Poetas con obra en castellano, portugués y euskera participarán en el XVIII Seminario Internacional de Poesía

Del 4 al 11 del próximo febrero se celebrará en Córdoba el XVIII Seminario Internacional de Poesía, que la Asociación Cultural 'La Manzana Poética' viene organizando desde 1999, con el patrocinio del Ministerio de Cultura, y en los últimos años con el subtítulo de 'Lenguas peninsulares'.

Ello se debe, según la información facilitada a Europa Press por la organización, a que este foro internacional da cabida a la riqueza de las distintas lenguas cooficiales de España, "que son y reúnen un patrimonio poético y cultural junto a la lengua portuguesa".

En concreto, esta décimo octava edición se desarrollará en torno a la poesía en lengua española, vasca y portuguesa y, por ello, han sido invitados a participar en el seminario poetas de distintas generaciones, tanto con una amplia trayectoria, como más jóvenes, pero con obra reconocida y joven poesía.

Además, se mantiene el compromiso habitual de acercar la poesía a un público juvenil en sus propios ámbitos docentes y centros de enseñanzas medias por las mañanas, en concreto en los IES Blas Infante, Maimónides y Séneca, que acogerán lecturas poéticas.

Por las tardes y buscando la asistencia de un público más general, serán la sede de la Fundación Antonio Gala y la Librería 'La República de las Letras' las que den cabida a diálogos y conversaciones con los autores y autoras de cada sesión y lectura poética.

En el apartado de libros tendrá lugar la presentación inaugural del más reciente poemario del poeta portugués João Luis Barreto Guimarães, 'Nómada' (Pre-Textos, 2022), en edición bilingüe y con traducción del poeta José Ángel Cilleruelo.

Estarán presentes Almudena Guzmán, Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Melilla', Premio Internacional de Poesía 'Claudio Rodríguez' y Premio Internacional de Poesía 'Tiflos', que abrirá las jornadas el día 4 de febrero en la Fundación Antonio Gala, y para la clausura el día 11 en el IES Séneca, Eloy Sánchez Rosillo, Premio Adonáis 1977 y Premio Nacional de la Crítica 2005.

También tomarán parte en el seminario Concha García, Premio Gil de Biedma 1995 por su obra 'Ayer y calles', y Premio de Poesía Barcarola por 'Ya nada es rito', que es fundadora del Aula de Poesía de Barcelona; Vanesa Pérez-Sauquillo, Premio Ojo Crítico de Radio Nacional a Jóvenes Talentos, Premio Antonio Carvajal y Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid, entre otros, y Julieta Valero, IV Premio Radio Joven de RNE-R3, entre otros, que dirige la Fundación Centro de Poesía José Hierro.

Igualmente participarán en el seminario Juan Antonio Bernier, Premio Ojo Crítico de RNE en 2005, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona 2021 y codirector literario de Cosmopoética entre 2004 y 2011, y Itziar Mínguez Arnáiz, Premio Internacional de Poesía Nicanor Parra, Premio Internacional de Poesía Surcos y Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma, entre otros.

También se contará con Harkaitz Cano, Premio de la Crítica a la Mejor Obra Narrativa en Euskera en 2012 y 2019, y Begoña Rueda, Premio de Poesía Joven Antonio Colinas 2016, Premio Hiperión, Premio de Poesía Ciudad de Burgos (2020) y más reciente Premio Ciudad de Córdoba 'Ricardo Molina' 2021, entre otros.

En cuanto a los poetas portugueses, se contará con João Luis Barreto Guimarães, galardonado con el Premio Nacional de Poesía António Ramos Rosa 2017 (Portugal), semifinalista del Prèmio Oceanos 2017 (Brasil) y del Willow Rum Poetry Book Award 2020 en EUA, por su libro 'Mediterráneo'.

Por su parte y aunque nació en Rumanía en 1979, también estará presente en el siminario Golgona Anghel, que escribe en lengua portuguesa y española. Es licenciada en Estudios Portugueses y Españoles por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y doctora en Literatura Portuguesa Contemporánea por la misma universidad, en la que es profesora adjunta, y también participará María Azenha, que es licenciada en Matemáticas y autora de una veintena de libros de poesía desde que en 1987 publicara 'Folha Móvel', y también es pintora.

Dirigen el seminario internacional los poetas Francisco Gálvez y Balbina Prior, contando, para la coordinación de la poesía portuguesa, de José Ángel Cilleruelo, y para la poesía vasca de la también poeta Mertxe Manso.

