La Junta encarga el proyecto para conectar la vía verde de la Campiña con la Torrecilla

La Junta de Andalucía ha publicado este miércoles en el perfil del contratante la licitación de obra para la ejecución de un nuevo tramo de vía ciclista que conecta la campiña con el entramado urbano de Córdoba. La redacción del proyecto de construcción tiene un valor estimado de 60.454,88 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Las ofertas se pueden presentar hasta el 14 de noviembre a las 14:00.

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Cristina Casanaueva, ha destacado que “la movilidad sostenible constituye una prioridad para el Gobierno andaluz”, así como, trabajar en la “humanización de las travesías”.

El nuevo tramo licitado comenzaría en el punto kilométrico 4+180 de la carretera A-3051, donde comienza la Vía Verde de la Campiña en la estación de Valchillón, y finalizaría en el punto kilométrico 0+000 de esta misma carretera situado en el polígono industrial de la Torrecilla.

La construcción de este nuevo tramo de vía ciclista requerirá la ejecución de una estructura para cruzar a distinto nivel el ferrocarril, así como otra para realizar el cruce con la propia carretera A-3051. En cuanto a la posterior ejecución de las obras, el valor estimado del contrato es de 2,5 millones de euros y contará con un plazo de ejecución de 12 meses.

El nuevo tramo licitado de la vía ciclista licitado hoy forma parte de las cinco actuaciones, por valor de 12 millones de euros, que la Junta de Andalucía tiene planificadas para el desarrollo de carriles ciclo-peatonales en la ciudad de Córdoba. Unas actuaciones que fueron que anunciadas hace unos días la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo.

Cualquier otra información, se puede consultar en el enlace al perfil del contratante de la Junta de Andalucía, https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=435392

