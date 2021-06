La era del multilateralismo

La primera vez que escuché el término fue de Javier Solana en un programa de entrevistas de los de antes en la segunda cadena, cuando sólo había dos cadenas. Contaba Javier, que había problemas que no eran de un país o de otro, eran comunes, y que sólo se podrían solucionar "de manera multilateral", que quiere decir cooperando entre todos, lo cual no se llevaba mucho en aquellos tiempos. "Si el dinero y la riqueza no fluye del norte al sur, las personas vendrán del sur al norte y no habrá valla o estrecho que pueda pararlos", decía Javier.

Hace 30 años, si se producía un problema en una parte del mundo, mayormente allí se quedaba. Y digo mayormente porque a veces no era así y este se propagaba, en patera o por televisión, pero el impacto era poco más que pintoresco o anecdótico.

En el mundo de hoy, sí alguien la caga en un laboratorio de Wuhan, que está en el otro extremo del mundo y deja escapar un bichito.. bueno, ya sabes lo que pasa.

El mundo de hoy está híper conectado y las naciones y sus habitantes tienen más poder que nunca para lo malo y para lo bueno por lo que de alguna forma, tengo la sensación de que hemos ascendido y ahora jugamos en otra liga, una liga en la que los problemas que somos capaces de crear y a los que nos tendremos que enfrentar son como más grandes, globales y definitivos.

En mi opinión, el punto de inflexión hacia la multi lateralidad lo marca Donald Trump con su ominoso "America First". A veces para darte cuenta de lo ridículo que es algo, solo necesitas a un José Luís Torrente abanderando la causa y, desventura tras aventura, corroborando la inviabilidad de la misma.

Creo que soplan tiempos de cambio, recientemente, en la cumbre del G7 en Londres, se ha logrado un acuerdo histórico para crear un impuesto de sociedades común del 15% para actividades internacionales pagaderas allí donde estas se produzcan.

Los avances y acuerdos en materia de cambio climático y descarbonización de las economías parece que están cogiendo un cierto impulso. Recientemente más de 100 premios Nobel, firmaron una carta en la que urgían la colaboración internacional para abandonar cuanto antes la extracción de combustibles fósiles ante la incipiente emergencia climática que nos acecha.

En la mencionada cumbre del G7 también se ha firmado por primera vez un acuerdo para que sus países miembros sean neutros en emisiones para el 2050.

Joe Biden y Vladimir Putin están juntos y hablando esta semana en un Hotel de Ginebra lo cual ya es un éxito total porque, a tenor de lo que se han dicho y llamado últimamente, lo normal sería que estuviesen cada uno en su bunker tirándose misiles.

Yo creo que en general y por encima de todo, la gente se ha dado cuenta de que no somos varios, somos uno. Para lidiar con la mayoría de los problemas que ya somos capaces de crear y que nos sobrevienen ya no los vamos a arreglar yendo cada uno a lo nuestro.

Como se ha dicho y coreado en esta pandemia; "de esta salimos todos juntos, o no salimos".