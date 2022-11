Dos cordobeses, entre los ocho mejores del squash andaluz

Tras el impresionante título nacional de squash 57 conquistado la pasada semana por Gabriel Merchán en Cuenca, este pasado sábado tocaba poner el broche final a la temporada con el Torneo de Maestros, que tuvo lugar en Jerez. Un torneo de Primera Categoría que reúne a los ocho jugadores mejor clasificados del Circuito Andaluz de Squash 2022. Y ahí se dieron cita el propio Merchán y Manuel Ramírez, los dos representantes provinciales más destacados.

Gabriel Merchán, campeón de España de squash 57

Saber más

En esta ocasión, Gabi Merchán tuvo el peor sorteo posible y nada pudo hacer ante el jugador PSA y líder incuestionable del squash andaluz, Augusto Ortigosa, ante el que cayó en cuartos de final, si bien cuajó un muy buen partido. Posteriormente, Gabriel venció al sevillano Pedro Moreno y perdió en un ajustadísimo partido con el malagueño Curro Domínguez, para obtener la sexto posición final del torneo.

Por su parte, Manuel Ramírez protagonizó la gran sorpresa del campeonato y venció en un partido épico (3-2) de una hora de duración al granadino Javi Fernández, cabeza de serie número cuatro. A continuación no pudo hacer nada en semifinales ante Neil Macarrón y en el encuentro por el tercer puesto perdió por 2-0 con Jorge Ruiz, tras desaprovechar cuatro puntos de juego a su favor en el primer juego. Otra gran gesta de ambos jugadores, que no hacen más que colocar al Club Squash Let Córdoba en los puestos de honor del squash andaluz.