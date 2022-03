La plataforma de la Filmoteca denuncia el “secuestro” de la institución

La plataforma ciudadana La Filmoteca se queda en Medina y Corrella ha denunciado a través de un comunicado lo que considera el "secuestro político" de la institución, que está sin actividad cinematográfica desde el mes de mayo del año 2021.

El colectivo se ha reunido "ante el incumplimiento de lo anunciado públicamente por la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, y en concreto su promesa de que las proyecciones públicas de la Filmoteca de Andalucía en su sede principal de Córdoba se reiniciarían en el mes de febrero de 2022" y ha convocado una reunión a las puertas "cerradas" de esta institución andaluza, con sede en Córdoba.

"Los participantes en la misma manifestaron de forma enérgica y razonada su tajante desacuerdo con el secuestro político de que ha sido objeto la Filmoteca de Andalucía, sin actividad cinematográfica desde mayo de 2021, a causa de unas obras menores que deberían haber finalizado la primera semana del mes de noviembre de 2021, sin que las mentes que rigen la Consejería de Cultura hayan mostrado interés alguno en proceder a su apertura, y atender así a las necesidades culturales para las que la Filmoteca fue creada", han asegurado a través de un comunicado.

Los asistentes concentrados ante la Filmoteca de Andalucía pusieron igualmente de relieve que "la ruptura de sus funciones no es la única patología que presenta la Filmoteca de Andalucía, dado que, tal y como esta plataforma ha reiteradamente denunciado, esta institución carece de dirección desde hace 13 años, pero ahora esta falta de dirección es aún más dramática, ya que tampoco dispone de gerente", han afirmado.

La plataforma ha acordado exigir a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que señale la fecha exacta de apertura de la Filmoteca de Andalucía, así como que proceda a la designación de gerente y director de la misma, "cumpliendo con el decreto de constitución de la misma".

Además, el colectivo asegura que continuará con "acciones directas" de protesta "a fin de informar a la ciudadanía de la auténtica situación en que a día de hoy se encuentra dicho bien cultural, cuyo silenciamiento considera inaceptable".

