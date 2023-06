'Clase B', el nuevo EP de Clasiko y Bukaneroestilo

El rapero cordobés Clasiko, campeón de Andalucía en la batalla Reyes de Plaza, ha publicado un nuevo EP junto al dj y productor cordobés, Bucaneroestilo. Este nuevo proyecto titulado Clase B aúna lo más clásico del rap en un tono fresco y natural, que permite al rapero retornar a su ciudad natal con más energía y un nuevo proyecto que defender.

A una semana del estreno lanzaron We lost Mars, un adelanto convertido en toda una declaración de intenciones por parte de estos jóvenes artistas. El aprendizaje y la madurez son dos elementos que aparecen en estas nuevas canciones. Usar “el aprendizaje a tu favor”, se escucha comentar a Clasiko en este adelanto.

Su vuelta a Córdoba, tras estar trabajando al otro lado del charco, ha supuesto retornar a la misma realidad que dejó y que no ha cambiado. “Volver aquí es darte cuenta de las cosas que no cambian”. Con esto ha tomado fuerza y el disco que ahora presenta es para él una forma de “darle voz a esa parte de la vida que no la puede tener”.

Nuevas letras con esa reminiscencia del rap antiguo, donde se habla del barrio y la vida que ocurre dentro de esas calles que no suelen ser captadas por las cámaras. Clasiko reúne letras sobre las luces y las sombras del mundo del rap, y deja que el público conozca su historia y comprenda su camino para llegar hasta aquí.

Clase B nace de la pasión y el disfrute de hacer música junto con su compañero y amigo Bucaneroestilo, que firma las instrumentales y el diseño. La grabación y la mezcla ha estado a cargo de Chaos Summoner, que ha introducido las voces adicionales de Freedom y Ghostpell.