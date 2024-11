Que viene una riada

A los políticos no les gusta dar malas noticias. Ni aunque sea un aviso de que algo muy malo está a punto de pasar. Si hay un 0,000001% de posibilidades de que no pase, prefieren jugar la carta de no alarmar, para que el pestilente fango de una posible desgracia, ni siguiera les toque.

A los políticos les gusta más ser parte de la solución. Nunca del proceso del desastre. Cuando el desastre se materializa, bajar a la tierra cual Hércules salvador y hacer “todo lo que pueden” para solucionar este problema inesperado que fue “imposible de predecir”. Para solucionar, hay codazos, como en las películas americanas cuando de sheriff del pueblo se encara con el agente del FBI y le dice que no se meta, que el problema es de “su jurisdicción”.

Llamar a la caballería siempre es un síntoma de incapacidad, de mala gestión, de debilidad. Aquí se trata de ser Hércules, no una persona mortal que se declara superada, e incapaz de resolver una situación, y máxime, como ha pasado en la reciente DANA de Valencia, o cada verano con incendios forestales, cuando hay que pedir ayuda a un gobierno que está en manos de un partido de la oposición. NO WAY.

El interés político siempre por encima de las desgracias y las vidas tanto vegetales, como animales (hasta aquí todo risas) como humanas.

Pero vienen más riadas que se ven venir desde lejos, como otras que vendrán propias del cambio climático, el inminente colapso del sistema de pensiones, el alarmante empobrecimiento de los jóvenes, o guerras lejanas que nos acabarán embistiendo.

¿Nos van a avisar?¿Alguien tomará medidas para solucionar el problema cuando todavía es manejable? No cuentes con ello. Explotarán, y la discusión en el Olimpo no estará en salvarte la vida, sino en quien toma el mando.