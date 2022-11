La cordobesa Wifi, baja para la selección española sub 19

Volvió a estar presente en una convocatoria de la selección española, pero una baja de última hora no le permitirá estar en Murcia a lo largo de la próxima semana. Las últimas temporadas de la cordobesa Lucía Moral, más conocida como Wifi, están siendo increíbles, ya que, con tan solo 18 años, ha pasado de vestir la camiseta del equipo de su ciudad a poder marcar en Primera División defendiendo el escudo de un club histórico como es el Atlético de Madrid. Gracias a esta serie de actuaciones, la delantera califa se ha consolidado en las convocatorias de la selección española, aunque, esta vez, deberá decir que no después de disputar hasta 15 minutos en el enfrentamiento de este fin de semana ante el Alhama.

En efecto. La selección española femenina sub 19 así lo ha comunicado mediante un escrito en su página web y después de anunciar dos cambios más a lo largo de la jornada del domingo y una vez la cita regular de sus respectivos equipos ha culminado. “La seleccionadora sub 19, Sonia Bermúdez, ha optado por convocar a la jugadora del Valencia Féminas para suplir la baja de Lucía Moral, baja tras la jornada del fin de semana. Olga San Nicolás se incorporará a la concentración junto al resto de sus compañeras, mañana lunes 7 de noviembre”, explica el comunicado.

Por su parte, el conjunto sub 19 volverá a la acción durante la próxima semana. 20 jugadoras, entre las que se encontraba la cordobesa Wifi, se concentrarán a las órdenes de la seleccionadora Sonia Bermúdez el lunes 7 de noviembre, iniciando su trabajo en la Región de Murcia. Y es que la selección española sub 19 disputará dos encuentros amistosos frente a República Checa el 9 y el 11 de noviembre en las instalaciones del Pinatar Arena. Por tanto, la jugadora del Atlético de Madrid no podrá defender la elástica nacional una vez más y tendrá que seguir disputando minutos en la máxima categoría del fútbol femenino a nivel nacional para que la seleccionadora siga contando con su figura.