Hacer turismo en julio en Córdoba: adaptar los horarios por las altas temperaturas sí o sí

Pasado el ecuador del mes de julio, las temperaturas vuelven a subir llegando a activar incluso el aviso naranja. Es por esto que, como cada verano en Córdoba, dejamos de ver inmensos grupos de turistas, llegando a ser julio el mes con menos visitas de la temporada estival. Así lo confirman a este medio Alberto y Noelia, guías de WowTour y Eventour.

Córdoba es una ciudad con diversos monumentos para visitar y conocer su historia, pero el calor dificulta el andar por sus calles. Por ello, los monumentos adaptan sus horarios de apertura y los guías turísticos, el horario para sus visitas guiadas. “Intentamos concentrar la mayoría en los horarios de mañana, y en los días de fuertes avisos adelantarlas a las primeras horas, a las 10:00 o las 9:00”, explica Alberto.

Para los pocos valientes que no se asustan del calor o que no saben hasta qué punto suben las temperaturas en la ciudad, los trayectos se hacen “buscando la sombra, estando más tiempo dentro del monumento, si tiene un espacio interior o yendo por las callejuelas estrechas, que son más frescas”.

Pero a pesar de toda medida de protección contra el calor, lo normal es visitar la ciudad en otra época del año y son menos los que se atreven a venir en verano. “No cancelan nada, pero julio es el mes en el que menos turistas hay en Córdoba con diferencia”, asegura el guía, quien cuenta que agosto suele tener más turismo “por el festivo del día 15”. Coincide con él Noelia que explica que es “a mediados de agosto” cuando empieza a aumentar el turismo en la ciudad.

Lo que más se llena en ambos casos son las visitas nocturnas como las de Medina Azahara. Aunque, Noelia detalla que igualmente sigue habiendo turistas que salen a la calle entre las 12:30 y las 21:00, los internacionales.

“El turista nacional siempre prefiere las primeras horas o las nocturnas”, aclara. Pero indistintamente del horario, lo importante es ir bien preparado con “abanicos, crema solar, gafas de sol, sombrero y ropa fresca”, porque toda protección es poca cuando el termómetro supera los 40 grados.

Otra de las grandes patas del turismo son los hospedajes, quienes también nota el descenso en el número de visitantes. Para los hoteles de Córdoba julio es también el mes con menos reservas del verano. En plena canícula, los viajeros que se alojarán en los hoteles de Córdoba rondarán el 40% de ocupación Una cifra similar a la que tuvieron en el mismo mes del año pasado, llegando al 39,72% de ocupación, según los datos que ha dado a este periódico la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el presidente de Aehcor, Manuel Fraguero, ha añadido que incluso hay cinco hoteles que se encuentran cerrados durante este mes por la baja ocupación.

