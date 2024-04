Rafa Lozano Jr se lleva un meritorio bronce de Serbia

No todo el mundo brilla pese a todas las dificultades que se encuentran por el camino. De hecho, lo más normal es retirarte cuando las cosas no salen bien o simplemente no te encuentras preparado para dar un salto más allá. Aun así, los verdaderos ganadores sacan su garra en un momento de extrema necesidad y dan la cara. En su primer tramo dentro de la categoría élite, Rafa Lozano Jr encaraba el Campeonato de Europa de Boxeo celebrado en Serbia con las mismas ganas de siempre, aunque sabiendo que el escalón ha subido en cuanto a dificultad se refiere. Sin embargo, esto no fue un problema para un cordobés que se colgó el bronce.

Lozano ya sabía lo que era despuntar en las categorías inferiores, siendo un auténtico diamante en bruto a nivel europeo, pero tenía que aclimatarse a este tipo de escenarios, contra unos rivales donde la experiencia es un grado. Aun así, el púgil califal no tuvo ningún miedo y llegó a las puertas de la final después de vencer en octavos de final al rumano Cosmin Petre, mientras que en cuartos de final dejó fuera al cabeza de serie número uno y máximo favorito al oro, el armenio Rudolf Garboyan. Por tanto, su caché había subido justo antes de enfrentarse en semifinales al húngaro Atila Bernarth.

A pesar de dejar fuera al gran favorito, Rafa Lozano Jr llegaba a esta ronda sin ser el claro aspirante a llevarse el oro, haciendo que su rival dominase el combate desde el primer asalto, aunque no fue hasta el segundo donde, finalmente, decantó el choque. Atila conectó unos buenos golpes que dejó claramente decantado el segundo periodo, provocando que el choque estuviese prácticamente cerrado para su lado del ring a no ser que el cordobés pudiese noquearlo en el último. Sin embargo, esto no sucedió y el joven púgil califal se colgó la medalla de bronce, quedándose a las puertas de la final, pero conociendo el dulce sabor del metal por primera vez en una competición continental en la categoría absoluta.