Fátima Gálvez y Paqui Muñoz, bronce en Lonato

Una vez más, las cordobesas demuestran el potencial que existe en esta provincia en cuanto a este deporte se refiere. Tras la pandemia, las distintas disciplinas califas están resurgiendo de sus cenizas y poco a poco los logros a nivel internacional vuelven a llegar. Esta vez, tanto Fátima Gálvez como Paqui Muñoz han vuelto a saborear el dulce sabor de un metal en la Copa del Mundo de Tiro y esto se incrementa más aún después de no haber tenido un buen día en el apartado individual, donde ambas profesionales se quedaron muy lejos de optar a medalla. Aun así, esto no le ha pasado factura a unas deportistas que, durante el sábado, han competido en la prueba por equipos y han alcanzado el bronce tras vencer a Kazajistán en el shoot-off.

En efecto. Fátima Gálvez y Paqui Muñoz, junto a Beatriz Martínez, han conseguido subirse al tercer escalón del podio en la prueba por equipos disputada en la jornada del sábado en la Copa del Mundo ubicada en la localidad italiana de Lonato. La escuadra española ha mantenido un buen nivel en esta categoría y todas ellas han logrado resarcirse del mal día que tuvieron en la fase individual donde se quedaron lejos de conseguir alguna que otra medalla. Tanto ha sido su potencial que en las semifinales se han quedado en la repesca ante Italia por entrar en la final y pelear por el oro, pero, finalmente, estuvieron emplazadas en la final de consolación y doblegaron a Kazajistán para colgarse el bronce.

Por otro lado, estos resultados llegan tras la debacle conseguida en la fase individual. Tanto Fátima Gálvez como Paqui Muñoz querían realizar un buen papel en el primer día de competición dentro de la Copa del Mundo disputada en Lonato, pero finalmente no fue así. Las cordobesas se quedaron muy lejos de la lucha por las medallas y, en la segunda jornada, no pudieron lograr la épica, siendo eliminadas sin estar cerca de las mejores. Aun así, este mal resultado no impidió que desplegasen un grandísimo nivel en la prueba por equipos y, junto a Beatriz Martínez, han logrado un digno bronce tras vencer a Kazajistán en la final de consolación.