décadas que le han hecho proclamarse “la banda sonora de la vida de mucha gente”, tal y como decía la intro de este show. Una velada llena de un amor recíproco entre los artistas y su público.

Un aniversario de este calibre no podía empezar con otra canción. Corazón indomable fue el primer éxito que aterrizó en el coso de Los Califas. La alegría de su público validó que no podían haber hecho mejor elección. “Parece que fue ayer cuando empezamos” comentaba Ángeles. Más tarde, Sueños Inalcanzables hizo vibrar al público.

“Todo el que esté enamorado arriba la manita” decía Ángeles. Siguió, “que levante la mano el que no esté enamorado”. “No pasa nada eh, en los conciertos de Camela se enamora todo el mundo. Sois menos. Aquí gana el amor pero yo creo que aún así tenemos que cantar…” Sonó Nunca debí enamorarme y todos celebraron su amor por Camela. El amor volvió a sentirse cuando el dúo incitó al público a dedicarle una canción a “esa persona que tanto queréis”. Los artistas cantaron Has cambiado mi vida y la plaza de toros se convirtió en un cielo de estrellas. Las luces de los móviles entraron en juego.

Es un hecho que Camela es familia, Camela es legado, Camela es alegría. Dioni aprovechó esta cita para presumir de nietos, compartiendo con el público instantáneas familiares con los pequeños de su familia. Incluso, subió al escenario a uno de sus hijos, el cual se encarga del merchandising del grupo. La esencia de Camela es única, al igual que su merchandising: “La vida es muy corta para fingir que no te gusta Camela”, se podía leer en una de las camisetas que tienen a la venta.

El viaje por sus éxitos estaba garantizado, hecho que les dio pie a bromear un poco sobre el tema. “Vamos a hacer un viaje de verdad, así que venga a hacer la maleta que nos vamos”, afirmaba Ángeles. “Tú pagas los gastos ¿no?, compañera”, le contestó Dioni. “Yo invito, tú pagas”,concluyó Ángeles. Las risas llenaron la plaza de toros y un mix de sus éxitos más longevos sonó en Córdoba.

'Cuando zarpa el amor'

Cuando Zarpa el amor tenía que estar presente. Sobre las 23:15 de la noche el éxito llegó a esta cita. Esta vez con una Ángeles sentada junto a su equipo de músicos. Un ambiente más íntimo y cálido, digno de tal himno.

Con un público entregado, los artistas se sentían como en casa. Giros, vueltas, miradas y celebración. El dúo se entregó al público y el amor fue correspondido. “Después de 30 años que llevamos en la música, vosotros sois el mejor premio que esto nos ha dado. Vuestro cariño es lo más grande que hay”. Antes de las 23:30 sonó Lagrimas de Amor y Córdoba cantó el popular “Sueño contigo”.

Parecía que el cumpleaños acababa cuando las luces del escenario se apagaron. Un momento a oscuras, pero el dúo volvió a regalarle a su público una canción muy especial. Camela, que da nombre al grupo, no se podía perder esta fiesta.

Para finalizar, Cuando zarpa el amor volvió a sonar. Esta vez con el dúo al completo. No hay cumpleaños sin regalos. En este caso, Ángeles le regaló su sombrero de vaquera a uno de los asistentes. Pero esto no fue todo, también obsequió a dos mini fans con unos sombreros rosas. La celebración de estos 30 años llegó a su fin, no sin antes recalcar el trabajo de todos esos músicos y técnicos que acompañan al grupo. Algunos desde sus primeras maquetas.

Camela, no zarpéis muy rápido que Córdoba aún no se ha despertado de este sueño. Felices 30 años en la música y en los corazones del público.