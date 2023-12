La reparación (de la reparación) de la Vía Verde de la Campiña

En junio de este año, el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba ejecutó unas obras para la mejora del firme de la Vía Verde de la Campiña, entre los kilómetros uno al cuatro, dentro del término municipal de la capital. Pero un mes después, según la institución provincial, el paso no autorizado de vehículos pesados, “principalmente tractores agrícolas con remolques y camiones para transporte de mercancía a granel”, acabó afectando al firme.

Según consta en una respuesta de la propia Delegación, ante varias quejas ciudadanas, el tránsito de estos vehículos pesados en una zona sobre la que solo deberían circular personas, bicicletas y animales provocó desperfectos en el “extendido y compactado de una capa de zahorra artificial” procedente de una cantera. El resultado es que el tránsito se hace incómodo en una especie de pavimento muy deslizante, tanto para paseantes como el uso de bicicletas.

En una de las respuestas de la delegación, consultadas por este medio, el área señala que se puso en contacto con la empresa que ha realizado la obra el día 26 de septiembre de 2023 para que repare el pavimento, “poniendo como plazo máximo” el 27 de octubre de 2023. Pero pasado el tiempo, el pavimento sigue igual.

En un nuevo requerimiento, la Delegación sostiene que “desde finales de octubre hasta la primera semana se noviembre se producen precipitaciones en la zona que impedían realizar los arreglos necesarios con garantía, lo cual produce un retraso sobre la fecha prevista”. Y que la intención era reanudar los trabajos a mediados de noviembre. Pero se produjo “un nuevo retraso por la avería en el equipo de maquinaria”. “Desde el Departamento de Medio Ambiente estamos realizando la gestiones oportunas con la empresa con el fin de que el estado del firme se quede en condiciones adecuadas antes del próximo 4 de diciembre sin se que se produzcan más retrasos”, concluye este área.

En paralelo a la reparación del pavimento, se va a proceder a colocar pivotes que eviten el paso de vehículos no autorizados y que puedan volver a dañar dicho pavimento, señalan desde la institución provincial.

