Florentino Molero es un fotógrafo cordobés, avalado por un gran número de premios internacionales en concursos fotográficos y creativos. Ha conseguido ser el único español en formar parte del jurado en la Sociedad Fotográfica de América. Ahora, expone en Córdoba, en el marco de la Bienal de Fotografía, con un estilo muy distinto al que identifica su trabajo, la fotografía creativa.

PREGUNTA. ¿Qué has querido reflejar con la serie ‘Coloquios: realidades imposibles’?

RESPUESTA. Fue una idea creativa que comencé a plasmar hace tres años. Llevo trabajando en la fotografía desde los 80, mi estilo es el desnudo fotográfico. He pretendido reflejar la creatividad en el mundo de la fotografía. Son personajes que salen de las escenas. Una forma de representar un mundo dentro de otro mundo. Lo hice como una forma de empezar algo nuevo, a través de las líneas y otros elementos. Soy el primero que hace esto y estoy teniendo reconocimiento a nivel internacional.

P. Tu trabajo se ha enfocado hacia el desnudo fotográfico, ¿cómo llegas a este nuevo estilo?

R. Intenté hacer algo que fuera diferente, cruzando personajes con elementos como los sombreros y las líneas, creando perspectivas desde arriba o cogiendo cuerdas, como tirando unos personajes de otros. Empecé a crear formas dentro de las mismas formas. Es mucho más difícil hacer lo que hago ahora que lo anterior. Fotografiar un desnudo se basa en buscar las formas a través del uso de las luces, es lo que lo hace atractivo. Cuando empecé a concursar hace tres años, vi que había muchas posibilidades con esta nueva fotografía. Al inicio conseguí muy buenos premios. Así que lo fui desarrollando y en tres años he hecho diferentes retratos con nuevos encuadres. Todo ha ido rodado.

Saco más partido al cuerpo de una mujer que al del hombre porque se muestran más tímidos a la hora de posar

P. Durante estos tres años de concursos, ¿cuál es la impresión del público y de otros fotógrafos ante tus composiciones?

R. La mayoría de mis contactos en redes sociales son extranjeros y alaban mucho mi obra, porque ven que ha entrado frescura en el mundo de los concursos. Si te fijas todas las fotos son parecidas, con niños o abuelos, todo es fotografía de calle. Al final, resulta muy repetitivo.Con mi fotografía he creado una tendencia y hay fotógrafos que están entrando en esta nueva dinámica. Es un nuevo mundo de líneas, rayas y cuadros, una nueva forma de ver la fotografía, que lo hace más atractiva. Empecé con los sombreros, he ido avanzando y no he visto nada similar. Yo considero que he creado una tendencia. Este trabajo es propio, no es copia de nadie. Ahora que está en boga la inteligencia artificial, muchos concursos y la Sociedad Fotográfica Americana (PSA) me piden los archivos originales de las fotografías. Así pueden comprobar que está hecho por mí y no por ninguna inteligencia.

P. Las composiciones de esta serie presentan personajes muy diversos relacionados unos con otros, aunque con estéticas distintas, ¿qué pueden encontrar los visitantes de la exposición?

R. Quizás la fotografía más aparente es 'El exhibicionista', que está de espaldas al público con una gabardina abierta frente a unas bailarinas en unos cuadros. El ambiente entre los personajes es de diversión o, incluso, mofa. Siempre trato de mandar un mensaje, este es el más simpático para mí. En otra de las composiciones, hay una chica gruesa sentada en un banco de lo que puede ser la sala de un museo, frente a un cuadro con otra chica. Se entiende que antes estaba en el marco vacío que ha roto para salir. Sin querer decir nada, dicen algo.

P. ¿Cómo han sido las sensaciones tras la inauguración en el Colegio de Arquitectos?

R. Estuve rodeado, sobre todo, de muchos amigos fotógrafos, que es lo más interesante, porque si se van con buena sensación después de ver tu trabajo, pues mejor que mejor. Fue un día muy bonito, sentí mucha satisfacción al ver toda la gente que fue, volví tan solo con diez catálogos. Salí muy contento.En los dos meses que dura la exposición dentro de la Bienal de Fotografía, más gente podrá acudir a ver estas fotografías, así que estoy contento. Tenía muchas ganas de estar en Córdoba, porque a pesar de llevar tantos años en este mundo y ser reconocido mundialmente, aquí me conocía poca gente.

Hay dos grandes núcleos fotográficos, la Federación Internacional de Arte Fotográfico (FIAP) y la Sociedad Fotográfica de América (PSA). Esa última me ha elegido para participar como jurado en un concurso internacional en el ámbito de creatividad, soy el único español dentro del jurado.

P. La Bienal se centra en la mirada de la mujer, como fotógrafo, ¿cómo miras a la mujer que se pone frente a tu cámara?

R. Tanto a la mujer como al hombre que se ponen frente a mi cámara, no los miro directamente a ellos, sino que me fijo en la luz, que es lo que permite crear formas. Indudablemente como fotógrafo saco más partido al cuerpo de una mujer que al del hombre, porque se muestran más tímidos a la hora de posar. También he tenido compañeras fotógrafas fabulosas, valoro igual el trabajo de un hombre que el de una mujer. No entro en diferenciaciones porque para mí es igual, son profesionales de la fotografía.