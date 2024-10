Las 'balas verdes' pondrán el broche mundialista en Jerez

Parece que fue ayer cuando comenzaba otra apasionante temporada para el Deza-Box 77 Racing Team. Pero es una realidad que ahora se esté afrontando la última carrera del calendario del Mundial de Superbikes. Ha sido otra temporada de novedades, con el crecimiento de la única estructura andaluza, y cordobesa, pasando de tener uno a dos pilotos en Supersport 300, y con la inmersión de Andrea Sibaja en el primer Mundial Femenino de Velocidad de la historia.

En Supersport 300, el curso ha ido en progresión ascendente. Pepe Osuna comenzó donde lo había dejado el pasado año, en el grupo delantero. En la primera de las carreras, en Montmeló, deleitó con una remontada de último a primero, por un problema técnico en la salida, aunque sin resultado por una caída a pocas curvas del final. Pero, tras ese fin de semana, ronda tras ronda, los infortunios le han perseguido. El astigitano ha ido dando su mejor versión, se ha ido mostrando en el grupo delantero, pero ha ido enfrentándose con varias situaciones y lances que le han impedido poder acabar de demostrar que era un claro contendiente al podio en cada carrera. Eso sí, volvió a brillar en Motorland, donde visitó el tercer peldaño tras una carrera de infarto. Su lema siempre ha sido que el trabajo duro acaba dando resultado, y así ha hecho, sin descanso. Este fin de semana, en la última ronda, quiere volver a pisar el cajón. Quiere cerrar la temporada donde sabe que puede estar, para dejar claras sus intenciones para la próxima campaña. Es uno de los más jóvenes de la categoría pero cargado de decisión y mentalidad ganadora, y sumado a la motivación de correr en su circuito, el que le vio proclamarse campeón de España hace justo dos años, seguro que brindará un fin de semana brillante y excitante.

Iván Bolaño llega al final de su primer año como mundialista. El debutante ha vivido un curso repleto de altibajos que, segurísimo, dejará huella en su crecimiento como piloto. Comenzando con las expectativas de aprender dentro de la parrilla de mayor nivel, fue descubriendo circuitos en los mismos fines de semana en varias ocasiones. En rondas como la de Misano, sorprendió, por una adaptación y una velocidad increíbles, incluso puntuando, con gran cantidad de rivales muy conocedores del trazado. También tuvo fines de semana especialmente duros como en la República Checa, con una caída provocada por otro piloto, que le dejó fuera de la competición y en el hospital. Muy motivado en un circuito en el que subió al podio en el Campeonato de España, tiene especial confianza en cerrar el 2024 con buenas carreras, mejores sensaciones, peleando en el grupo y dando su mejor versión para así sacar una buena lectura de uno de los años más difíciles para un piloto, el del salto a un Mundial.

Andrea Sibaja es quién no puede esperar más para subir a la moto y pilotar en un trazado en el que se siente como en casa. La cordobesa ha vuelto a sacar su mejor versión. Desde luego, su ambición es aún mayor y su objetivo es el de pelear lo más adelante posible. Pero no podían olvidarse los dos años de parón y su grave lesión sufrida. Y por ello, ha visto como cada fin de semana, la progresión, gracias al duro trabajo realizado, se reflejaba en escalada de posiciones, hasta la última ronda, en la que ya luchó dentro y cerca del top ten de forma constante. Jerez le ha visto lesionarse demasiado, pero también es donde se siente como en casa, en el primer trazado del año en el que tiene verdadera experiencia. Aunque lleva sin competir en él más de dos años, su motivación no puede ser mayor, por pilotar en su circuito favorito, por hacerlo en el novedoso Mundial Femenino del que tanto soñaba formar parte, y por cerrar un año en el que de nuevo, se ha sobrepuesto a todo con trabajo, ilusión y ganas.