El carrusel de CORDÓPOLIS (2-3-4 de diciembre)

La Superdivisión parece cosa de dos: el Cajasur y el Arteal. Y esta tarde ha quedado patente después de que por minutos el liderato haya pasado de manos gallegas a las prieguenses en función a los resultados registrados. El Arteal se ha impuesto por 4-0 al Parla y el Cajasur, en una prueba muy exigente, ha superado por 1-4 al Sanse. El partido disputado en la Dehesa del Boyal, casa del Sanse, comenzó con el punto que tuvieron en litigio De las Heras, uno de los jóvenes más talentosos de España, y Diogo Carvalho. El portugués tuvo que echar mano de la experiencia para poner el 0-1.

Y esa fórmula fue la empleada también por Carlos Machado ante el juvenil Yong, quien se postula como una interesante apuesta de futuro. El prieguense ganó por 1-3 y dejaba orientado el partido para que el Cajasur no pasara por muchos apuros. A esa línea se sumó Diogo Chen. El luso, sin concesiones, puso el 0-3 contra el cubano Yohan Mora. Carvalho tenía la primera opción de sentenciar, pero no supo dar continuidad al 0-1 con el que empezó su partido ante Yong. El oriental remontó la contienda y dio algo de esperanzas al Sanse. Pero esa sensación fue efímera para los intereses locales. Chen no dio tregua alguna a De las Heras. Su 0-3 era el certificado de dos nuevos puntos que devolvían el liderato en la Superdivisión antes del parón del próximo fin de semana. Antes de cerrar el año, el Cajasur recibirá al Visit Pontevedra en el Centro de Tecnificación sabiendo que el Arteal seguirá siendo su sombra.