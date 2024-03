El PSOE denuncia ante la Fiscalía el caso del joven que cobró sin ir a trabajar en el Ayuntamiento de Pozoblanco

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha acudido en la mañana de este miércoles a la Fiscalía Provincial de Córdoba a denunciar el caso del joven, hijo de la secretaria particular del alcalde, Santiago Cabello (PP), que estuvo seis meses cobrando un salario del Consistorio sin haber acudido a trabajar ni un día. El caso fue destapado por el exconcejal de Personal, Gerardo Arévalo, también del PP y apartado del grupo municipal popular después de estos hechos.

El portavoz del PSOE en Pozoblanco, Rafael Villarreal, ha anunciado la interposición de la denuncia ante la Fiscalía de Córdoba “para que se aclaren estas circunstancias. Nosotros, como grupo municipal, hemos tomado esta decisión, hemos dado este paso, por mera responsabilidad política”, ha asegurado el concejal pozoalbense. “Es por responsabilidad política por lo que entendemos que teníamos que hacer esto. Y porque entendemos, también, que los hechos revisten una gravedad que puede ser constitutivos de delito”, ha agregado.

Villarreal se ha referido a la comisión creada en el propio Ayuntamiento para investigar los hechos en la que, asegura, no se está aclarando nada. Al contrario, en el Pleno de este martes el regidor, Santiago Cabello, instó al PSOE a acudir a los tribunales si consideraba que había algo irregular. “Hemos recogido el guante”, ha asegurado, al tiempo que ha anunciado la denuncia por que hasta el momento el alcalde “todavía no ha dado explicaciones de por qué permitió que una persona cobrara sin venir a trabajar. Esa pregunta es incapaz de contestarla”.

Según Villarreal, el regidor ha asegurado que pidió que se cesara el pago al joven “y nosotros decimos que es totalmente incierto. Él no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho ha sido obligar o decir que quería que se contratara a esta persona, pero para nada ha dicho que se dejaran de pagar esas nóminas que se le han pagado a esta persona por no venir a trabajar. Insistimos que esto que hemos hecho hoy, este paso que hemos dado, no va contra nadie personalmente, sino que simplemente hemos actuado de forma responsable”, ha asegurado el portavoz socialista.