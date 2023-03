Dos carreteras de Córdoba, entre las de mayor riesgo de accidente de España

Dos carreteras de la provincia de Córdoba se encuentran incluidas en el listado de las veinte vías con más riesgo de accidentes de España, según el último inform del Real Automóvil Club de España (RACE). Estas dos carreteras cordobesas ocupan, asimismo, el tercer y cuarto puesto entre las de mayor riesgo en Andalucía.

El Informe RACE 2022 de Evaluación de la Red de Carreteras del Estado -consultado por Cordópolis-, evalúa el Índice de Riesgo (IR), definido como el número de accidentes mortales y accidentes graves ocurridos en el periodo de tres años por cada 1.000 millones de vehículos. Así, en este estudio se han tenido en cuenta un total de 3.067 accidentes ocurridos en el año 2022 en la red de carreteras de España y se han localizado 45 tramos de riesgo elevado y 37 tramos considerados de riesgo medio-alto.

En el listado de las carreteras con mayor riesgo de accidente, se sitúan la N-331 -antigua carretera de Córdoba a Málaga-, y la N-432, que une Badajoz con Granada pasando por Córdoba.

De un lado, como la séptima carretera de mayor riesgo de España está el tramo de la N-331 comprendido entre los puntos kilométricos 57,2 y 71, en los términos municipales de Aguilar de la Frontera a Lucena. En este tramo, el Índice de Riesgo es de 92,4 -riesgo alto, color negro según el RACE-. En el último año se contabilizaron tres accidentes con un fallecido y dos heridos graves. Este tramo de la N-331 tiene una intensidad media diaria de tráfico de 2.148 vehículos.

Por su parte, dentro del 'top 20' de las carreteras más peligrosas está el tramo de la N-432 entre los puntos kilométricos 332,1 y 352,2, también en la provincia de Córdoba, en los términos de Baena y Luque, que ocupa el puesto 19 en este listado. Aquí se han registrado en el último año seis accidentes, con un fallecido y seis heridos graves. El Índice de Riesgo es de 73, considerado medio-alto, color rojo para el RACE. Este tramo de carretera tiene una intensidad media diaria de tráfico de 3.736 vehículos.

El informe ha localizado un total de 45 tramos de Riesgo Elevado, de los cuales ocho son tramos “Negros”, considerados de Riesgo Alto para la seguridad de sus usuarios y que suman un total de 93 Km. En estos 45 tramos se han producido 202 accidentes mortales que han dejado 62 fallecidos y 197 heridos graves durante el periodo en estudio. La Intensidad Media en estos tramos es de 3.522 vehículos al día.

Por su parte, hay otros 37 tramos considerados de Riesgo Medio-Alto, y que suman un total de 658,3 Km.

La peligrosidad de los tramos de carretera se calcula, para cada tramo, con la suma de accidentes graves y mortales en el periodo de estudio (KSI), la longitud del tramo, y el Índice de Riesgo (IR), que está definido como el número de accidentes mortales y accidentes graves ocurridos en el periodo de tres años por cada 1.000 millones de veh.-km.

