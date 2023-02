El juez del caso Infraestructuras pide al Ayuntamiento 41 expedientes íntegros de contratos investigados

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha pedido a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de la capital que le remita los “expedientes íntegros” de los primeros 41 contratos de obras y servicios que dieron origen a la denuncia inicial del conocido como Caso Infraestructuras. El magistrado ha firmado una diligencia de ordenación y reclama al Ayuntamiento una copia tanto digital como en papel de los 41 expedientes al completo.

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento ya le remitió al juez un informe completo y detallado sobre estos 41 contratos. El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros. El informe posterior de la Asesoría Jurídica elevó los expedientes sospechosos a 41 contratos.

Poco a poco, la investigación ha ido elevando el supuesto fraude en este área del Ayuntamiento de Córdoba. De hecho, ahora mismo hay cuatro jueces investigando diferentes diligencias derivadas de la denuncia original y del trabajo de la UDEF-Córdoba de la Policía Nacional. El conocido como caso Infraestructuras se divide ya en siete causas judiciales diferentes que investigan un total de cuatro jueces cordobeses. En esencia, hay uno que afecta al área de Mantenimiento de Edificios Municipales. Ese caso está, a su vez, dividido en seis. Dos causas las investiga el Juzgado de Instrucción número 4, otras dos el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba y otras dos en el Juzgado de Instrucción número 7, tras el reparto ordenado por el juez decano. Todos tienen que ver con la policialmente bautizada como operación Caronte y en ella fue detenido David Dorado junto a este funcionario, su excoordinadora y 12 empresarios.

Por otra parte, Instrucción dos se encarga de la investigación del presunto fraude denunciado por Dorado. En este caso el funcionario investigado sería el jefe de Alumbrado Público. Su instrucción avanza más retrasada que los casos anteriores y de momento está en fase de testificales.

En cuanto al fraude, la propia Policía Nacional ha recomendado al Ayuntamiento a que haga una auditoría para ver su alcance, dado la ingente cantidad de documentación que ya obra en su poder. Así, señala que solo siete de las empresas investigadas han facturado un total de 6,2 millones de euros con el Ayuntamiento de Córdoba entre 2020 y 2022.

