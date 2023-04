Dos detenidas por robar de un tirón el bolso a una anciana, que fue trasladada al hospital por las lesiones que sufrió

La Policía Nacional en Córdoba ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 del 16 de abril, por la zona de Arroyo del Moro de la capital cordobesa. Como consecuencia de los hechos, la víctima, una mujer de edad avanzada, cayó al suelo, golpeándose fuertemente, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Reina Sofía de esta ciudad, sufriendo lesiones de diversa consideración.

Sobre esa hora, agentes de Policía Nacional que se encontraban de paisano realizando labores de seguridad ciudadana recibieron un comunicado de la Sala 091 informando de la supuesta comisión de un robo con violencia a una señora de avanzada edad. Una vez en el lugar de los hechos, los actuantes se informan sobre los hechos así como las características de las autoras quienes tras sustraer de un tirón el bolso de la víctima huyeron rápidamente.

Tras realizar varias batidas por la zona, los agentes identificaron a dos mujeres que coincidían con las características físicas obtenidas, a las que se les encontraron varias de las pertenencias de la víctima, motivos por lo que fueron detenidas por la presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación y trasladadas a dependencias policiales.

Seguidamente, se informó a los agentes de que en las inmediaciones se encontraba tirado en el suelo un bolso, que, tras comprobar la documentación que portaba en su interior, pertenecía a la víctima.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!