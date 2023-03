Los trabajadores del Centro de Emergencia Habitacional comienzan a abandonar la obra denunciando impagos

Los trabajadores de la empresa Yesur Córdoba han decidido esta semana paralizar su trabajo en las obras de construcción del Centro de Emergencia Habitacional. Según han denunciado a Cordópolis, la empresa constructora Avanza Solutions & Projects les debe más de 18.000 euros.

Según el testimonio de los trabajadores afectados, la constructora ha enviado las certificaciones demandadas por el Ayuntamiento, que son necesarias para abonar estos ingresos y comprobar que se cumplen los pagos. Según su relato, el Ayuntamiento habría aportado el dinero correspondiente a las obras ejecutadas sin que, según ellos, la constructora haya pagado a la plantilla por estos trabajos.

A través del arquitecto del servicio de proyectos de Urbanismo, Javier Valverde, estos trabajadores han remitido toda la documentación que probaría que estas transferencias bancarias no se han realizado. Este arquitecto les ha garantizado “que nos pagarían las horas y nos harían la certificación porque hemos hecho nuestro trabajo”, han señalado.

La pasada semana, estos empleados se reunieron con Avanza, quienes les instaron a acudir a trabajar con la idea de recibir el pago en los días siguientes. Este lunes les dijeron que “había problemas y que hablásemos con el jefe de Sevilla este jueves”. Ante la falta de solución, tomaron la decisión de no continuar con los trabajos hasta que se abonen estos pagos.

Respecto a estos días, han denunciado que “el lunes no quisieron firmar las horas de trabajo de ese día porque estábamos con las pancartas”, en referencia a la negativa de un trabajador de la constructora encargada de los pagos. Además, “hoy jueves nos han dicho que nos rescindían el contrato”.

Según han explicado desde Yesur, en el contrato se estipula el pago mediante transferencia bancaria, con certificaciones cada 30 días a través de cofirming, un servicio para gestionar los pagos proveedores. La solución propuesta desde Avanza han sido unos pagarés, algo que no han aceptado puesto que no se corresponde con su contrato y no saben cuándo podrán cobrarlos, señalan.

“Le pedimos al Ayuntamiento que nos ayude”, han declarado estos trabajadores que se han concentrado en el Centro de Emergencia Habitacional para denunciar su situación actual.