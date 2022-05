Adjudicada la gestión de la piscina de La Fuensanta, que abrirá los viernes y sábados por la noche

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba ha adjudicado los servicios que permitirán la apertura de las piscinas de La Fuensanta y de la calle Marbella. La principal novedad de este año es que la piscina de La Fuensanta abrirá durante los viernes y sábado por la noche de los meses de julio y agosto, respondiendo así a las demandas vecinales.

Así, la adjudicataria para el contrato de la piscina de La Fuensanta ha sido la Asociación de Deportes de Sala La Fuensanta (Adesal), por un importe de 171.233,15 euros. Por su parte, la empresa Uniges 3 SL será la encargada de la apertura y gestión de la piscina de la calle Marbella, por un importe de 151.292,69 euros. La fecha de finalización de los contratos es el 31 de marzo de 2023.

Ambas licitaciones, tal y como apunta la Plataforma de Contratación del Estado, se han tramitado de manera urgente dado que los plazos de estos expedientes se alargan en el tiempo. De esta forma, el IMDECO ha querido resolver estos contratos lo más rápido posible para que estos barrios puedan disfrutar cuanto antes de las piscinas municipales.

Por otro lado, actualmente se encuentra en licitación el servicio de bar y cafetería de ambas piscinas, por un valor de 362.250 euros. En este caso, la duración del contrato será desde el 1 de junio de este año, o desde la fecha de formalización del contrato, hasta 31 de mayo de 2023. La ejecución del contrato coincidirá con el periodo de apertura de la piscina, cuyo periodo estimado es entre el 7 de junio y el 12 de septiembre de 2022, y durante un máximo de 98 días.

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) abre este viernes, 6 de mayo, el plazo de preinscripción para solicitar los abonos de las piscinas municipales de Fuensanta y la calle Marbella de cara a la temporada estival del 2022. Dicha preinscripción debe realizarse como fecha tope hasta el día 15 de mayo a través de la página web del Imdeco (imdcordoba.es), donde se deberá rellenar un formulario online. Solo se admitirá una solicitud por titular.

En los dos últimos años ha sido necesario proceder a un sorteo entre las solicitudes recibidas debido a que las restricciones provocadas por la pandemia obligaban a un control del aforo. Este verano todo apunta a que no será necesario recurrir a ese método. Los precios se mantienen fijos respecto a la temporada pasada.

La previsión del Imdeco es que las piscinas se abran al público el 13 de junio y por ello se aprobó el 31 de enero el expediente de contratación de los servicios que permitan la apertura en esa fecha con el objetivo de que dichas instalaciones estén operativas para el disfrute de los vecinos en el momento oportuno. El pliego técnico establece que la temporada de baño se extienda desde el 13 de junio al 12 de septiembre.

En el caso de Fuensanta se produce la principal novedad de este año, y es que dando respuesta a una demanda de los vecinos la instalación abrirá al público los viernes y sábados de julio a agosto entre las 22.00 y las 01.30 horas de la madrugada (apertura nocturna). El resto de horario de apertura será todos los días de 11.00 a 21.00 horas. En la calle Marbella, el uso de la instalación por los bañistas será de lunes a viernes, de 11.00 a 21.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!